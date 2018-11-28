ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Вызов посла РФ в МИД Эстонии на ковер и щедрый подарок эстонского бизнесмена своим подчиненным

МИД Эстонии вызвал посла РФ на ковер в связи с захватом кораблей в Керченском проливе. Эстонский бизнесмен объявил, что выплатит всем 260-ти сотрудникам по 50 000 евро. Глупая шутка школьника привела к серьезным проблемам со здоровьем его одноклассника и штрафу в 6500 евро.
ТОП влиятельных предпринимателей 2018 года по версии Delfi и EPL
На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht публикуют свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию ТОП самых влиятельных эстонских предпринимателей 2018 по версии Delfi и EPL. Loe edasi…
Глупая шутка школьника привела к серьезным проблемам со здоровьем его одноклассника и штрафу в 6500 евро
ТОП влиятельных деятелей спорта 2018 года по версии Delfi и EPL
На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht публикуют свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию ТОП самых влиятельных эстонских деятелей спорта 2018 по версии Delfi и EPL. Loe edasi…
Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с РФ и рассказал о молчании Путина на звонок после инцидента в Керченском заливе
Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Россией, поэтому в стране было необходимо ввести военное положение. Об этом заявил в интервью украинским телеканалам президент страны Петр Порошенко, слова которого приводит пресс-служба. Loe edasi…
Привет, район! Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски на пороге большой политики
Мария Юферева-Скуратовски — старейшина Ласнамяэ, крупнейшего по численности населения и самого русского района Таллинна. В начале мая число жителей Ласнамяэ превысило 120 000 человек, среди них свыше 64 000 русских. Loe edasi…
МИД Эстонии вызвал посла РФ на ковер. Сказали, что Россия могла бы освободить украинские корабли и моряков
Обман потребителей! В говяжьем фарше пяти эстонских производителей нашли то, что не указано в составе
Ветеринарно-пищевой департамент (VTA) обнаружил в говяжьем фарше пяти производителей использование мяса птицы, хотя на маркировке отсутствовала информация об этом. Изменение состава пищевого продукта без исправлений на этикетке является фальсификацией продукта. Loe edasi…
Очередная крупная сделка: иностранный фонд приобрел эстонского производителя тепла
Инфраструктурный фонд European Diversified Infrastructure Fund II (EDIF II), средствами которого управляет First State Investments (First State), стал новым владельцем крупнейшей в Эстонии теплоэнергетической фирмы Utilitas. Loe edasi…
Не работодатель, а золото! Эстонский бизнесмен выплатит всем 260-ти сотрудникам Utilitas по 50 000 евро
Продажа теплоэнергетической фирмы Utilitas, которая отапливает в Эстонии около 170 000 домохозяйств, принесет владельцу Кристьяну Раху рекордную прибыль — почти 320 млн евро. В выигрыше останутся и сотрудники фирмы, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi…