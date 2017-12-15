ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Задержание белорусами эстонца и все, что нужно знать, отправляющимся за алкоголем в Латвию

Рассказываем о том, как поступит Финляндия, если Эстония вступит в военный конфликт с Россией, о том, что важно знать эстоноземальцам, отправляющимся за алкоголем в Латвию, а также об откровениях Метлева. Читайте нашу традиционную подборку ключевых материалов дня.

Клиент Maxima: все мы знаем, что случилось с сетью, которая отказалась от белых ценников

Foto: Karin Kaljuläte

Клиент Maxima выразил недоумение по поводу того, что магазин отказался от ценников белого цвета для товаров по обычной цене и заменил их на желтые.

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ВИДЕО: Белорусские пограничники задержали гражданина Эстонии, сбежавшего с польского пункта пропуска

Белорусские пограничники задержали гражданина Эстонии, сбежавшего с польского пункта пропуска, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете Республики Беларусь.

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Метлев: я решил не задерживаться на должности советника, просто кушая государственный хлеб. Это мне противно

Сергей Метлев покидает пост советника парламентской фракции Свободной партии Эстонии. Также он выходит из рядов партии. Эту информацию Сергей Метлев подтвердил Delfi.

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От А до Я. Что нужно знать, если вы везете из Латвии алкоголь

Ago Tammik

В Эстонии уже давно поговаривают о том, что Налогово-таможенный департамент следит за теми, кто покупает в Латвии алкоголь. Исполняющий обязанности гендиректора ведомства Риво Рейтманн прояснил изданию Eesti Päevaleht ситуацию.

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Читательница возмущена: инструктор не сказал, что права можно восстановить через ARK

(c) panthermedia.net / Wavebreakmedia ltd

В редакцию Delfi обратилась читательница Ольга, чей муж Геннадий не успел продлить водительские права в 90-х годах и решил сделать это сейчас. По словам Ольги, он прошел полный курс обучения в автошколе Delta и лишь тогда узнал, что для получения прав достаточно сдать экзамен в АRK. Представитель автошколы отрицает это и говорит, что к ним с жалобами никто не обращался.

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Как поступит Финляндия, если страны Балтии попросят помощи в случае военного конфликта с Россией?

Foto: Tommy Fränti/Twitter

Вчера на финском Yle состоялись первые большие предвыборные теледебаты с участием всех восьми кандидатов в президенты Финляндии. Главной темой обсуждений стали вопросы внешней политики и политики безопасности.

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В многоквартирном доме в Ярвамаа нашли избитого до смерти мужчину

Foto on illustreeriv Foto: Andres Putting

Вчера в деревне Ойсу в волости Тюри в Ярвамаа в многоквартирном доме было найдено тело мужчины средних лет с признаками насилия.

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Проверьте, не взломали ли вас! В Эстонии произошла масштабная утечка паролей к аккаунтам в соцсетях

Facebook Foto: Rene Suurkaev

Департамент государственной инфосистемы сообщил об утечке паролей к аккаунтам в социальных сетях около 200 000 жителей Эстонии через их работодателей.

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ФОТО и ВИДЕО: Побережье в Кейла-Йоа усыпано мертвыми рыбами

На прошлой неделе в редакцию Maaleht поступила информация о том, что в Кейла-Йоа побережье усыпано мертвым лососем.

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Яна Тоом собирающимся в Латвию протестующим: осторожно, вы рискуете столкнуться с латышской колонной!

Alkoholikogus, mille võib Lätist sisse tuua Foto: Anni Õnneleid

Тысячи разочарованных ростом акцизов на алкоголь эстонцев собираются поехать в День независимости гигантской колонной в Латвию, сообщил Delfi несколько дней назад.

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