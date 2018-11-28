ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Вызов посла РФ в МИД Эстонии на ковер и щедрый подарок эстонского бизнесмена своим подчиненным

Еженедельнику Eesti Ekspress стало известно, что по сведениям Полиции безопасности деятели криминального мира Эстонии весной этого года решили основать новый общак под определенные проекты. Сговор предусматривал создание некоего объединения и выделение ему значительной суммы денег.

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В Рийгикогу держал речь предполагаемый мафиозник, но большой специалист. КаПо и Госпрокуратура — не в восторге

Aivar Orukask Vallo Kruuser

КаПо и Госпрокуратуру озаботил случай: в прошлый понедельник в качестве гостя в правовой комиссии Рийгикогу выступил Айвар Орукаськ.

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ТОП влиятельных деятелей спорта 2018 года по версии Delfi и EPL

Saksamaa ralli 2018 Foto: Jaanus Ree, Red Bull Content Pool

На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht публикуют свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию ТОП самых влиятельных эстонских деятелей спорта 2018 по версии Delfi и EPL.

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Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с РФ и рассказал о молчании Путина на звонок после инцидента в Керченском заливе

Petro Porošenko Foto: PATRIK STOLLARZ, AFP

ТОП Не работодатель, а золото! Эстонский бизнесмен выплатит всем 260-ти сотрудникам Utilitas по 50 000 евро Глупая шутка школьника привела к серьезным проблемам со здоровьем его одноклассника и штрафу в 6500 евро Эстонцу по ошибке перечислили на банковский счет 5 млн евро

Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Россией, поэтому в стране было необходимо ввести военное положение. Об этом заявил в интервью украинским телеканалам президент страны Петр Порошенко, слова которого приводит пресс-служба.

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Привет, район! Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски на пороге большой политики

Keskerakond pani paika 4 uut linnaosavanemat Foto: Andres Putting

Мария Юферева-Скуратовски — старейшина Ласнамяэ, крупнейшего по численности населения и самого русского района Таллинна. В начале мая число жителей Ласнамяэ превысило 120 000 человек, среди них свыше 64 000 русских.

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МИД Эстонии вызвал посла РФ на ковер. Сказали, что Россия могла бы освободить украинские корабли и моряков

Foto: Andres Putting

В связи с применением Россией военной силы против украинских военных моряков и кораблей в Керченском проливе Министерство иностранных дел Эстонии сегодня вызвало посла России в Эстонии Александра Петрова.

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Мария Захарова: видимо, эстонские дипломаты пока не в курсе, что у их страны нет выхода к Черному морю