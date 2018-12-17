ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Задержание наркоторговцев в Ида-Вирумаа, розыск педофила и шокирующая многих картина в Т1

В Ида-Вирумаа задержали 12 наркоторговцев, среди которых есть и несовершеннолетние.
В новейшем торговом центре Таллинна посетителей шокирует очередное произведение эротического искусства, или художественного разврата, как считают некоторые.
Разыскивается мужчина, пристававший к девочке в Таллинне.
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Погода на этой неделе обещает быть очень даже рождественской
Читайте, что нас ждет в ближайшие дни и ночи. Loe edasi…
С нового года доставка пенсий и пособий на дом подорожает на 16%
С нового года цена за доставку на дом пенсий, пособий и возмещений вырастет с 6,60 евро до 7,70 евро. Дата доставки на дом пенсий, пособий и возмещений останется прежней, выплаты будут осуществляться в период с 5 до 12 число месяца. Loe edasi…
Литва: контрабандист из Латвии предложил таможеннику взятку в размере 10 000 евро
Вечером 15 декабря, Биржайском районе Литвы, на 22-м километре дороги Биржай-Германишкес был остановлен автомобиль Audi A4 Avant, которым управлял житель Латвии 1993 г.р. Loe edasi…
Гражданскому активисту Оливеру Лооде запретили въезжать в Россию до 2073 года
МЧС: в Подмосковье обрушилось здание, под завалами люди
В подмосковном Дзержинском произошло обрушение здания, передает РИА ”Новости”. Loe edasi…
Российским пограничникам показалась подозрительной деятельность оператора ПБК Игоря Абрамсона
В понедельник, 17 декабря, появилась информация, что на мосту "Дружба" был задержан оператор Первого Балтийского канала (ПБК) Игорь Абрамсон. Как выяснилось позднее, эстонский Департамент полиции и погранохраны никого не задерживал. Как заявил сам Амбрамсон, его действия показались подозрительными российской стороне, из-за чего ему пришлось написать объяснительную. Loe edasi…
Задержанная за рулем в пьяном виде сотрудница полиции получила условное наказание
Совершившая год назад ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бывшая сотрудница полиции Кейти Лийвакиви сегодня получила наказание — правда, условное. Loe edasi…
ФОТО: Полиция ищет неизвестного мужчину, пристававшего к девочке в лифте в Ласнамяэ
К Delfi обратились жильцы квартирного товарищества Синимяэ, 5 с предупреждением о мужчине, напавшего на несовершеннолетнюю девочку в лифте жилого дома в районе Сели. Подобное же сообщение активно распространяется в социальных сетях. Loe edasi…
ФОТО: На Муху скончался водитель BMW, врезавшись в стену трактира
ФОТО: Около Таллиннского аэропорта произошло ДТП, движение нарушено
В понедельник около 13:30 перед аэродромом Таллиннского аэропорта на Тартуском шоссе столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате ДТП двое человек были доставлены в больницу. Loe edasi…
Какие дни являются в этом году нерабочими, какие — сокращенными и что нужно знать о работе на праздниках
24 декабря, 25 декабря, 26 декабря и 1 января являются государственными праздниками, которые обычно являются нерабочими днями. Однако, если в связи с особенностями экономической деятельности предприятия или согласно графику для работника данные дни являются рабочими, то работодатель оплачивает их в двойном размере. Loe edasi…
Полицейские Идаской префектуры задержали 12 наркоторговцев, в числе которых есть несовершеннолетние
В начале декабря полицейские Идаской префектуры проводили наркорейды в шести городах Ляэне- и Ида-Вирумаа. В ходе рейдов полицейские задержали 12 наркодилеров, среди задержанных было двое несовершеннолетних. Loe edasi…
Еще одна скандальная картина в таллиннском центре T1 — теперь с Кальюлайд. Читатель: как ходить с детьми в эти центры ”развлечений”?
”Мало того что в современных ”галереях” рисуют фаллосы и извращения в человеческий рост и выставляют за ”эстонское современное творчество” (я говорю о галерее в новом Т1), то теперь еще такие картины висят в одном из недавно открытых магазинах” — жалуется читатель. Loe edasi…
Страны Балтии договорились остаться в одном часовом поясе