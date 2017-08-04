ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Задержание эстонского криминального авторитета в Испании и мальчишник Рыйваса

Сегодня, 4 августа, стало известно, что в испанской провинции Малага провели операцию с участием эстонской полиции, в результате которой были задержаны четверо мужчин в возрасте 27-57 лет, в том числе известный криминальный авторитет Вячеслав Гулевич. Также в этот день большое внимание привлекла гораздо менее серьезная новость о том, что среди тысяч гостей фестиваля Weekend Festival Baltic 2017 заметили Таави Рыйваса с друзьями, который, предположительно, устроил там себе мальчишник. Подробнее об этом и других событиях этой пятницы — в нашей традиционной подборке.

Задержанным в Испании предполагаемым главарем наркобанды оказался криминальный авторитет Вячеслав Гулевич

Gulevitš (keskel, õlakotiga) Nikolai Tarankovi matusel. Foto: Andres Putting

Госполиция Испании и агенты гражданских спецслужб по просьбе эстонских властей провели в провинции Малага операцию с участием эстонской полиции, в результате которой были задержаны четверо мужчин в возрасте 27-57 лет, в том числе известный криминальный авторитет Вячеслав Гулевич.

Loe edasi...

Обвиняемый в подготовке убийства Аракас высмеял ирландский суд: в этой стране вообще много непонятного

Imre Arakas Foto: Tiit Blaat

В среду состоялось очередное заседание по делу задержанного в Дублине 4 апреля эстонца Имре Аракаса, обвиняющегося в подготовке убийства. Ему посредством видеомоста было зачитано решение суда.

Loe edasi...

ФОТО: Трагическая история горевшей в Ласнамяэ сирийской беженки

TÜTAR: Mohammadide laps näeb oma ema igal nädalal, ainult et araabia keele on ta viie kuuga tugipere juures elades unustanud. Vallo Kruuser

Прибывшая в Таллинн с большой надеждой на прекрасное будущее сирийка спустя шесть месяцев оказалась в больнице с тяжелыми ожогами. Ее муж сидит в арестном доме. Опорное лицо семьи беженцев Май Зайас говорит, что пошло не так.

Loe edasi...

В Маарду на автобусной остановке нашли тело мужчины

Politsei Foto: Andres Putting

Вчера после 13 часов в Маарду на автобусной остановке нашли тело 71-летнего мужчины.

Loe edasi...

Политолог: список Сависаара осложнит жизнь центристам

Edgar Savisaare ja Olga Ivanova ühine pressikonverents Foto: Andres Putting

По оценке политолога Андреаса Каю, на выборах в местные самоуправления список Эдгара Сависаара может показать результат, заслуживающий внимания, что, несомненно, повлияет на показатели Центристской партии.

Loe edasi...

Осиновский — об избирательном союзе Сависаара через призму национального вопроса

Jevgeni Ossinovski Foto: Tiit Blaat

Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский высказался на своей странице в Facebook об избирательном союзе Эдгара Сависааара и Ольги Ивановой. Приводим его размышления в полном объеме:

Loe edasi...

ОБЗОР ЦЕН: Неужели ”самый люксовый” магазин обошел по выгодности ”самый народный”?

фото иллюстративное Foto: Pille-Riin Pregel

Что до августовской потребительской корзины, то тут наблюдаются удивительные тенденции, не имевшие места ранее. Владелец карточки Partner может приобрести всю продуктовую корзину Kasulik в Selver дешевле, чем в Maxima.

Loe edasi...

Керсти Кальюлайд зарабатывает больше Владимира Путина?

President Kersti Kaljulaidi hinnangul on julgeolekunõukogusse kandideerimine Eestile oluline turvavõrgustiku tugevdamise projekt. Foto: Hendrik Osula

Портал сравнения зарплат WageIndicator, который сравнивает зарплаты во всем мире, следит и за доходами политических лидеров. По данным этого сайта, ежемесячный заработок президента Эстонии Керсти Кальюлайд сопоставим с заработком канцлера Германии Ангелы Меркель.

Loe edasi...

Беспилотные автобусы опасны? Почему они не уступают пешеходам дорогу

isesõitev buss Foto: Priit Simson

Появившиеся совсем недавно на улицах Таллинна беспилотные автобусы уже успели вызвать у общественности ряд эмоций и вопросов, в том числе: почему транспортное средство не останавливается перед пешеходными переходами и не пропускает людей?

Loe edasi...

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Шоссе Таллинн-Тарту после ремонта станет короче на пять километров

Ökodukt, Kose Aruvalla Foto: Siim Solman

Департамент шоссейных дорог и компания TREV-2 Grupp заключили договор о строительстве четырехполосного отрезка Козе-Арду на шоссе Таллинн-Тарту, благодаря чему дорога станет короче на 5,3 км.

Loe edasi...

Кардиохирург PERH с северными коллегами подарили жителю Эстонии новое финское сердце

Günter Taal Foto: Tiit Blaat

В июле в Центральной больнице университета Хельсинки произошло историческое событие: кардиохирург PERH совместно имплантировали новое сердце 54-летнему мужчине из Эстонии.

Loe edasi...

ФОТО: В окружении женщин! Таави Рыйвас устроил себе мальчишник на фестивале Weekend

Taavi Rõivas pidas koos sõpradega Pärnus poissmeesteõhtut? Foto: Karli Saul

Вчера в Пярну начался фестиваль Weekend Festival Baltic 2017, cреди тысяч гостей которого заметили Таави Рыйваса с друзьями.

Loe edasi...