ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Задержание экс-глав HKScan, работа магазинов на праздниках и приближение снегопада

Сегодня ЦеКриПо задержала экс-руководителей HKScan Теэта Соорма и Мати Туви по подозрению в присвоении в крупных размерах и отмывании денег. Первый при этом состоит в отношениях с министром экономики и коммуникаций Кадри Симсон. Также сегодня магазины рассказали о том, как будут работать на праздниках, а синоптики предсказали приближение снежного хаоса. Об этих и других самых интересных событиях дня — в нашей подборке.

Два экс-руководителя HKScan задержаны по подозрению в присвоении и отмывании денег

Ekspress Meedia

Центральная криминальная полиция (ЦеКриПо) задержала сегодня экс-руководителей HKScan Теэта Соорма и Мати Туви, которых есть основание подозревать в присвоении в крупных размерах и отмывании денег.

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ВИДЕО: Хулиган ехал в Латвию со скоростью 172 км/ч, чтобы купить алкоголь на день рождения родственника

На прошлой неделе полиция задержала 22-летнего молодого человека, ехавшего со скоростью 172 км/ч. По его словам, ему надо было ехать в сторону Икла с такой скоростью, так как необходимо купить алкоголь ко дню рождения родственника.

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Туннель Таллинн-Хельсинки: собственник Rovio рассказал, откуда надеются взять 15 млрд евро на строительство

Peter Vesterbacka.Rovio Foto: Vallo Kruuser

Проект туннеля Таллинн-Хельсинки интересен китайским инвесторам, и, по словам одного из собственников развивающей проект кампании Rovio, финансирование со стороны китайцев может составить 70 процентов от общей суммы, пишет издание Helsingin Sanomat.

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Торговцев Рождественского рынка проверят на знание эстонского языка

фото иллюстративное Foto: Hendrik Osula

Рождественский рынок на Ратушной площади Старого Таллинна оказался под прицелом Языковой инспекции.

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Кто больше всего пострадает в ходе новой системы налогообложения, и что им делать?

фото иллюстративное Foto: EMTA

Вскоре тысячи жителей Эстонии будут платить налоги по новой системе. Чтобы не влезть в огромные долги перед налоговиками в ходе неправильных действий, уже через два месяца надо будет внимательно считать свои доходы. Новая система коснется как пенсионеров, так и работающих людей. ”МК-Эстония” досконально разобралась, кого и как это коснется и что делать.

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ВИДЕО: Хорватский генерал выпил яд на заседании трибунала в Гааге

Обвиненный в военных преступлениях боснийский хорват Слободан Праляк во время рассмотрения его апелляционной жалобы в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) объявил, что выпил яд.

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ВИДЕО: Украинские ультрас предъявили ультиматум футболистам "Шахтера"

Shakhtar Foto: Gleb Garanich, REUTERS

Украинские националисты и футбольные фанаты остановили в Харькове автобус с футболистами донецкого "Шахтера" и предъявили им ультиматум.

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1 января Maxima будет закрыта. Читайте, как в праздники работают другие магазины

Foto: Karin Kaljuläte

Сегодня Maxima сообщила, что 1 января 2018 года все магазины сети в Эстонии будут закрыты. Кроме того, будет сокращено время работы магазинов в рождественский период на 1-5 часов в зависимости от магазина.

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СМИ России: в Эстонии выпустили справочник, который учит оскорблять русских

Priit Simson

”В Эстонии на полках книжных магазинов появилась весьма показательная книга ”Справочник эстонца. 100 дел, которые делает настоящий эстонец”, в которой ”эстонских патриотов” фактически учат оскорблять русских”, пишет неизвестный автор на российском портале ”Русская весна”.

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ФОТО: ”Наш альянс нерушим”. Террас поупражнялся вместе с американскими спецназовцами в стрельбе

Riho Terras Foto: US Spec Ops Europe

Недавно командующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас посетил действующую в Европе 10-я группу специальных сил США, которая опубликовала в своем аккаунте в Twitter некоторые фотографии встречи.

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ФОТО: Нарвский учебный центр Академии МВД будет деревянным на вид, а самое главное в проекте надо доработать

pidulikult välja Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuse arhitektuuriline lahendus Foto: Sergei Stepanov, NPA

Будущее здание Нарвского учебного центра Академии МВД в первую очередь обратит на себя внимание деревом, которое архитекторы предложили обильно использовать в его внешней отделке. Для того, чтобы архитектурный проект реализовался, его необходимо доработать, в том числе добавить к четырем дорожкам бассейна еще четыре, что будет непросто.

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ФОТО: У Монумента Свободы установили ограничители для скейтобрдов

Летом Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS) объявила тендер на установку на гранитном бордюре Монумента Свободы ограничителей, препятствующих езде на скейтбордах и другим видам экстремального спорта.

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На Эстонию надвигается снежный хаос

Lumetorm Foto: Andres Putting

По прогнозам синоптиков, в пятницу погода ухудшится. Ожидается снег, мокрый снег и сильный ветер. Снег пойдет уже сегодня ночью.

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