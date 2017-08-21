ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Задержание преступника пользователями Facebook и ”синдром Maxima”

Участники группы на Facebook помогли задержать в Эстонии находящегося в международном розыске преступника, а Eesti Raudtee хочет за счет сэкономленных европособий расширить Балтийский вокзал. Читайте также, почему число обращений к психиатрам растет и мнение журналиста о ”синдроме Maxima”.
Тийт Маде: через год серых паспортов в Эстонии быть не должно
По мнению бывшего политика, члена "Клуба 20 августа" Тийта Маде, правительство Эстонии должно поставить вопрос безгражданства ребром — за год серопаспортники должны в обязательном порядке выбрать себе гражданство какой-либо страны.
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ВИДЕО DELFI: Ансип: я очень рад, что у Эстонии есть президент с большой буквы
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Бывший премьер-министр Эстонии, а ныне вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип сказал в интервью Delfi, что ему понравилась речь президента в День восстановления независимости Эстонии, хотя в самой стране не все гладко.
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Почему число обращений к психиатрам растет и как справиться с депрессией?
По данным Эстонского Института развития здоровья, число обращений к психиатрам с 2000 года выросло примерно на 15 процентов. В чем причина такого роста, и как справиться с неврозами и депрессией, рассказал психиатр-психотерапевт таллиннского психотерапевтического центра Imago Arte Александр Рюмин.
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Американский ракетный эсминец столкнулся с торговым судном: пропали 10 моряков
Ракетный эсминец Военно-морских сил США "Джон Маккейн" (John S. McCain) столкнулся с торговым судном в районе Малаккского пролива у берегов Сингапура, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы седьмого флота американских ВМС. Инцидент произошел в понедельник утром по местному времени, передает NEWSru.com.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Tallink vs Viking Line — у кого больше пассажиров на севере Балтийского моря
В северной части Балтийского моря интенсивное движение судов. Сравнение пассажирских перевозок Tallink Grupp и Viking Line — один из способов понять, кто и в чем преуспевает, пишет Ärileht.
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Журналист о ”синдроме Maxima”: если продолжим в том же духе, русский язык станет государственным
На прошлой неделе общественность взбудоражил случай, когда кассир магазина Maxima отказалась обслуживать клиента на государственном языке. Журналист Кайре Уусен рассуждает в своем статье-мнении ”Эпидемия синдрома Maxima, Или Несчастный эстонский язык” в Eesti Päevaleht о положении дел.
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ГАЛЕРЕЯ: Этих людей полиция разыскивает за убийства и мошенничества
Полиция просит всех, кто узнает изображенных на представленных снимках людей, сообщить об этом по номеру 112.
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Водитель Taisto отказался пускать пассажира в туалет во время движения автобуса
В субботу в ехавшем из Таллинна в Вильянди автобусе Taisto произошел инцидент, в ходе которого водитель не пустил пассажира в туалет. По словам ставшего очевидцем события читателя Delfi, через какое-то время водитель совершил специальную остановку, чтобы пассажир все же смог справить нужду.
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Участники группы на Facebook помогли задержать в Эстонии находящегося в международном розыске преступника
Все больше полезной для поимки преступников информации поступает полиции через социальные сети, пишет Eesti Päevaleht.
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ГРАФИК: Eesti Raudtee хочет за счет сэкономленных европособий расширить Балтийский вокзал
Одновременное внедрение четырех крупных железнодорожных проектов по строительству, падение цен на металл и другие строительные материалы на мировых рынках и усилившаяся конкуренция в строительстве позволят Eesti Raudtee (EVR) сэкономить, пишет Eesti Päevaleht.
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Список Сависаара и Ивановой будет называться "Избирательный союз Сависаара"
Сторонники Эдгара Сависаара, решившие создать отдельный от Центристской партии список под руководством Эдгара Сависаара и Ольги Ивановой, выйдут на местные выборы как "Избирательный союз Сависаара", официальная регистрация которого в Республиканской избирательной комиссии запланирована на конец недели, рассказала одна из организаторов списка — депутат Рийгикогу Ольга Иванова.
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Нарвский список Сависаара предлагает Сависаару претендовать на пост мэра Нарвы
В День восстановления независимости Эстонской Республики Эдгар Сависаар пригласил на свой хутор Хундисильма участников ”списков Сависсаара” из Таллинна, Маарду, Силламяэ и Нарвы, чтобы отметить праздник и коротко обсудить планы в отношении приближающихся выборов в собрания самоуправлений.
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ФОТО и ВИДЕО: Tallegg оставляет непригодных цыплят умирать в мусорных контейнерах?
Читательница Delfi прогуливалась в поселке Лоо в Харьюмаа, когда услышала писк, доносящийся из мусорных контейнеров. Оказалось, что там среди мусора работники инкубаторной станции Tallegg оставили умирать маленьких цыплят.
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