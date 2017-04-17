ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Задержание предполагаемого организатора теракта в Петербурге, жители Вайвара против объединения с Силламяэ

В понедельник в России задержали одного из предполагаемых организаторов теракта в петербургском метро Аброра Азимова. Как пишет 17 апреля газета Eesti Päevaleht, раквереский ”Умный дом” должен вернуть EAS 2,6 млн евро. В понедельник были подведены итоги волеизъявления взрослых постоянных жителей волости Вайвара по вопросу, стоит ли создавать новое самоуправление с участием Вайвара, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ, а также частей города Кохтла-Ярве — поселков Сиргала и Вийвиконна.

ВИДЕО: Задержан один из предполагаемых организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга

Abror Azimov Foto: kaader videost, FSB

Одного из предполагаемых организаторов теракта в петербургском метро Аброра Азимова, задержали в Одинцовском районе Подмосковья, передает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

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Крупнейшее требование в истории: раквереский “Умный дом” должен вернуть EAS 2,6 млн евро

Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus Foto: Rauno Volmar

Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) выдал ”Умному дому” (Tark Maja) в Раквере и SA Virumaa Kompetentsikeskus (VKK) три пособия на общую сумму 3,3 млн евро, пишет Eesti Päevaleht.

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Жители волости Вайвара против объединения с Силламяэ

Sillamäe. Foto: Raivo Tasso

В понедельник были подведены итоги волеизъявления взрослых постоянных жителей волости Вайвара по вопросу, стоит ли создавать новое самоуправление с участием Вайвара, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ, а также частей города Кохтла-Ярве – поселков Сиргала и Вийвиконна. За такой вариант проголосовало только 11 человек, 85 было против.

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Эрдоган: следующий референдум будет по возврату смертной казни

Türgi presidendi kohtumine Eiki Nestoriga Foto: Eero Vabamägi

Президент Турции Тайип Эрдоган сразу после оглашения предварительных результатов референдума по изменению конституции страны заявил, что "первым делом" обсудит с главой правительства Бинали Йылдырымом и председателем оппозиционной Партии националистического движения (ПНД) Девлетом Бахчели вопрос о возвращении практики смертной казни.

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Водители автобусов проведут пикет: ATKO постоянно платит меньше, чем должна

Bussijuhtide meeleavaldus Tallinnas Balti jaamas Foto: Rauno Volmar

Транспортный профсоюз организует завтра пикет, чтобы обратить внимание на проблему водителей автобусов фирмы ATKO, работодатель которых постоянно нарушает закон.

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Экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе предъявили обвинение в коррупции

Foto: KIM HONG-JI, REUTERS

Бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе предъявлены обвинения в коррупции. Экс-глава государства обвиняется прокуратурой в превышении власти, взяточничестве, утечке правительственных секретов, сообщило в понедельник информационное агентство Yonhap.

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Экс-политик Прийт Тообал попался пьяным за рулем

Edgar Savisaare protsessi pressikonverents Foto: Karli Saul

По сведениям Delfi, в воскресенье в Вильянди полиции попался пьяным за рулем бывший политик Прийт Тообал.

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Ану Саагим покинула пост главреда Elu 24

Ану Саагим сообщила, что покидает доджность главреда Elu 24 — развлекательного портала издания Postimees. По ее словам, она давно об этом задумалась.

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Власти Петербурга предложили ввести бесплатные визы для туристов

фото иллюстративное Foto: Shutterstock

Санкт-Петербург предлагает ввести бесплатные электронные визы для некоторых категорий иностранцев, посещающих город, говорится в письме, направленном губернатором Петербурга Георгием Полтавченко председателю Совета федерации Валентине Матвиенко.

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Эстония отказывается от Балтийской системы высот: наши горы станут "выше"

Foto: Jassu Hertsmann

Эстония больше не будет измерят высоту и уровень воды от нуля Кронштадтского футштока и переходит на Европейскую систему высот, где высота измеряется от нуля футштока, установленного в центре Амстердама.

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