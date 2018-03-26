ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Высылка российских дипломатов, лишение Versobank лицензии и смерть Мавроди

Сегодня, 26 марта, США и многие страны Европы приняли решение выслать российских дипломатов. Также в этот день Европейский центральный банк аннулировал разрешение на деятельность банка Versobank в связи с существенными и постоянными нарушениями требований закона. Кроме того, сегодня утром в возрасте 62 лет умер основатель "МММ" Сергей Мавроди. Эти и другие новости этого понедельника читайте в нашей ежедневной подборке.

США и ЕС высылают российских дипломатов из-за дела Скрипаля

фото иллюстративное Foto: Alexander Vilf, RIA Novosti

Вашингтон принял решение выслать из США 60 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери. Одновременно Украина и половина стран Евросоюза выслали еще несколько десятков дипломатов.

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ФОТО: МИД объяснил, почему Эстония высылает военного атташе посольства РФ

Foto: Andres Putting

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер объяснил на пресс-конференции, почему Эстония высылает военного атташе посольства РФ.

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ФОТО и ВИДЕО: Посол РФ о деле Скрипаля: это провокация, которой не может быть никакого оправдания

Посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров прибыл к 15 часам в Министерство иностранных дел Эстонии, откуда ушел около 15:30.

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Умер основатель ”МММ” Сергей Мавроди

Sergei Mavrodi Foto: Iliya Pitalev, RIA Novosti

В возрасте 62 лет умер Сергей Мавроди, передает mk.ru.

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Свен Миксер выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

Välisminister Sven Mikser Foto: Karin Kaljuläte

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер выразил своему российскому коллеге Сергею Лаврову соболезнования в связи с трагедией в Кемерово.

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ФОТО: К Посольству РФ в Таллинне несут цветы и игрушки в память о жертвах пожара в Кемерове

Lilled Vene saatkonna juures Foto: Taavi Sepp

В России в городе Кемерово вчера при пожаре в торговом центре погибли по меньшей мере 64 человека, среди них много детей.

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Действовавший в Эстонии Versobank лишен лицензии

Банк Эстонии сообщил, что 26 марта 2018 года Европейский центральный банк по предложению Финансовой инспекции аннулировал разрешение на деятельность кредитного учреждения Versobank в связи с существенными и постоянными нарушениями требований закона, прежде всего в области противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма.

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Министр обороны Великобритании пообещал в Таллинне вплотную заняться сомнительным российским имуществом

Foto: Kaitseministeerium

Сегодня в Таллинне состоялась совместная пресс-конференция министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона и министра обороны Эстонии Юри Луйка.

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: На что главные транжиры Рийгикогу потратили компенсации и на какую сумму

Foto: Liisi Viskus

В прошлом году годовая максимальная ставка компенсаций депутатских затрат составляла 12 374,88 евро, то есть 1031,24 евро в месяц. По максимуму компенсации израсходовали четыре депутата.

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Март Лаар может вновь возглавить совет Банка Эстонии: многие против

Mart Laar Foto: Karli Saul

Член EKRE Хелле-Моника Хельме считает, что предложение президента Керсти Кальюлайд представить Марта Лаара на второй срок в качестве председателя совета Банка Эстонии отражает ее желание помочь слабым и беззащитным.

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"Чудо-машины" и ржавые инструменты. Почему русскоязычные жители Эстонии "ведутся" на лжедокторов?

Tatjana Domnina ja tema kaitsja Marek Aunver sõlmisid küll eelmisel esmaspäeval kohtus prokuratuuriga kokkuleppe, ent Aunveri sõnul ei olevat Domnina ühtegi seadust rikkunud. Rauno Volmar

На прошлой неделе в рамках согласительного производства Харьюский уездный суд признал виновной лжедоктора 63-летнюю Татьяну Домнину, которая брала у людей анализы и выставляла диагнозы. Домнина в качестве врача не зарегистрирована и не имеет разрешения на деятельность, пишет Eesti Päevaleht.

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Что случилось с Сигне Лахтейн? Полиция ищет свидетелей тяжелой аварии в Адавере

Avarii Adavere tuuliku juures Foto: Virgo

Полиция ищет свидетелей тяжелой аварии в Адавере, в которой серьезно пострадала телеведущая Kanal 2 Сигне Лахтейн.

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ФОТО: В Вильянди пьяный мужчина вывесил на доме нацистский флаг

Ekraainitõmmis

В Facebook в группе "Sind on märgatud, Viljandis" вывесили фото: в Вильянди на улице Аллика на частном доме вывесили красный нацистский флаг со свастикой.

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ВИДЕО DELFI: Подопечные Киркорова из группы DoReDoS рассказали, что думают об Элине Нечаевой

25 марта в Таллинне состоялся концерт Филиппа Киркорова, вот только на этот раз артист приехал не один. С собой он привез группу DoReDoS, которая представит Молдову на “Евровидении” в Португалии. Что думают ребята о конкурсной песни Эстонии? Кого считают своими главными конкурентами? Как началось их сотрудничество с Киркоровым? Смотрите в репортаже Delfi.

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Delfi на Таллиннской неделе моды 2018: люди-подсолнухи и свадебные призраки

Foto: Kert Saarma

Таллиннская неделя моды 2018 продолжилась в пятницу и субботу. В пятницу в “Котле культуры” были представлены сумасшедшая коллекция Monton, захватывающие дух образы Embassy of Fashion, яркие платья от Дианы Денисовой и творчество других дизайнеров, а суббота была посвящена одежде для детей.

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На Okidoki продают крокодила, который любит играть с детьми и кушать курочку с костями

На сайте Okidoki продают крокодила и львят. Утверждается, что животные находятся в Таллинне.

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