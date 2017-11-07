ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: задержание агента ФСБ, новое место Калласа, варианты реконструкции Tallinna Kaubamaja

КаПо задержала предполагаемого агента ФСБ, не успевшего нанести особенный урон э-государству, но собиравшегося это сделать. А Евросоюз планирует нанести урон всем любителям действующих за пределами Европы интернет-магазинов, готовясь брать налоги и с покупок до 22 евро.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке главных материалов дня.

КаПо задержала агента ФСБ

KAPO esitles aastaraamatut Foto: Andres Putting

На прошлых выходных сотрудники Полиции безопасности на погранпункте Нарва задержали направлявшегося в Россию мужчину, который, согласно подозрениям, является агентом ФСБ.

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Европейская столица инноваций 2017: Таллинн получил второе место и 100 000 евро

Tallinna kesklinn Foto: Madis Veltman

Еврокомиссия присвоила Парижу титул Европейской столицы инноваций 2017 (iCapital) и премию в шесть миллионов евро. Второе и третье место заняли Таллинн и Тель-Авив, каждый из городов удостоился премии в 100 000 евро.

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В будущем с покупок в интернет-магазинах на сумму меньше 22 евро придется платить налог

Foto: Vida Press

Систему налогообложения электронной торговли в ЕС ждут перемены. В числе прочего будет введена пошлина и на посылки с товарами стоимостью менее 22 евро, которые раньше не попадали под налогообложение, передает rus.err.ee.

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ФОТО: Смотрите, каким может стать Tallinna Kaubamaja

Foto: Tallinna Kaubamaja

Сегодня начался следующий официальный этап архитектурного конкурса реконструкции квартала Tallinna Kaubamaja — народное голосование, принять участие в котором можно в холле В-галереи Tallinna Kaubamaja и на сайте https://uus.kaubamaja.ee/.

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Житель Кристийне негодует: передвигаться на автобусе совершенно невозможно!

Foto: Marko Mumm

”Я живу в Кристийне и в последнее время передвигаться на автобусе совершенно невозможно. Я живу возле остановки, где удобнее всего пользоваться автобусом номер 23. Но целую неделю автобусы номер 23 в направлении Кадака-Автовокзал приходят с опозданием”, — написал в редакцию возмущенный читатель, отметив, что задержи составляют не несколько минут, а целых десять.

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Жизнь в отделении ухода: следы зубов на ушах, кровь на колене, опухший нос

Foto: Anni Õnneleid

В газету Õhtuleht обратилась проживающая в Валга женщина, 32-летняя дочь которой, живя с ней 29 лет без единой царапины, в отделении ухода больницы Валга получила тяжелую травму колена, повреждения лица и многократные повреждения уха, часть которых, по мнению матери, бы результатом укусов.

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Без паники! Стало известно, как Novatours попала в черный список департамента

Foto: Teet Malsroos, Õhtuleht

Вчера Delfi Kasulik писал, что Департамент защиты прав потребителей внес турфирму Novatours в черный список из-за не предоставленного в срок отчета. Novatours сегодня утром сообщила, что к настоящему моменту удалена из черного списка.

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ФОТО: Сийм Каллас был избран старейшиной Виймси

Siim Kallas Foto: Madis Veltman

Сегодня на должность старейшины волости Виймси 12 голосами был избран Сийм Каллас.

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"Повышенный интерес общественности обоснован". Уволенная за критику PPA психолог выиграла суд

Критиковавшая Департамент полиции и погранохраны (PPA) в статье-мнении в Eesti Päevaleht психолог, которая потеряла из-за этого работу, выиграла в суде, пишет Eesti Päevaleht.

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Спешите заправиться! Продавцы топлива снизили цены до оптовых

Alexela Foto: Karin Kaljuläte

Сегодня утром розничные торговцы снизили розничные цены до уровня оптовых.

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