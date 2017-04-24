ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Взрыв машины в Ласнамяэ, в Эстонии стартовал период госэкзаменов

Читатель сообщил Delfi, что пользователи социальной сети Facebook обсуждают произошедший ночью с воскресенья на понедельник взрыв на улице Паэкааре в Таллинне: под автомобилем сработало взрывное устройство. В понедельник политики отреагировали на действия полицейских, которые на выходных гнались за мотоциклистом, а потом взяли его на таран. Помимо этого, в понедельник в Эстонии начался период государственных экзаменов, и открыл его экзамен по эстонскому языку как родному.

ФОТО читателя: Вечером в Ласнамяэ взорвался автомобиль?

Lugeja foto

Читатель сообщил Delfi, что пользователи социальной сети Facebook обсуждают произошедший ночью с воскресенья на понедельник взрыв на улице Паэкааре в Таллинне. Предположительно взорвался автомобиль.

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ВИДЕО: Пытавшийся скрыться от полиции на скорости 200 км/ч мотоциклист не взят под стражу

Foto: Facebook

Мотоциклист, который в ночь на субботу в Таллинне убегал от полиции местами со скоростью 200 км/ч, не взят под стражу.

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Полиция: мотоциклиста необходимо было взять на таран, он представлял опасность для других

Kaader videost PPA

Полиция разъясняет, что мотоциклиста, который в ночь на субботу в Таллинне убегал от полиции местами со скоростью 200 км/ч, необходимо было взять на таран, так как он ехал в направлении центра города, где находились машины и пешеходы.

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Певкур: лихачам следует напомнить, что ПДД для всех одинаковы

Hanno Pevkur Foto: Hendrik Osula

Депутат Рийгикогу Ханно Певкур считает, что полицейским, взявшим на таран мотоцикл лихача, следует быть признательными.

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Юри Ратас одобрил решение полиции взять мотоциклиста-лихача на таран

Peaminister Jüri Ratas Foto: Tiit Blaat

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, комментируя произошедший в ночь на субботу и наделавший много шума инцидент, написал на своей странице в Facebook, что полицейские выполняют свою повседневную работу в напряженных условиях, зачастую рискуя во имя нашей безопасности своими жизнями и здоровьем.

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Актер из сериала "Интерны" умер в Москве

Küünal Foto: Anni Õnneleid

Актер Казимир Лиске, снимавшийся в сериале "Интерны", скончался в Москве. Об этом ТАСС сообщила агент артиста Рэйчел Якубович.

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Министерство: директор музыкального училища имени Георга Отса нарушил закон

Директор Таллиннского музыкального училища имени Георга Отса Аарне Салувеэр при введении новых оснований для выплаты зарплаты нарушил Закон о трудовом договоре, подтвердил заместитель руководителя отдела профессионального образования Министерства образования и науки Теэт Тико после сегодняшнего круглого стола с руководителем и работниками училища.

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Читатель: почему тележки Rimi бьются током?

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

В редакцию Delfi Kasulik написал читатель. По его словам, его часто бьют током тележки Rimi.

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ФОТО: ”Целующуюся студентку” в Тарту облачили в военную форму

"Suudlevad tudengid" ajateenistuse vormis Foto: Lugeja foto

Недавно одну из фигур известной скульптуры ”Целующиеся студенты” в Тарту одели в военную форму.

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Слежка за данными клиентов и хранение переписки: банки станут на шаг ближе к полиции

Illustratsioon: Ott Vallik

Финансовые учреждения должны следить за лицами с государственным фоном и сохранять переписку со всеми клиентами.

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