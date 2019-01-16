ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Взрыв на заводе в Кингисеппе и ужасная рождественская история в Ласнамяэ
Подведем итоги уходящего дня.
Подведем итоги уходящего дня.
Delfi прошелся вместе с МуПо, чтобы посмотреть, каким образом живущие в Таллинне владельцы домов ухаживают за тротуарами перед своими домами.
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В декабре из старых зданий Таллиннской тюрьмы были вывезены последние заключенные. Фотограф Delfi и EPL побывал в опустевших мощениях и заснял, как выглядела жизнь в тюрьме.
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На различных медицинских интернет-форумах можно увидеть обмен мнениями людей о препаратах, которые они советуют привозить из России для себя или других. Допустим, что люди везут лекарства исключительно для личного пользования и исключительно из лучших побуждений, но нас интересуют скорее сами препараты, причем те, которые врачом не назначались, и не имеют аналогов в Эстонии, пишет Наталия Первякова для Edasi.org.
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Согласно данным Комиссии по надзору за финансированием партий (ERJK), из крупных партий в минусе находятся Центристская партия, Социал-демократическая партия и Партия зеленых. Центристы еще не представили данные за последний квартал, а их долги могут возрасти в разы в связи с текущими судебными разбирательствами.
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Начиная с осени поддержка партии ”Ээсти 200” стабильно превышала избирательный порог, однако из-за скандала с плакатами упала до 2%.
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Вчера около 13:45 33-летний мужчина вошел в конторское помещение на улице Юликооли в Тарту, где напал на работников и разбил находящееся в конторе имущество.
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Сегодня около половины двенадцатого дня жители Кингисеппа услышали громкий хлопок. Как стало известно, произошел взрыв на территории ООО ”Полипласт Северо-Запад”, сообщает портал "Кингисепп Сегодня".
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Акция со скандальными плакатами на остановке Хобуяма в центре Таллинна, которые делили эстонцев и русских по национальному признаку, обрушила рейтинг партии "Эстония 200" до двух процентов.
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Волна недовольства и возмущения, вызванная предвыборной акцией партии "Эстония 200", до сих пор не утихает. И это лишь еще одно свидетельство того, что проблема, на которую так категорично и по-рекламному слегка гипертрофированно указала партия, никуда не исчезла.
В редакцию русского Delfi и на нашу страницу в фейсбуке продолжают поступать письма и сообщения читателей, содержащие порой вполне конструктивные предложения.
Предлагаем вашему вниманию одно из таких сообщений, которое отправила наша читательница Ольга.
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Финансовые трудности обслуживающего десятую часть общественного транспорта Таллинна MRP Linna Liinid увеличились настолько, что предприятие сообщило, что хочет с 1 февраля прекратить договор с городом Таллинном. Обслуживание этих линий возьмет на себя Tallinna Linnatranspordi AS.
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Притеснение, которому подвергается русский язык в Эстонии, является серьезной проблемой, требующей решения. Об этом в среду на большой пресс-конференции по итогам 2018 года заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя инициативу создания объединенных школ, передает ТАСС.
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Читайте, что нас ждет в погодном плане в ближайшие дни. Прогноз — от pogoda.ee.
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В прошлую пятницу арестовали 42-летнего Игоря, которого подозревают в убийстве его сожительницы. Выясняется, что в этой семье домашнее насилие было обычным делом, к ним полиция получала множество вызовов.
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В среду, 16 января, состоялось официальное открытие Дома эстонского языка в Таллинне. Министр культуры Индрек Саар и глава Фонда интеграции Ирене Кяосаар дали первый звонок, а руководитель Дома Ольга Селищева провела конкурс скороговорок. Смотрите репортаж Rus.Delfi.
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Бывший премьер-министр и европарламентарий, а ныне старейшина волости Виймси реформист Сийм Каллас покидает пост старейшины и сосредоточится на Рийгикогу.
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Во вторник Таллиннский окружной суд постановил, что частная фирма Europark Estonia имеет право востребовать у Департамента шоссейных дорог данные человека, который не оплачивает штраф за парковку.
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Три года назад в аварии погиб харизматичный миллионер Мати Хейнсар (50). Его вдове и дочерям в наследство остался бизнес, роскошная вилла, полный гараж уникальных автомобилей, а также странное обвинение, пишет Eesti Ekspress.
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На основании данных о декларировании доходов за 11 месяцев прошлого года, подоходный налог уплатили на 57 000 человек меньше, чем ожидалось. Это — 10,8 млн евро. Что же делать, если нет возможности разом выплатить государству всю сумму?
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Во втором эпизоде подкаста "Халтура" Дмитрий Кукушкин и Виталий Бесчастный пообщались с журналисткой, главным редактором портала Gloss, полиглотом, лингвистом-любителем и репетитором корейского языка Тамарой Тютиной.
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После дня отдыха в ледовом холле "Тондираба" возобновился молодежный чемпионат мира по хоккею (Дивизион 2А). В третьем туре сборная Эстонии (U-20) сыграет с Великобританией. Прямая трансляция на Delfi TV (начало в 20:00).
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В течение 20 лет занимающиеся рекламой бизнесмен Пааво Петтай (52) успешно трудился на благо Эдгара Сависаара. Он знал секреты Центристской партии и ”привозил” в Эстонию черные деньги, пишет Eesti Ekspress.
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