ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Задержание наркоторговцев в Ида-Вирумаа, розыск педофила и шокирующая многих картина в Т1

Отправившемуся в Кингисепп эстонскому правозащитнику и гражданскому активисту Оливеру Лооде запретили въезд в Россию до 2073 года, передает rus.err.ee.

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МЧС: в Подмосковье обрушилось здание, под завалами люди

фото иллюстративное Foto: Artjom Geodakjan, ITAR-TASS/All Over Press/Vida Press

В подмосковном Дзержинском произошло обрушение здания, передает РИА ”Новости”.

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Российским пограничникам показалась подозрительной деятельность оператора ПБК Игоря Абрамсона

фото иллюстративное Foto: Sergei Stepanov, NPA

В понедельник, 17 декабря, появилась информация, что на мосту "Дружба" был задержан оператор Первого Балтийского канала (ПБК) Игорь Абрамсон. Как выяснилось позднее, эстонский Департамент полиции и погранохраны никого не задерживал. Как заявил сам Амбрамсон, его действия показались подозрительными российской стороне, из-за чего ему пришлось написать объяснительную.

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Задержанная за рулем в пьяном виде сотрудница полиции получила условное наказание

Keity Liivakivi kohtus Foto: Kaspar Pokk

Совершившая год назад ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бывшая сотрудница полиции Кейти Лийвакиви сегодня получила наказание — правда, условное.

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ФОТО: Полиция ищет неизвестного мужчину, пристававшего к девочке в лифте в Ласнамяэ

PPA

ТОП Возмущенная жительница Таллинна: в городе открылся новый торговый центр. Но зачем? Еще одна скандальная картина в таллиннском центре T1 — теперь с Кальюлайд. Читатель: как ходить с детьми в эти центры “развлечений”? Какие дни являются в этом году нерабочими, какие — сокращенными и что нужно знать о работе на праздниках

К Delfi обратились жильцы квартирного товарищества Синимяэ, 5 с предупреждением о мужчине, напавшего на несовершеннолетнюю девочку в лифте жилого дома в районе Сели. Подобное же сообщение активно распространяется в социальных сетях.

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ФОТО: На Муху скончался водитель BMW, врезавшись в стену трактира

Hukkunuga liiklusõnnetus Kuivastus Foto: Hukkunuga liiklusõnnetus Kuivastus

В понедельник на острове Муху произошло ДТП, в результате которого погиб водитель BMW.

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ФОТО: Около Таллиннского аэропорта произошло ДТП, движение нарушено

Delfi lugeja

В понедельник около 13:30 перед аэродромом Таллиннского аэропорта на Тартуском шоссе столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате ДТП двое человек были доставлены в больницу.

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Какие дни являются в этом году нерабочими, какие — сокращенными и что нужно знать о работе на праздниках

Foto: SEBASTIAN KAHNERT, AFP/Scanpix

24 декабря, 25 декабря, 26 декабря и 1 января являются государственными праздниками, которые обычно являются нерабочими днями. Однако, если в связи с особенностями экономической деятельности предприятия или согласно графику для работника данные дни являются рабочими, то работодатель оплачивает их в двойном размере.

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Полицейские Идаской префектуры задержали 12 наркоторговцев, в числе которых есть несовершеннолетние