ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Задержание эстонских бизнесменов и неожиданные поражения сборных РФ и США

Сегодня стало известно о том, что Центральная криминальная полиция на этой неделе задержала известных бизнесменов Хуберта Хирве и Павла Гаммера, а также около десяти связанных с ними людей. Олимпийский хоккейный турнир в Пхенчхане 14 февраля стартовал с двух неожиданных результатов. Российская команда, считающаяся одним из главных фаворитов Олимпиады, проиграла Словакии - 2:3 (2:2, 0:0, 0:1). В другом матче группы В Словения победила в овертайме США - 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0).

ЦеКриПо задержала двух известных эстонских бизнесменов и около 10 связанных с ними лиц

PAVEL GAMMER Foto: Priit Simson

Центральная криминальная полиция на этой неделе задержала известных бизнесменов Хуберта Хирве и Павла Гаммера, а также около десяти связанных с ними людей.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО: Россия проиграла Словакии, Словения шокировала США

OLYMPICS-2018-ICEH-M-SVK-OAR/ Foto: KIM KYUNG-HOON, REUTERS

Олимпийский хоккейный турнир в Пхенчхане стартовал с двух неожиданных результатов. Российская команда, считающаяся одним из главных фаворитов Олимпиады, проиграла Словакии - 2:3 (2:2, 0:0, 0:1). В другом матче группы В Словения победила в овертайме США - 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0).

Loe edasi...

На старт, внимание, марш! В четверг начинается подача налоговых деклараций

Tuludeklaratsioon 2016 Foto: Andres Putting

В четверг, 15 февраля, начинается подача деклараций о доходах за 2017 год физическими лицами.

Loe edasi...

Собчак просит Верховный суд запретить Путину баллотироваться на выборах

Ksenia Sobtšak Foto: Aleksei Filippov, Sputnik

Телеведущая Ксения Собчак, наряду с другими претендентами баллотирующаяся на пост президента РФ, подала в Верховный суд иск, в котором попросила вычеркнуть из списка кандидатов Владимира Путина. По ее мнению, он не имеет права быть президентом в четвертый раз. В суде подтвердили получение иска.

Loe edasi...

Организатор акции ”Налоги — в Латвию!”: это мой подарок Эстонской Республике к юбилею

Ligi 4000 inimest on lubanud sõita 24. veebruaril Lätti "24.02 kõik koos Lätti" korraldusmeeskond

Идейный вдохновитель акции против поднятия алкогольных акцизов ”Налоги — в Латвию!” Таави Леппик не согласен с точкой зрения министра иностранных дел Свена Миксера о том, что ехать закупаться в Латвию в день юбилея ЭР непатриотично.

Loe edasi...

ФОТО читателя Delfi: В приобретенной в Kaubamaja коробке с салатом оказался неприятный сюрприз

image

Читательница Delfi купила в Kaubamaja Toidumaailm коробочку с листьями рукколы и была неприятно удивлена, обнаружив в ней большой камень.

Loe edasi...

Девушка из Копли стала заслуженным мастером спорта России

Natalja Zabijako ja Aleksandr Enbert Foto: sputnik

Четырем российским фигуристам, завоевавшим серебро командного олимпийского турнира, присвоено звание "Заслуженный мастер спорта России". Среди удостоенных этого престижного звания экс-фигуристка сборной Эстонии Наталья Забияко.

Loe edasi...

15-летний парень работал на строительстве нового здания суда в Таллинне, но денег так и не получил

KOHTUMAJA KERKIB ISE: Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS pole Vektorr Investiga mingit lepingut sõlminud, ent maksuameti töötamise registrisse kandis nii Tõnise kui kümmekond teist meest, just see firma. Foto: Karin Kaljuläte

Использование пирамидальных схемы субподряда на стройках давно уже не является секретом для многих, хотя одна из крупнейших строительных фирм Эстонии Rand & Tuulberg утверждает, что таких схем не существует, пишет Eesti Ekspress.

Loe edasi...

Обнародована зарплата, которую получал в прошлому году средний эстонец

Foto: Madis Veltman

По данным Налогово-таможенного департамента, в прошлом году средний эстонец зарабатывал 1098 евро брутто в месяц, в то время как, по данным Департамента статистики, эта цифра в третьем квартале составляла 1201 евро.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО: Из Якутии в Эстонию: как мудрая женщина я должна быть "за мужем"

Якутка Татьяна приехала в Эстонию в качестве туриста, но неожиданно для себя встретила здесь свою любовь. Это и повлияло на ее решение переехать из России в Эстонию. “Как мудрая женщина я должна быть за мужем“ — говорит Таня, намеренно отделяя приставку “за”.

Loe edasi...