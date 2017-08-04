ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Задержание эстонского криминального авторитета в Испании и мальчишник Рыйваса

Сегодня, 4 августа, стало известно, что в испанской провинции Малага провели операцию с участием эстонской полиции, в результате которой были задержаны четверо мужчин в возрасте 27-57 лет, в том числе известный криминальный авторитет Вячеслав Гулевич. Также в этот день большое внимание привлекла гораздо менее серьезная новость о том, что среди тысяч гостей фестиваля Weekend Festival Baltic 2017 заметили Таави Рыйваса с друзьями, который, предположительно, устроил там себе мальчишник. Подробнее об этом и других событиях этой пятницы — в нашей традиционной подборке.
Задержанным в Испании предполагаемым главарем наркобанды оказался криминальный авторитет Вячеслав Гулевич
Госполиция Испании и агенты гражданских спецслужб по просьбе эстонских властей провели в провинции Малага операцию с участием эстонской полиции, в результате которой были задержаны четверо мужчин в возрасте 27-57 лет, в том числе известный криминальный авторитет Вячеслав Гулевич.
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Обвиняемый в подготовке убийства Аракас высмеял ирландский суд: в этой стране вообще много непонятного
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В среду состоялось очередное заседание по делу задержанного в Дублине 4 апреля эстонца Имре Аракаса, обвиняющегося в подготовке убийства. Ему посредством видеомоста было зачитано решение суда.
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ФОТО: Трагическая история горевшей в Ласнамяэ сирийской беженки
Прибывшая в Таллинн с большой надеждой на прекрасное будущее сирийка спустя шесть месяцев оказалась в больнице с тяжелыми ожогами. Ее муж сидит в арестном доме. Опорное лицо семьи беженцев Май Зайас говорит, что пошло не так.
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В Маарду на автобусной остановке нашли тело мужчины
Вчера после 13 часов в Маарду на автобусной остановке нашли тело 71-летнего мужчины.
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Политолог: список Сависаара осложнит жизнь центристам
По оценке политолога Андреаса Каю, на выборах в местные самоуправления список Эдгара Сависаара может показать результат, заслуживающий внимания, что, несомненно, повлияет на показатели Центристской партии.
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Осиновский — об избирательном союзе Сависаара через призму национального вопроса
Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский высказался на своей странице в Facebook об избирательном союзе Эдгара Сависааара и Ольги Ивановой. Приводим его размышления в полном объеме:
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ОБЗОР ЦЕН: Неужели ”самый люксовый” магазин обошел по выгодности ”самый народный”?
Что до августовской потребительской корзины, то тут наблюдаются удивительные тенденции, не имевшие места ранее. Владелец карточки Partner может приобрести всю продуктовую корзину Kasulik в Selver дешевле, чем в Maxima.
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Керсти Кальюлайд зарабатывает больше Владимира Путина?
Портал сравнения зарплат WageIndicator, который сравнивает зарплаты во всем мире, следит и за доходами политических лидеров. По данным этого сайта, ежемесячный заработок президента Эстонии Керсти Кальюлайд сопоставим с заработком канцлера Германии Ангелы Меркель.
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Беспилотные автобусы опасны? Почему они не уступают пешеходам дорогу
Появившиеся совсем недавно на улицах Таллинна беспилотные автобусы уже успели вызвать у общественности ряд эмоций и вопросов, в том числе: почему транспортное средство не останавливается перед пешеходными переходами и не пропускает людей?
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Шоссе Таллинн-Тарту после ремонта станет короче на пять километров
Департамент шоссейных дорог и компания TREV-2 Grupp заключили договор о строительстве четырехполосного отрезка Козе-Арду на шоссе Таллинн-Тарту, благодаря чему дорога станет короче на 5,3 км.
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Кардиохирург PERH с северными коллегами подарили жителю Эстонии новое финское сердце
В июле в Центральной больнице университета Хельсинки произошло историческое событие: кардиохирург PERH совместно имплантировали новое сердце 54-летнему мужчине из Эстонии.
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ФОТО: В окружении женщин! Таави Рыйвас устроил себе мальчишник на фестивале Weekend
Вчера в Пярну начался фестиваль Weekend Festival Baltic 2017, cреди тысяч гостей которого заметили Таави Рыйваса с друзьями.
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