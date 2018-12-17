17.12.2018, 21:32

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Задержание наркоторговцев в Ида-Вирумаа, розыск педофила и шокирующая многих картина в Т1

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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Задержание наркоторговцев в Ида-Вирумаа, розыск педофила и шокирующая многих картина в Т1
PPA

В Ида-Вирумаа задержали 12 наркоторговцев, среди которых есть и несовершеннолетние.

В новейшем торговом центре Таллинна посетителей шокирует очередное произведение эротического искусства, или художественного разврата, как считают некоторые.

Разыскивается мужчина, пристававший к девочке в Таллинне.

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Погода на этой неделе обещает быть очень даже рождественской

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С нового года доставка пенсий и пособий на дом подорожает на 16%

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С нового года цена за доставку на дом пенсий, пособий и возмещений вырастет с 6,60 евро до 7,70 евро. Дата доставки на дом пенсий, пособий и возмещений останется прежней, выплаты будут осуществляться в период с 5 до 12 число месяца.
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Литва: контрабандист из Латвии предложил таможеннику взятку в размере 10 000 евро

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Вечером 15 декабря, Биржайском районе Литвы, на 22-м километре дороги Биржай-Германишкес был остановлен автомобиль Audi A4 Avant, которым управлял житель Латвии 1993 г.р.
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Гражданскому активисту Оливеру Лооде запретили въезжать в Россию до 2073 года

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Отправившемуся в Кингисепп эстонскому правозащитнику и гражданскому активисту Оливеру Лооде запретили въезд в Россию до 2073 года, передает rus.err.ee.
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МЧС: в Подмосковье обрушилось здание, под завалами люди

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В подмосковном Дзержинском произошло обрушение здания, передает РИА ”Новости”.
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Российским пограничникам показалась подозрительной деятельность оператора ПБК Игоря Абрамсона

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В понедельник, 17 декабря, появилась информация, что на мосту "Дружба" был задержан оператор Первого Балтийского канала (ПБК) Игорь Абрамсон. Как выяснилось позднее, эстонский Департамент полиции и погранохраны никого не задерживал. Как заявил сам Амбрамсон, его действия показались подозрительными российской стороне, из-за чего ему пришлось написать объяснительную.
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Задержанная за рулем в пьяном виде сотрудница полиции получила условное наказание

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Совершившая год назад ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бывшая сотрудница полиции Кейти Лийвакиви сегодня получила наказание — правда, условное.
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ФОТО: Полиция ищет неизвестного мужчину, пристававшего к девочке в лифте в Ласнамяэ

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К Delfi обратились жильцы квартирного товарищества Синимяэ, 5 с предупреждением о мужчине, напавшего на несовершеннолетнюю девочку в лифте жилого дома в районе Сели. Подобное же сообщение активно распространяется в социальных сетях.
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ФОТО: На Муху скончался водитель BMW, врезавшись в стену трактира

Hukkunuga liiklusõnnetus Kuivastus Foto: Hukkunuga liiklusõnnetus Kuivastus

В понедельник на острове Муху произошло ДТП, в результате которого погиб водитель BMW.
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ФОТО: Около Таллиннского аэропорта произошло ДТП, движение нарушено

Delfi lugeja

В понедельник около 13:30 перед аэродромом Таллиннского аэропорта на Тартуском шоссе столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате ДТП двое человек были доставлены в больницу.
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Какие дни являются в этом году нерабочими, какие — сокращенными и что нужно знать о работе на праздниках

Foto: SEBASTIAN KAHNERT, AFP/Scanpix

24 декабря, 25 декабря, 26 декабря и 1 января являются государственными праздниками, которые обычно являются нерабочими днями. Однако, если в связи с особенностями экономической деятельности предприятия или согласно графику для работника данные дни являются рабочими, то работодатель оплачивает их в двойном размере.
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Полицейские Идаской префектуры задержали 12 наркоторговцев, в числе которых есть несовершеннолетние

PPA

В начале декабря полицейские Идаской префектуры проводили наркорейды в шести городах Ляэне- и Ида-Вирумаа. В ходе рейдов полицейские задержали 12 наркодилеров, среди задержанных было двое несовершеннолетних.
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Еще одна скандальная картина в таллиннском центре T1 — теперь с Кальюлайд. Читатель: как ходить с детьми в эти центры ”развлечений”?

Delfi lugeja

”Мало того что в современных ”галереях” рисуют фаллосы и извращения в человеческий рост и выставляют за ”эстонское современное творчество” (я говорю о галерее в новом Т1), то теперь еще такие картины висят в одном из недавно открытых магазинах” — жалуется читатель.
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Страны Балтии договорились остаться в одном часовом поясе

Raekoja kell Foto: Andres Putting

На встрече в Вильнюсе министры стран Балтии договорились, что Латвия, Литва и Эстония останутся в одном часовом поясе.
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В Тартумаа машина провалилась под лед пруда. В автомобиле находились женщина и двое детей

Foto: Madis Veltman

Сегодня в пятом часу вечера в Тартумаа, в Камбья, произошло ДТП — 40-летняя женщина потеряла управление автомобилем на скользкой дороге.
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ВИДЕО: В волости Отепя трактор угодил в пруд — водитель погиб

Несчастный случай произошел в деревне Сихва волости Отепя. Трактор въехал в пруд, расположенный во дворе одной из ферм, и находившийся за рулем мужчина погиб.
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Известные эстонские блогеры годами поливали грязью других людей и теперь должны будут ответить за это

Foto: Andres Putting

Супруги-блогеры, которые на протяжении многих лет поливали грязью различных людей, наконец, оказались на скамье подсудимых, пишет Eesti Päevaleht.
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