28.07.2017, 21:35

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Забранные и потерявшиеся дети и подробности визита Путина в Финляндию


rus.delfi.ee
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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Сегодня, 28 июля, мы опубликовали материалы о том, как одного малыша в Таллинне забрали в приют прямо из детского сада, а другой 4-летний мальчик, потерявшийся в Старом городе, вернулся к матери благодаря внимательной женщине. Также в этот день мы писали о том, как проходил визит президента РФ Владимира Путина в финский город Савонлинна и о чем российский лидер говорил с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Все самые важные новости этой пятницы — в нашей традиционной подборке подборке.

ЭКСКЛЮЗИВ: ”Как зовут Путина?” Визит президента РФ наполнил Савонлинна хлебом и зрелищами

Korralikult hilinenud Vladimir Putin saabus relvastatud turvameeste saatel pressikonverentsile. Karli Saul

Савонлинна чуть меньше Нарвы. До российской границы — несколько десятков километров, до столицы Хельсинки — менее четырехсот, пишет Eesti Päevaleht.
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ЭКСКЛЮЗИВ: Путин в Финляндии: санкции США неправомочны, терпение России не бесконечно

Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi. Foto: Karli Saul

ТОП

На встрече двух глав государств, президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Финляндии Саули Ниинисте, речь шла о торговых отношениях между странами, а также о проблемах международной безопасности и санкциях, сообщает Eesti Päevaleht.
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DELFI МИНИДОК: Как стать чемпионом в троеборье на лошади, которая всего боится?

Есть лошади, которые по своему характеру отлично подходят для троеборья. Они с радостью принимают вызовы. И есть Хилтон — лошадь, которая всего боится. Юлле Воолайне все-таки смогла сделать из трусливой лошади чемпиона среди любителей. Как ей это удалось, учитывая, что троеборье считается одним из самых опасных видов спорта?
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Шок: в Таллинне малыша забрали в приют прямо из детского сада

Foto: "МК-Эстония"

Жительница Таллинна Анна (22) отвела ребенка 26 июня в садик. Вечером, когда она уже собиралась идти за сыном, ей позвонили из службы защиты детей и сообщили: ее малыша забрали в приют, пишет "МК-Эстония".
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ВИДЕО: Мать потерявшегося в Старом городе 4-летнего мальчика благодарит нашедшую его женщину

Потерявшийся в Старом городе Таллинна 4-летний мальчик вернулся к матери благодаря внимательной женщине, которая сообщила о ребенке в полицию и была вместе с мальчиком до прибытия блюстителей порядка.
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Председатель Нарвского горсобрания приговорен к условному сроку

Aleksandr Jefimovi kohtuprotsess Narvas Foto: Sergei Stepanov, NPA

В пятницу, 28 июля, Вируский уездный суд признал председателя Нарвского городского собрания Александра Ефимова виновным в незаконном получении компенсаций от Больничной кассы и приговорил его к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно, пишет rus.err.ee.
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Жительница Эстонии надула финские соцслужбы на 62 000 евро в качестве пособий

500 eurot Foto: ANDREA COMAS, REUTERS

Газета Helsingin Sanomat пишет о попытках обмануть пенсионный департамент Финляндии, самый яркий пример — случай с женщиной из Эстонии.
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В страшном ДТП в Ленинградской области погиб гражданин Эстонии

фото иллюстративное Foto: Artjom Geodakjan, ITAR-TASS/All Over Press/Vida Press

Смертельная авария произошла минувшим вечером в Выборгском районе Ленинградской области, почти на границе с Курортным районом Петербурга в районе поселка Рощино, сообщает "Водитель Петербурга".
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ФОТО: В центре Таллинна произошла авария — в больницу доставили четверых, в том числе младенца

Liiklusõnnetus Foto: Veiko Vares

Сегодня в 10:47 возле больницы Magdaleena на Пярнуском шоссе столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего в больницу для проверки здоровья доставили четверых человек, в том числе четырехмесячного ребенка.
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Полиция разыскивает жертв мужчины, подозреваемого в педофилии

Politsei foto

На прошлой неделе следователи криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали в городе Локса 47-летнего Руслана, который подозревается в совершении преступлений сексуального характера в отношении детей, значится в пресс-релизе полиции.
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Из-за визита Пенса полиция будет чаще проверять документы и транспортные средства

Politsei eesistumise ajal Foto: Taavi Sepp

В период с пятницы до понедельника в связи с визитом вице-президента США в Эстонию полиция будет активнее проверять людей, транспортные средства и документы, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
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Россия заранее ввела ответные санкции против США

Venemaa välisminister Sergei Lavrov New Yorgis Foto: Kena Betancur, AFP

Российское министерство иностранных дел запретило американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве, а также предложила сократить количество персонала в американских дипломатических и консульских учреждениях в России. Соотвтетсвующее заявление опубликовано на сайте МИДа.
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Почему председательство Эстонии в ЕС беспокоит российские власти?

Eesti Euroopa Liidu eesistumise kontsert Vabaduse väljakul Foto: Ilmar Saabas

Вот уже месяц с 1 июля, как Эстония впервые стала страной-председателем Совета ЕС. Напомним, что председательствует в Евросоюзе каждая страна-участник в течение полугода, в порядке ротации. Эстония подхватила эту ”эстафетную палочку” у Мальты и в начале 2018 года передаст ее Болгарии.
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Скончался уникальный футболист и хоккеист сборной СССР

На 78-м году жизни после тяжелой болезни скончался легендарный футболист и хоккеист сборной СССР Валерий Маслов. О кончине известного спортсмена сообщил официальный сайт "Динамо".
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