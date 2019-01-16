16.01.2019, 21:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Взрыв на заводе в Кингисеппе и ужасная рождественская история в Ласнамяэ


rus.delfi.ee
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Kingissepp
KingisseppFoto: TASS

Подведем итоги уходящего дня.

  • В Ласнамяэ пьяный мужчина в Рождество зарезал свою сожительницу. Труп обнаружили только через пару недель
  • Никакого Рийгикогу! Акция с плакатами обвалила рейтинг партии "Эстония 200"
  • На заводе под Кингисеппом произошел взрыв, напугавший весь город. Из-под завалов достали пятого пострадавшего
  • Лавров высказался об идее объединенных школ в Эстонии и поддержал министра МВД ЭР Катри Райк
  • Что делать, если вы оказались должны налог государству, а у вас нет всей суммы разом? Отвечает налоговая

ВИДЕО DELFI | Уборка снега на улицах столицы: за неочищенный тротуар сразу не штрафуют

Talvised teed ja tänavad tallinnas Foto: Martin Dremljuga

Delfi прошелся вместе с МуПо, чтобы посмотреть, каким образом живущие в Таллинне владельцы домов ухаживают за тротуарами перед своими домами.
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ФОТО DELFI: Соцсети на тюремный манер. О чем говорят стены опустевшей Таллиннской тюрьмы?

Tallinna vangla vanad hooned Foto: Andres Putting

В декабре из старых зданий Таллиннской тюрьмы были вывезены последние заключенные. Фотограф Delfi и EPL побывал в опустевших мощениях и заснял, как выглядела жизнь в тюрьме.
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От бронхита, тонзиллита, от печенки, селезенки, от полипа и от гриппа: российские (псевдо)лекарства в Эстонии

Toidulisandid Foto: Oliver Tsupsman

На различных медицинских интернет-форумах можно увидеть обмен мнениями людей о препаратах, которые они советуют привозить из России для себя или других. Допустим, что люди везут лекарства исключительно для личного пользования и исключительно из лучших побуждений, но нас интересуют скорее сами препараты, причем те, которые врачом не назначались, и не имеют аналогов в Эстонии, пишет Наталия Первякова для Edasi.org.
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ГРАФИК: У каких партий финансы поют романсы? Центристы имеют 135 тысяч евро долга, который может вырасти в разы

Keskerakonna valimiskonverents Foto: Priit Simson

Согласно данным Комиссии по надзору за финансированием партий (ERJK), из крупных партий в минусе находятся Центристская партия, Социал-демократическая партия и Партия зеленых. Центристы еще не представили данные за последний квартал, а их долги могут возрасти в разы в связи с текущими судебными разбирательствами.
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Результаты опроса: из-за скандала с плакатами рейтинг ”Ээсти 200” сильно упал

Eesti 200 kampaania Hobujaama trammipeatuses Foto: Tiit Blaat

ТОП

Начиная с осени поддержка партии ”Ээсти 200” стабильно превышала избирательный порог, однако из-за скандала с плакатами упала до 2%.
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В Тарту мужчина ворвался в контору: напал на работников, громил имущество

Pilt on illustreeriv! Foto: Ester Vaitmaa

Вчера около 13:45 33-летний мужчина вошел в конторское помещение на улице Юликооли в Тарту, где напал на работников и разбил находящееся в конторе имущество.
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На заводе под Кингисеппом произошел взрыв, напугавший весь город. Из-под завалов достали пятого пострадавшего

Облако дыма от взрыва в Кингисеппе Фото очевидца

Сегодня около половины двенадцатого дня жители Кингисеппа услышали громкий хлопок. Как стало известно, произошел взрыв на территории ООО ”Полипласт Северо-Запад”, сообщает портал "Кингисепп Сегодня".
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Никакого Рийгикогу! Акция с плакатами обвалила рейтинг партии "Эстония 200"

Provotseeriv kampaania Narva maanteel Foto: Andres Putting

Акция со скандальными плакатами на остановке Хобуяма в центре Таллинна, которые делили эстонцев и русских по национальному признаку, обрушила рейтинг партии "Эстония 200" до двух процентов.
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ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ | Проблеме "серопаспортников" есть простое решение, надо только проявить политическую волю!

Pass Foto: Ilmar Saabas

Волна недовольства и возмущения, вызванная предвыборной акцией партии "Эстония 200", до сих пор не утихает. И это лишь еще одно свидетельство того, что проблема, на которую так категорично и по-рекламному слегка гипертрофированно указала партия, никуда не исчезла.

В редакцию русского Delfi и на нашу страницу в фейсбуке продолжают поступать письма и сообщения читателей, содержащие порой вполне конструктивные предложения.

Предлагаем вашему вниманию одно из таких сообщений, которое отправила наша читательница Ольга.
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Миссия невыполнима? Таллинн должен за две недели найти 50 новых автобусов и 120 водителей

Liinibussid rikuvad liiklust Foto: Andres Putting

Финансовые трудности обслуживающего десятую часть общественного транспорта Таллинна MRP Linna Liinid увеличились настолько, что предприятие сообщило, что хочет с 1 февраля прекратить договор с городом Таллинном. Обслуживание этих линий возьмет на себя Tallinna Linnatranspordi AS.
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Лавров высказался об идее объединенных школ в Эстонии и поддержал министра МВД ЭР Катри Райк

Sergei Lavrov Foto: Vladimir Astapkovitš, Sputnik

Притеснение, которому подвергается русский язык в Эстонии, является серьезной проблемой, требующей решения. Об этом в среду на большой пресс-конференции по итогам 2018 года заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя инициативу создания объединенных школ, передает ТАСС.
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И о погоде на ближайшие дни: ветер будет силен, мороз — трескуч, гололед — опасен

фото иллюстративное Foto: Irina Mägi

Читайте, что нас ждет в погодном плане в ближайшие дни. Прогноз — от pogoda.ee.
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В Ласнамяэ пьяный мужчина в Рождество зарезал свою сожительницу. Труп обнаружили только через пару недель

Pilt on antud loole illustreeriv! Foto: Anni Õnneleid

В прошлую пятницу арестовали 42-летнего Игоря, которого подозревают в убийстве его сожительницы. Выясняется, что в этой семье домашнее насилие было обычным делом, к ним полиция получала множество вызовов.
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"Мы не любим слово "интеграция", "сплочение" подходит лучше". Репортаж с открытия Дома эстонского языка в Таллинне

В среду, 16 января, состоялось официальное открытие Дома эстонского языка в Таллинне. Министр культуры Индрек Саар и глава Фонда интеграции Ирене Кяосаар дали первый звонок, а руководитель Дома Ольга Селищева провела конкурс скороговорок. Смотрите репортаж Rus.Delfi.
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Сийм Каллас покидает пост старейшины Виймси и сосредоточится на Рийгикогу

Siim Kallase jutu- ja autogrammitund Rahvusraamatukogu kohvikus. Foto: Rauno Volmar

Бывший премьер-министр и европарламентарий, а ныне старейшина волости Виймси реформист Сийм Каллас покидает пост старейшины и сосредоточится на Рийгикогу.
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Суд постановил: Europark имеет право требовать у департамента данные людей, уклоняющихся от уплаты штрафа

Europark Foto: Ilmar Saabas

Во вторник Таллиннский окружной суд постановил, что частная фирма Europark Estonia имеет право востребовать у Департамента шоссейных дорог данные человека, который не оплачивает штраф за парковку.
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Харизматичный эстонский миллионер погиб на ”дороге смерти” в Латвии. Светлые воспоминания о бизнесмене оказались омрачены разборками

Erakogu, Läti politsei

Три года назад в аварии погиб харизматичный миллионер Мати Хейнсар (50). Его вдове и дочерям в наследство остался бизнес, роскошная вилла, полный гараж уникальных автомобилей, а также странное обвинение, пишет Eesti Ekspress.
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Что делать, если вы оказались должны налог государству, а у вас нет всей суммы разом? Отвечает налоговая

фото иллюстративное Foto: Tiit Blaat

На основании данных о декларировании доходов за 11 месяцев прошлого года, подоходный налог уплатили на 57 000 человек меньше, чем ожидалось. Это — 10,8 млн евро. Что же делать, если нет возможности разом выплатить государству всю сумму?
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Как различать азиатов? Так едят в Корее собак или нет? Под каким углом кланяться начальству? Ответы в новом подкасте "Халтура" с Тамарой Тютиной!

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Во втором эпизоде подкаста "Халтура" Дмитрий Кукушкин и Виталий Бесчастный пообщались с журналисткой, главным редактором портала Gloss, полиглотом, лингвистом-любителем и репетитором корейского языка Тамарой Тютиной.
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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Чемпионат мира по хоккею: Эстония (U-20) - Великобритания

U18 jäähoki MM mängud Tallinnas Eesti vs Suurbritannia Foto: Andres Putting

После дня отдыха в ледовом холле "Тондираба" возобновился молодежный чемпионат мира по хоккею (Дивизион 2А). В третьем туре сборная Эстонии (U-20) сыграет с Великобританией. Прямая трансляция на Delfi TV (начало в 20:00).
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”Финансовый курьер” Сависаара рассказал о том, чем ему приходилось заниматься

Fotomontaaž

В течение 20 лет занимающиеся рекламой бизнесмен Пааво Петтай (52) успешно трудился на благо Эдгара Сависаара. Он знал секреты Центристской партии и ”привозил” в Эстонию черные деньги, пишет Eesti Ekspress.
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