ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Задержание сотрудника Нарвской горуправы и бесплатные курсы эстонского

Сегодня, 25 сентября, утром сотрудники Полиции безопасности (КаПо) задержали несколько человек для того, чтобы проверить подозрения, связанные с объектами по строительству дорог в городе Нарва. Также в этот день, в полдень открылась регистрация на бесплатные курсы эстонского языка на категории А1, А2, В1 и В2, организованные Фондом интеграции в сотрудничестве с языковыми школами. Эти и другие новости понедельника читайте в нашей ежедневной подборке.

КаПо задержала сотрудника Нарвской горуправы - старшего специалиста по дорогам Тоомаса Мяги

Vahi alla Foto: Andres Putting

Сегодня утром 25 сентября, сотрудники Полиции безопасности (КаПо) задержали несколько человек для того, чтобы проверить подозрения, связанные с объектами по строительству дорог в городе Нарва, сообщает Вируская окружная прокуратура.

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Приговоренный к 12 годам тюрьмы за убийство нарвской школьницы может выйти на свободу досрочно

Foto: Sergei Stepanov, NPA

Уже в следующем месяце выйти на свободу досрочно теоретически может 20-летний Тоомас Семыкин, который в июле этого года был приговорен к 12 годам тюрьмы за убийство нарвской школьницы Дарьи.

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МИД КНДР: США объявили Северной Корее войну

Kollaaž

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо обвинил США в том, что они объявили войну КНДР. Об этом он заявил журналистам в Нью-Йорке на брифинге в гостинице Millenium Plaza, передает BBC. Министр добавил, что КНДР оставляет за собой право сбивать американские бомбардировщики.

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Михаил Кылварт: правильно ли я поступил, взяв за месяц до выборов неделю отпуска, решать избирателям

Foto: erakogu

По словам вице-мэра Таллинна и президента Эстонского союза таэквондо Михаила Кылварта, его недавняя поездка в Северную Корею была вызвана желанием эстонских таэквондистов принять участие в Чемпионате мира и необходимостью побороться за право проведения ЧМ-2019 в Таллинне, пишет Eesti Päevaleht.

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Началась регистрация на бесплатные курсы эстонского. Когда, где и для кого?

фото иллюстративное Foto: Tiit Blaat

Сегодня, 25 сентября, в полдень открылась регистрация на бесплатные курсы эстонского языка на категории А1, А2, В1 и В2, организованные Фондом интеграции в сотрудничестве с языковыми школами. В Таллинне, Тарту, Нарве, Силламяэ, Йыхви и Ахтмеской части города Когда-Ярве осенью этого года будет набрано в общей сложности 38 учебных групп, рассчитанных на 572 человека.

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Внимание! Эти приложения необходимо немедленно удалить со своего смартфона

Pilt on illustratiivne Foto: Hendrik Osula

Согласно последним данным, миллионы людей, сами того не ведая, скачали в магазине Google Play вредоносное программное обеспечение, которое тайно ворует деньги у потребителя.

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С понедельника в Эстонии усилили проверку пассажиров и автомобилей

фото иллюстративное Foto: Sven Arbet

С понедельника, 25 сентября, полиция усилила проверку прибывающих в Эстонию пассажиров и транспортных средств. Такие меры, связанные с проведением в Таллинне саммит совета ЕС в сфере цифровых технологий, будут действовать до конца рабочей недели.

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Полиция советует ходить пешком: в четверг и пятницу дорога в Таллинне займет в разы больше времени, чем обычно

Пыхьяский префект Кристьян Яани советует участникам движения из-за встреч на высшем уровне в четверг и в пятницу избегать приезда в центр Таллинна на транспорте. Разумнее всего передвигаться пешком, потому что в пробках страдает и пунктуальность общественного транспорта.

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Предприниматели требуют ответа: что создатели Rail Baltic до сих пор скрывают от общественности

Rail Baltic tutvustamine Pärnumaal Foto: Eiliki Pukk

"Байба Рубеса, нежелание возглавляемого вами совместного предприятия Эстонии, Латвии и Литвы давать документированные ответы на заданные вопросы о составленном аудиторской фирмой EY исследовании окупаемости Rail Baltic, к сожалению, не оставляет нам другой возможности, как задать эти вопросы публично", — пишут в своем открытом письме предприниматели Прийт Хумал, Иллимар Пауль, Рауль Вибо и Карли Ламбот.

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СМИ: прилетающие в Таллинн туристы почти не пользуются услугами трамвайной линии

Uus trammiliin lennujaama Foto: Andres Putting

Прибывающие в Таллинн на самолете горожане и гости столицы пока совсем неактивно пользуются услугами трамвайной линии, которую с 1 сентября продлили до аэропорта имени Леннарта Мери, передает rus.err.ee.

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