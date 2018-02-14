ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Задержание эстонских бизнесменов и неожиданные поражения сборных РФ и США

Сегодня стало известно о том, что Центральная криминальная полиция на этой неделе задержала известных бизнесменов Хуберта Хирве и Павла Гаммера, а также около десяти связанных с ними людей. Олимпийский хоккейный турнир в Пхенчхане 14 февраля стартовал с двух неожиданных результатов. Российская команда, считающаяся одним из главных фаворитов Олимпиады, проиграла Словакии - 2:3 (2:2, 0:0, 0:1). В другом матче группы В Словения победила в овертайме США - 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0).
ЦеКриПо задержала двух известных эстонских бизнесменов и около 10 связанных с ними лиц
Центральная криминальная полиция на этой неделе задержала известных бизнесменов Хуберта Хирве и Павла Гаммера, а также около десяти связанных с ними людей.
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ФОТО и ВИДЕО: Россия проиграла Словакии, Словения шокировала США
Олимпийский хоккейный турнир в Пхенчхане стартовал с двух неожиданных результатов. Российская команда, считающаяся одним из главных фаворитов Олимпиады, проиграла Словакии - 2:3 (2:2, 0:0, 0:1). В другом матче группы В Словения победила в овертайме США - 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0).
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