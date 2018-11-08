ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Юферева вышла замуж, на Ратушной водрузили елку, экс-депутат обвинен в педофилии
Итак, главное:
Итак, главное:
Через веб-камеру блога RMK о природе уже вторую осень подряд можно наблюдать за шакалами, и установленная в этом году камера на берегу хутора Пиканина на полуострове Саастна в первые же ночи запечатлела двух животных, сообщает RMK.
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Сегодня утром старейшина Ласнамяэ Мария Юферева (39) опубликовала в своем Facebook фото, которое сопроводила подписью: "Старая дружба иногда приводит к созданию новой семьи".
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В рождественский период столицу будет украшать ель, которую впервые привезут на Ратушную площадь из таллиннского района Кристийне. Она будет установлена на площади сегодня днем, и уже утром елка отправилась в путь.
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Если в летние месяцы переполненность ставших бесплатными автобусов на линии Нарва-Нарва-Йыэсуу создавала неудобства для взрослых людей, которым не всегда удавалось добраться вовремя на работу, то осенью ситуация стала более пугающей. В автобусы не всегда могут попасть школьники, зачастую совсем маленькие, и родителей это выводит из себя.
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Актер, музыкант, продюсер, голос телеканала ETV+ Тимур Иликаев вместе с командой своих соратников из Teatri Vabrik расширили спектр сценических площадок Таллинна. В Доме телевидения на Гонсиори,27 появился небольшой, камерный, но оборудованный всем необходимым зал для музыкальных и театральных представлений. О планах по использованию нового помещения Тимур Иликаев рассказал в интервью Delfi.
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В результате стрельбы в городе Саузанд-Оакс (пригород Лос-Анджелеса) погибли 11 человек. Об этом сообщила местная полиция.
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По сведению Põhjarannik, в Вируской тюрьме вновь обострились отношения между заключенными, одна часть которых отказывается от приема пищи, поскольку в ее раздаче принимает участие ”неприемлемое лицо”. Недовольные есть и среди филателистов, так как администрация исправительного учреждения неожиданно запретила собирание марок.
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Президент Украины Петр Порошенко обратился к представителям Русской православной церкви с требованием покинуть Украину, передает РИА "Новости".
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Работодатели остро нуждаются в рабоче силе, но последняя не спешить бросаться на амбразуру и тщательно выбирает новое место работы. При этом решающим фактором для смены нынешнего места наряду с размером зарплаты могут стать и предлагаемые работодателем дополнительные компенсации, пишет Eesti Päevaleht.
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На днях на просторах Youtube появился своеобразный видеоролик под названием "Я не отдам тебя Путину".
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Сегодня проходит годовая конференция SK Solutions, администрирующей Smart-ID и ID-системы, где сообщили, что с сегодняшнего дня при помощи Smart-ID можно ставить дигитальную подпись, поставив это решение с точки зрения дигитальной аутентификации на один уровень с Mobiil-ID и ID-картой.
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В начале этой недели жительница Эльва рассказала в соцсетях, как один мужчина схватил одноклассницу ее семилетней дочери за руку и положил ее руку себе на промежность.
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В связи с плановыми работами будет приостановлено теплоснабжение в Йыхви 9 ноября с 22:00, значится на сайте VKG Soojus.
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В 10:00 в пятницу для посетителей открывает двери T1 Mall of Tallinn — первый в Эстонии продуманный до мелочей торговый и развлекательный центр для людей, которые ищут возможность качественно провести время в современном городском пространстве, ярких кулинарных впечатлений и магазины с новыми брендами.
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Осуждаем сообщение так называемых ”народных республик” Донецка и Луганска о проведении 11 ноября 2018-го года ”выборов”. Подобная незаконная деятельность под полным контролем и надзором России находится в остром противоречии с положениями и целями Минских соглашений, ставя под угрозу усилия сторон по поиску мирного разрешения конфликта в Восточной Украине и достижение долгожданного мира.
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Пярнуский уездный суд признал виновным бывшего депутата Рийгикогу Андреса Мандре в совращении несовершеннолетнего.
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Когда ведущая передачи ”Kuuuurija” Катрин Луст увидела иск от бизнесмена Ираджа Занда (72), то заплакала, пишет Eesti Ekspress. ”Мне 36 лет и я могу потерять все имущество, которое мне удалось нажить”, — сокрушается она.
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Сегодня до девяти вечера в фоей театра “Эстония” проходит уникальная выставка. На ней вы можете ознамиться с различными чудесами техники (в ролике автор оговорился, прим.ред.), почувствовать себя в роли диджея, окунуться в виртуальную реальности и даже поговорить с работом. Смотрите видео!
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FIRMUS ELEKTER OÜ
Tähtaeg: 13.11.2018
Kasutatud autode keskuse juht
MOLLER AUTO TALLINN (TAMMISTE ...
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