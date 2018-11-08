ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Юферева вышла замуж, на Ратушной водрузили елку, экс-депутат обвинен в педофилии

Сегодня утром старейшина Ласнамяэ Мария Юферева (39) опубликовала в своем Facebook фото, которое сопроводила подписью: "Старая дружба иногда приводит к созданию новой семьи".

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ФОТО И ВИДЕО: На Ратушной площади установили рождественскую ель

Jõulukuusk jõudis Raekoja platsile Foto: Tiit Blaat

В рождественский период столицу будет украшать ель, которую впервые привезут на Ратушную площадь из таллиннского района Кристийне. Она будет установлена на площади сегодня днем, и уже утром елка отправилась в путь.

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Коллапс на автобусной линии Нарва–Нарва-Йыэсуу заставляет местные власти задуматься о возможностях отказа от бесплатного транспорта

Foto: Roman Vikulov, Delfi

Если в летние месяцы переполненность ставших бесплатными автобусов на линии Нарва-Нарва-Йыэсуу создавала неудобства для взрослых людей, которым не всегда удавалось добраться вовремя на работу, то осенью ситуация стала более пугающей. В автобусы не всегда могут попасть школьники, зачастую совсем маленькие, и родителей это выводит из себя.

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ВИДЕО DELFI | "Партизаны" Тимура Иликаева обрели новый дом. Здесь будут проходить спектакли, концерты, творческие встречи

Актер, музыкант, продюсер, голос телеканала ETV+ Тимур Иликаев вместе с командой своих соратников из Teatri Vabrik расширили спектр сценических площадок Таллинна. В Доме телевидения на Гонсиори,27 появился небольшой, камерный, но оборудованный всем необходимым зал для музыкальных и театральных представлений. О планах по использованию нового помещения Тимур Иликаев рассказал в интервью Delfi.

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В результате стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса погибли 11 человек

Foto: JAVIER TOVAR, AFP

В результате стрельбы в городе Саузанд-Оакс (пригород Лос-Анджелеса) погибли 11 человек. Об этом сообщила местная полиция.

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В тюрьме Виру снова неспокойно: заключенные отказываются от еды, любителям почтовых марок запретили их хобби

Foto: Tiit Blaat

По сведению Põhjarannik, в Вируской тюрьме вновь обострились отношения между заключенными, одна часть которых отказывается от приема пищи, поскольку в ее раздаче принимает участие ”неприемлемое лицо”. Недовольные есть и среди филателистов, так как администрация исправительного учреждения неожиданно запретила собирание марок.

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Порошенко потребовал от представителей РПЦ покинуть Украину

Petro Porošenko Foto: Mihhail Palintšak, TASS

Президент Украины Петр Порошенко обратился к представителям Русской православной церкви с требованием покинуть Украину, передает РИА "Новости".

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ТАБЛИЦА| Компенсация за питомца, трехмесячный отпуск, пособие для некурящих. Некоторые работодатели щедры на бонусы, но далеко не все

565 tööportaali CV.ee kasutava tööandja seas tehtud küsitlus näitas, et paljuski on hüved töötajate jaoks ikkagi tavakohast laadi.

Работодатели остро нуждаются в рабоче силе, но последняя не спешить бросаться на амбразуру и тщательно выбирает новое место работы. При этом решающим фактором для смены нынешнего места наряду с размером зарплаты могут стать и предлагаемые работодателем дополнительные компенсации, пишет Eesti Päevaleht.

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ВИДЕО: В сети появился клип "Я не отдам тебя Путину" с участием "Керсти Кальюлайд"