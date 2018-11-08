08.11.2018, 21:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Юферева вышла замуж, на Ратушной водрузили елку, экс-депутат обвинен в педофилии


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Юферева вышла замуж, на Ратушной водрузили елку, экс-депутат обвинен в педофилии
Foto: Tiit Blaat

Итак, главное:

  • На Ратушной площади установили рождественскую ель
  • Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева вышла замуж
  • Полиция задержала 51-летнего мужчину, который приставал к семилетней девочке
  • В пятницу открывает двери торговый центр нового поколения T1 Mall of Tallinn
  • Бывший депутат Рийгикогу признан виновным в сексуальном притеснении ребенка

ОНЛАЙН-КАМЕРА: Наблюдайте за шакалами в режиме реального времени!

šaakal Foto: DANIEL GARCIA, AFP

Через веб-камеру блога RMK о природе уже вторую осень подряд можно наблюдать за шакалами, и установленная в этом году камера на берегу хутора Пиканина на полуострове Саастна в первые же ночи запечатлела двух животных, сообщает RMK.
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ФОТО: Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева вышла замуж

Фото: личный архив

Сегодня утром старейшина Ласнамяэ Мария Юферева (39) опубликовала в своем Facebook фото, которое сопроводила подписью: "Старая дружба иногда приводит к созданию новой семьи".
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ФОТО И ВИДЕО: На Ратушной площади установили рождественскую ель

Jõulukuusk jõudis Raekoja platsile Foto: Tiit Blaat

В рождественский период столицу будет украшать ель, которую впервые привезут на Ратушную площадь из таллиннского района Кристийне. Она будет установлена на площади сегодня днем, и уже утром елка отправилась в путь.
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Коллапс на автобусной линии Нарва–Нарва-Йыэсуу заставляет местные власти задуматься о возможностях отказа от бесплатного транспорта

Foto: Roman Vikulov, Delfi

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ТАБЛИЦА| Компенсация за питомца, трехмесячный отпуск, пособие для некурящих. Некоторые работодатели щедры на бонусы, но далеко не все

565 tööportaali CV.ee kasutava tööandja seas tehtud küsitlus näitas, et paljuski on hüved töötajate jaoks ikkagi tavakohast laadi.

Работодатели остро нуждаются в рабоче силе, но последняя не спешить бросаться на амбразуру и тщательно выбирает новое место работы. При этом решающим фактором для смены нынешнего места наряду с размером зарплаты могут стать и предлагаемые работодателем дополнительные компенсации, пишет Eesti Päevaleht.
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