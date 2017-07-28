ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Забранные и потерявшиеся дети и подробности визита Путина в Финляндию

Сегодня, 28 июля, мы опубликовали материалы о том, как одного малыша в Таллинне забрали в приют прямо из детского сада, а другой 4-летний мальчик, потерявшийся в Старом городе, вернулся к матери благодаря внимательной женщине. Также в этот день мы писали о том, как проходил визит президента РФ Владимира Путина в финский город Савонлинна и о чем российский лидер говорил с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Все самые важные новости этой пятницы — в нашей традиционной подборке подборке.
ЭКСКЛЮЗИВ: ”Как зовут Путина?” Визит президента РФ наполнил Савонлинна хлебом и зрелищами
Савонлинна чуть меньше Нарвы. До российской границы — несколько десятков километров, до столицы Хельсинки — менее четырехсот, пишет Eesti Päevaleht.
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ЭКСКЛЮЗИВ: Путин в Финляндии: санкции США неправомочны, терпение России не бесконечно
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На встрече двух глав государств, президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Финляндии Саули Ниинисте, речь шла о торговых отношениях между странами, а также о проблемах международной безопасности и санкциях, сообщает Eesti Päevaleht.
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DELFI МИНИДОК: Как стать чемпионом в троеборье на лошади, которая всего боится?
Есть лошади, которые по своему характеру отлично подходят для троеборья. Они с радостью принимают вызовы. И есть Хилтон — лошадь, которая всего боится. Юлле Воолайне все-таки смогла сделать из трусливой лошади чемпиона среди любителей. Как ей это удалось, учитывая, что троеборье считается одним из самых опасных видов спорта?
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Шок: в Таллинне малыша забрали в приют прямо из детского сада
Жительница Таллинна Анна (22) отвела ребенка 26 июня в садик. Вечером, когда она уже собиралась идти за сыном, ей позвонили из службы защиты детей и сообщили: ее малыша забрали в приют, пишет "МК-Эстония".
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ВИДЕО: Мать потерявшегося в Старом городе 4-летнего мальчика благодарит нашедшую его женщину
Потерявшийся в Старом городе Таллинна 4-летний мальчик вернулся к матери благодаря внимательной женщине, которая сообщила о ребенке в полицию и была вместе с мальчиком до прибытия блюстителей порядка.
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Председатель Нарвского горсобрания приговорен к условному сроку
В пятницу, 28 июля, Вируский уездный суд признал председателя Нарвского городского собрания Александра Ефимова виновным в незаконном получении компенсаций от Больничной кассы и приговорил его к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно, пишет rus.err.ee.
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Жительница Эстонии надула финские соцслужбы на 62 000 евро в качестве пособий
Газета Helsingin Sanomat пишет о попытках обмануть пенсионный департамент Финляндии, самый яркий пример — случай с женщиной из Эстонии.
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В страшном ДТП в Ленинградской области погиб гражданин Эстонии
Смертельная авария произошла минувшим вечером в Выборгском районе Ленинградской области, почти на границе с Курортным районом Петербурга в районе поселка Рощино, сообщает "Водитель Петербурга".
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ФОТО: В центре Таллинна произошла авария — в больницу доставили четверых, в том числе младенца
Сегодня в 10:47 возле больницы Magdaleena на Пярнуском шоссе столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего в больницу для проверки здоровья доставили четверых человек, в том числе четырехмесячного ребенка.
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Полиция разыскивает жертв мужчины, подозреваемого в педофилии
На прошлой неделе следователи криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали в городе Локса 47-летнего Руслана, который подозревается в совершении преступлений сексуального характера в отношении детей, значится в пресс-релизе полиции.
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Из-за визита Пенса полиция будет чаще проверять документы и транспортные средства
В период с пятницы до понедельника в связи с визитом вице-президента США в Эстонию полиция будет активнее проверять людей, транспортные средства и документы, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
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Россия заранее ввела ответные санкции против США
Российское министерство иностранных дел запретило американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве, а также предложила сократить количество персонала в американских дипломатических и консульских учреждениях в России. Соотвтетсвующее заявление опубликовано на сайте МИДа.
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Почему председательство Эстонии в ЕС беспокоит российские власти?
Вот уже месяц с 1 июля, как Эстония впервые стала страной-председателем Совета ЕС. Напомним, что председательствует в Евросоюзе каждая страна-участник в течение полугода, в порядке ротации. Эстония подхватила эту ”эстафетную палочку” у Мальты и в начале 2018 года передаст ее Болгарии.
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Скончался уникальный футболист и хоккеист сборной СССР
На 78-м году жизни после тяжелой болезни скончался легендарный футболист и хоккеист сборной СССР Валерий Маслов. О кончине известного спортсмена сообщил официальный сайт "Динамо".
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