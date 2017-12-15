15.12.2017, 21:33

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Задержание белорусами эстонца и все, что нужно знать, отправляющимся за алкоголем в Латвию

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rus.delfi.ee
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Ainaži Super-Alko
Ainaži Super-AlkoFoto: Ago Tammik

Рассказываем о том, как поступит Финляндия, если Эстония вступит в военный конфликт с Россией, о том, что важно знать эстоноземальцам, отправляющимся за алкоголем в Латвию, а также об откровениях Метлева. Читайте нашу традиционную подборку ключевых материалов дня.

Клиент Maxima: все мы знаем, что случилось с сетью, которая отказалась от белых ценников

Foto: Karin Kaljuläte

Клиент Maxima выразил недоумение по поводу того, что магазин отказался от ценников белого цвета для товаров по обычной цене и заменил их на желтые.
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ВИДЕО: Белорусские пограничники задержали гражданина Эстонии, сбежавшего с польского пункта пропуска

Белорусские пограничники задержали гражданина Эстонии, сбежавшего с польского пункта пропуска, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете Республики Беларусь.
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Метлев: я решил не задерживаться на должности советника, просто кушая государственный хлеб. Это мне противно

Sergei Metlev Foto: Ilmar Saabas

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Сергей Метлев покидает пост советника парламентской фракции Свободной партии Эстонии. Также он выходит из рядов партии. Эту информацию Сергей Метлев подтвердил Delfi.
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От А до Я. Что нужно знать, если вы везете из Латвии алкоголь

Ago Tammik

В Эстонии уже давно поговаривают о том, что Налогово-таможенный департамент следит за теми, кто покупает в Латвии алкоголь. Исполняющий обязанности гендиректора ведомства Риво Рейтманн прояснил изданию Eesti Päevaleht ситуацию.
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Читательница возмущена: инструктор не сказал, что права можно восстановить через ARK

(c) panthermedia.net / Wavebreakmedia ltd

В редакцию Delfi обратилась читательница Ольга, чей муж Геннадий не успел продлить водительские права в 90-х годах и решил сделать это сейчас. По словам Ольги, он прошел полный курс обучения в автошколе Delta и лишь тогда узнал, что для получения прав достаточно сдать экзамен в АRK. Представитель автошколы отрицает это и говорит, что к ним с жалобами никто не обращался.
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Как поступит Финляндия, если страны Балтии попросят помощи в случае военного конфликта с Россией?

Foto: Tommy Fränti/Twitter

Вчера на финском Yle состоялись первые большие предвыборные теледебаты с участием всех восьми кандидатов в президенты Финляндии. Главной темой обсуждений стали вопросы внешней политики и политики безопасности.
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В многоквартирном доме в Ярвамаа нашли избитого до смерти мужчину

Foto on illustreeriv Foto: Andres Putting

Вчера в деревне Ойсу в волости Тюри в Ярвамаа в многоквартирном доме было найдено тело мужчины средних лет с признаками насилия.
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Проверьте, не взломали ли вас! В Эстонии произошла масштабная утечка паролей к аккаунтам в соцсетях

Facebook Foto: Rene Suurkaev

Департамент государственной инфосистемы сообщил об утечке паролей к аккаунтам в социальных сетях около 200 000 жителей Эстонии через их работодателей.
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ФОТО и ВИДЕО: Побережье в Кейла-Йоа усыпано мертвыми рыбами

На прошлой неделе в редакцию Maaleht поступила информация о том, что в Кейла-Йоа побережье усыпано мертвым лососем.
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Яна Тоом собирающимся в Латвию протестующим: осторожно, вы рискуете столкнуться с латышской колонной!

Alkoholikogus, mille võib Lätist sisse tuua Foto: Anni Õnneleid

Тысячи разочарованных ростом акцизов на алкоголь эстонцев собираются поехать в День независимости гигантской колонной в Латвию, сообщил Delfi несколько дней назад.
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