ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Задержание преступника пользователями Facebook и ”синдром Maxima”

Участники группы на Facebook помогли задержать в Эстонии находящегося в международном розыске преступника, а Eesti Raudtee хочет за счет сэкономленных европособий расширить Балтийский вокзал. Читайте также, почему число обращений к психиатрам растет и мнение журналиста о ”синдроме Maxima”.

Тийт Маде: через год серых паспортов в Эстонии быть не должно

По мнению бывшего политика, члена "Клуба 20 августа" Тийта Маде, правительство Эстонии должно поставить вопрос безгражданства ребром — за год серопаспортники должны в обязательном порядке выбрать себе гражданство какой-либо страны.

Loe edasi…

ВИДЕО DELFI: Ансип: я очень рад, что у Эстонии есть президент с большой буквы

Бывший премьер-министр Эстонии, а ныне вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип сказал в интервью Delfi, что ему понравилась речь президента в День восстановления независимости Эстонии, хотя в самой стране не все гладко.

Loe edasi…

Почему число обращений к психиатрам растет и как справиться с депрессией?

По данным Эстонского Института развития здоровья, число обращений к психиатрам с 2000 года выросло примерно на 15 процентов. В чем причина такого роста, и как справиться с неврозами и депрессией, рассказал психиатр-психотерапевт таллиннского психотерапевтического центра Imago Arte Александр Рюмин.

Loe edasi…

Американский ракетный эсминец столкнулся с торговым судном: пропали 10 моряков

Raketihävitaja USS John S. McCain Reuters

Ракетный эсминец Военно-морских сил США "Джон Маккейн" (John S. McCain) столкнулся с торговым судном в районе Малаккского пролива у берегов Сингапура, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы седьмого флота американских ВМС. Инцидент произошел в понедельник утром по местному времени, передает NEWSru.com.

Loe edasi…

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Tallink vs Viking Line — у кого больше пассажиров на севере Балтийского моря

В северной части Балтийского моря интенсивное движение судов. Сравнение пассажирских перевозок Tallink Grupp и Viking Line — один из способов понять, кто и в чем преуспевает, пишет Ärileht.

Loe edasi…

Журналист о ”синдроме Maxima”: если продолжим в том же духе, русский язык станет государственным

Foto: Marko Jakobi

На прошлой неделе общественность взбудоражил случай, когда кассир магазина Maxima отказалась обслуживать клиента на государственном языке. Журналист Кайре Уусен рассуждает в своем статье-мнении ”Эпидемия синдрома Maxima, Или Несчастный эстонский язык” в Eesti Päevaleht о положении дел.

Loe edasi…

ГАЛЕРЕЯ: Этих людей полиция разыскивает за убийства и мошенничества

Kollaaž / PPA

Полиция просит всех, кто узнает изображенных на представленных снимках людей, сообщить об этом по номеру 112.

Loe edasi…

Водитель Taisto отказался пускать пассажира в туалет во время движения автобуса

Foto: Tanel Meos

В субботу в ехавшем из Таллинна в Вильянди автобусе Taisto произошел инцидент, в ходе которого водитель не пустил пассажира в туалет. По словам ставшего очевидцем события читателя Delfi, через какое-то время водитель совершил специальную остановку, чтобы пассажир все же смог справить нужду.

Loe edasi…

Участники группы на Facebook помогли задержать в Эстонии находящегося в международном розыске преступника

Kahtlaselt ringi tiirutanud seltskonnast tehtud foto aitas lõpuks tagaotsitava lätlase tabada. PPA

Все больше полезной для поимки преступников информации поступает полиции через социальные сети, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi…

ГРАФИК: Eesti Raudtee хочет за счет сэкономленных европособий расширить Балтийский вокзал

Balti jaama tuleks laiendada, sest nõudlus rongiliikluse järgi on suurem kui praegu pakkuda suudetakse. Foto: Alar Truu (Õhtuleht)

Одновременное внедрение четырех крупных железнодорожных проектов по строительству, падение цен на металл и другие строительные материалы на мировых рынках и усилившаяся конкуренция в строительстве позволят Eesti Raudtee (EVR) сэкономить, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi…

Список Сависаара и Ивановой будет называться "Избирательный союз Сависаара"

Edgar Savisaare ja Olga Ivanova ühine pressikonverents Foto: Andres Putting

Сторонники Эдгара Сависаара, решившие создать отдельный от Центристской партии список под руководством Эдгара Сависаара и Ольги Ивановой, выйдут на местные выборы как "Избирательный союз Сависаара", официальная регистрация которого в Республиканской избирательной комиссии запланирована на конец недели, рассказала одна из организаторов списка — депутат Рийгикогу Ольга Иванова.

Loe edasi…

Нарвский список Сависаара предлагает Сависаару претендовать на пост мэра Нарвы

Jelena Valme arhiiv

В День восстановления независимости Эстонской Республики Эдгар Сависаар пригласил на свой хутор Хундисильма участников ”списков Сависсаара” из Таллинна, Маарду, Силламяэ и Нарвы, чтобы отметить праздник и коротко обсудить планы в отношении приближающихся выборов в собрания самоуправлений.

Loe edasi…

ФОТО и ВИДЕО: Tallegg оставляет непригодных цыплят умирать в мусорных контейнерах?

Читательница Delfi прогуливалась в поселке Лоо в Харьюмаа, когда услышала писк, доносящийся из мусорных контейнеров. Оказалось, что там среди мусора работники инкубаторной станции Tallegg оставили умирать маленьких цыплят.

Loe edasi…