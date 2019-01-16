ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Взрыв на заводе в Кингисеппе и ужасная рождественская история в Ласнамяэ

ФОТО DELFI: Соцсети на тюремный манер. О чем говорят стены опустевшей Таллиннской тюрьмы?

Tallinna vangla vanad hooned Foto: Andres Putting

В декабре из старых зданий Таллиннской тюрьмы были вывезены последние заключенные. Фотограф Delfi и EPL побывал в опустевших мощениях и заснял, как выглядела жизнь в тюрьме.

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От бронхита, тонзиллита, от печенки, селезенки, от полипа и от гриппа: российские (псевдо)лекарства в Эстонии

Toidulisandid Foto: Oliver Tsupsman

На различных медицинских интернет-форумах можно увидеть обмен мнениями людей о препаратах, которые они советуют привозить из России для себя или других. Допустим, что люди везут лекарства исключительно для личного пользования и исключительно из лучших побуждений, но нас интересуют скорее сами препараты, причем те, которые врачом не назначались, и не имеют аналогов в Эстонии, пишет Наталия Первякова для Edasi.org.

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ГРАФИК: У каких партий финансы поют романсы? Центристы имеют 135 тысяч евро долга, который может вырасти в разы

Keskerakonna valimiskonverents Foto: Priit Simson

Согласно данным Комиссии по надзору за финансированием партий (ERJK), из крупных партий в минусе находятся Центристская партия, Социал-демократическая партия и Партия зеленых. Центристы еще не представили данные за последний квартал, а их долги могут возрасти в разы в связи с текущими судебными разбирательствами.

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Результаты опроса: из-за скандала с плакатами рейтинг ”Ээсти 200” сильно упал

Eesti 200 kampaania Hobujaama trammipeatuses Foto: Tiit Blaat

ТОП На заводе под Кингисеппом произошел взрыв, напугавший весь город. Из-под завалов достали пятого пострадавшего Дополнено в 13:45 Харизматичный эстонский миллионер погиб на ”дороге смерти” в Латвии. Светлые воспоминания о бизнесмене оказались омрачены разборками Просроченный паспорт и борьба с зеленым змием. Диджей из Таллинна и уроженец Ида-Вирумаа живут в питерской палатке для бездомных РЕПОРТАЖ DELFI

Начиная с осени поддержка партии ”Ээсти 200” стабильно превышала избирательный порог, однако из-за скандала с плакатами упала до 2%.

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В Тарту мужчина ворвался в контору: напал на работников, громил имущество

Вчера около 13:45 33-летний мужчина вошел в конторское помещение на улице Юликооли в Тарту, где напал на работников и разбил находящееся в конторе имущество.

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На заводе под Кингисеппом произошел взрыв, напугавший весь город. Из-под завалов достали пятого пострадавшего

Облако дыма от взрыва в Кингисеппе Фото очевидца

Сегодня около половины двенадцатого дня жители Кингисеппа услышали громкий хлопок. Как стало известно, произошел взрыв на территории ООО ”Полипласт Северо-Запад”, сообщает портал "Кингисепп Сегодня".

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Никакого Рийгикогу! Акция с плакатами обвалила рейтинг партии "Эстония 200"

Provotseeriv kampaania Narva maanteel Foto: Andres Putting

Акция со скандальными плакатами на остановке Хобуяма в центре Таллинна, которые делили эстонцев и русских по национальному признаку, обрушила рейтинг партии "Эстония 200" до двух процентов.

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ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ | Проблеме "серопаспортников" есть простое решение, надо только проявить политическую волю!