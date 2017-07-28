ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Забранные и потерявшиеся дети и подробности визита Путина в Финляндию

Сегодня, 28 июля, мы опубликовали материалы о том, как одного малыша в Таллинне забрали в приют прямо из детского сада, а другой 4-летний мальчик, потерявшийся в Старом городе, вернулся к матери благодаря внимательной женщине. Также в этот день мы писали о том, как проходил визит президента РФ Владимира Путина в финский город Савонлинна и о чем российский лидер говорил с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Все самые важные новости этой пятницы — в нашей традиционной подборке подборке.

ЭКСКЛЮЗИВ: ”Как зовут Путина?” Визит президента РФ наполнил Савонлинна хлебом и зрелищами

Korralikult hilinenud Vladimir Putin saabus relvastatud turvameeste saatel pressikonverentsile. Karli Saul

Савонлинна чуть меньше Нарвы. До российской границы — несколько десятков километров, до столицы Хельсинки — менее четырехсот, пишет Eesti Päevaleht.

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ЭКСКЛЮЗИВ: Путин в Финляндии: санкции США неправомочны, терпение России не бесконечно

Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi. Foto: Karli Saul

На встрече двух глав государств, президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Финляндии Саули Ниинисте, речь шла о торговых отношениях между странами, а также о проблемах международной безопасности и санкциях, сообщает Eesti Päevaleht.

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DELFI МИНИДОК: Как стать чемпионом в троеборье на лошади, которая всего боится?

Есть лошади, которые по своему характеру отлично подходят для троеборья. Они с радостью принимают вызовы. И есть Хилтон — лошадь, которая всего боится. Юлле Воолайне все-таки смогла сделать из трусливой лошади чемпиона среди любителей. Как ей это удалось, учитывая, что троеборье считается одним из самых опасных видов спорта?

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Шок: в Таллинне малыша забрали в приют прямо из детского сада

Жительница Таллинна Анна (22) отвела ребенка 26 июня в садик. Вечером, когда она уже собиралась идти за сыном, ей позвонили из службы защиты детей и сообщили: ее малыша забрали в приют, пишет "МК-Эстония".

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ВИДЕО: Мать потерявшегося в Старом городе 4-летнего мальчика благодарит нашедшую его женщину

Потерявшийся в Старом городе Таллинна 4-летний мальчик вернулся к матери благодаря внимательной женщине, которая сообщила о ребенке в полицию и была вместе с мальчиком до прибытия блюстителей порядка.

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Председатель Нарвского горсобрания приговорен к условному сроку

Aleksandr Jefimovi kohtuprotsess Narvas Foto: Sergei Stepanov, NPA

В пятницу, 28 июля, Вируский уездный суд признал председателя Нарвского городского собрания Александра Ефимова виновным в незаконном получении компенсаций от Больничной кассы и приговорил его к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно, пишет rus.err.ee.

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Жительница Эстонии надула финские соцслужбы на 62 000 евро в качестве пособий

500 eurot Foto: ANDREA COMAS, REUTERS

Газета Helsingin Sanomat пишет о попытках обмануть пенсионный департамент Финляндии, самый яркий пример — случай с женщиной из Эстонии.

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В страшном ДТП в Ленинградской области погиб гражданин Эстонии

фото иллюстративное Foto: Artjom Geodakjan, ITAR-TASS/All Over Press/Vida Press

Смертельная авария произошла минувшим вечером в Выборгском районе Ленинградской области, почти на границе с Курортным районом Петербурга в районе поселка Рощино, сообщает "Водитель Петербурга".

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ФОТО: В центре Таллинна произошла авария — в больницу доставили четверых, в том числе младенца

Liiklusõnnetus Foto: Veiko Vares

Сегодня в 10:47 возле больницы Magdaleena на Пярнуском шоссе столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего в больницу для проверки здоровья доставили четверых человек, в том числе четырехмесячного ребенка.

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Полиция разыскивает жертв мужчины, подозреваемого в педофилии

Politsei foto

На прошлой неделе следователи криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали в городе Локса 47-летнего Руслана, который подозревается в совершении преступлений сексуального характера в отношении детей, значится в пресс-релизе полиции.

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Из-за визита Пенса полиция будет чаще проверять документы и транспортные средства

Politsei eesistumise ajal Foto: Taavi Sepp

В период с пятницы до понедельника в связи с визитом вице-президента США в Эстонию полиция будет активнее проверять людей, транспортные средства и документы, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

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Россия заранее ввела ответные санкции против США

Venemaa välisminister Sergei Lavrov New Yorgis Foto: Kena Betancur, AFP

Российское министерство иностранных дел запретило американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве, а также предложила сократить количество персонала в американских дипломатических и консульских учреждениях в России. Соотвтетсвующее заявление опубликовано на сайте МИДа.

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Почему председательство Эстонии в ЕС беспокоит российские власти?

Eesti Euroopa Liidu eesistumise kontsert Vabaduse väljakul Foto: Ilmar Saabas

Вот уже месяц с 1 июля, как Эстония впервые стала страной-председателем Совета ЕС. Напомним, что председательствует в Евросоюзе каждая страна-участник в течение полугода, в порядке ротации. Эстония подхватила эту ”эстафетную палочку” у Мальты и в начале 2018 года передаст ее Болгарии.

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Скончался уникальный футболист и хоккеист сборной СССР

На 78-м году жизни после тяжелой болезни скончался легендарный футболист и хоккеист сборной СССР Валерий Маслов. О кончине известного спортсмена сообщил официальный сайт "Динамо".

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