ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Высылка российских дипломатов, лишение Versobank лицензии и смерть Мавроди

Сегодня, 26 марта, США и многие страны Европы приняли решение выслать российских дипломатов. Также в этот день Европейский центральный банк аннулировал разрешение на деятельность банка Versobank в связи с существенными и постоянными нарушениями требований закона. Кроме того, сегодня утром в возрасте 62 лет умер основатель "МММ" Сергей Мавроди. Эти и другие новости этого понедельника читайте в нашей ежедневной подборке.
США и ЕС высылают российских дипломатов из-за дела Скрипаля
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Вашингтон принял решение выслать из США 60 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери. Одновременно Украина и половина стран Евросоюза выслали еще несколько десятков дипломатов.
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ФОТО: МИД объяснил, почему Эстония высылает военного атташе посольства РФ
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер объяснил на пресс-конференции, почему Эстония высылает военного атташе посольства РФ.
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ФОТО и ВИДЕО: Посол РФ о деле Скрипаля: это провокация, которой не может быть никакого оправдания
Посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров прибыл к 15 часам в Министерство иностранных дел Эстонии, откуда ушел около 15:30.
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Умер основатель ”МММ” Сергей Мавроди
В возрасте 62 лет умер Сергей Мавроди, передает mk.ru.
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Свен Миксер выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер выразил своему российскому коллеге Сергею Лаврову соболезнования в связи с трагедией в Кемерово.
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ФОТО: К Посольству РФ в Таллинне несут цветы и игрушки в память о жертвах пожара в Кемерове
В России в городе Кемерово вчера при пожаре в торговом центре погибли по меньшей мере 64 человека, среди них много детей.
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Действовавший в Эстонии Versobank лишен лицензии
Банк Эстонии сообщил, что 26 марта 2018 года Европейский центральный банк по предложению Финансовой инспекции аннулировал разрешение на деятельность кредитного учреждения Versobank в связи с существенными и постоянными нарушениями требований закона, прежде всего в области противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма.
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Министр обороны Великобритании пообещал в Таллинне вплотную заняться сомнительным российским имуществом
Сегодня в Таллинне состоялась совместная пресс-конференция министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона и министра обороны Эстонии Юри Луйка.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: На что главные транжиры Рийгикогу потратили компенсации и на какую сумму
В прошлом году годовая максимальная ставка компенсаций депутатских затрат составляла 12 374,88 евро, то есть 1031,24 евро в месяц. По максимуму компенсации израсходовали четыре депутата.
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Март Лаар может вновь возглавить совет Банка Эстонии: многие против
Член EKRE Хелле-Моника Хельме считает, что предложение президента Керсти Кальюлайд представить Марта Лаара на второй срок в качестве председателя совета Банка Эстонии отражает ее желание помочь слабым и беззащитным.
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"Чудо-машины" и ржавые инструменты. Почему русскоязычные жители Эстонии "ведутся" на лжедокторов?
На прошлой неделе в рамках согласительного производства Харьюский уездный суд признал виновной лжедоктора 63-летнюю Татьяну Домнину, которая брала у людей анализы и выставляла диагнозы. Домнина в качестве врача не зарегистрирована и не имеет разрешения на деятельность, пишет Eesti Päevaleht.
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Что случилось с Сигне Лахтейн? Полиция ищет свидетелей тяжелой аварии в Адавере
Полиция ищет свидетелей тяжелой аварии в Адавере, в которой серьезно пострадала телеведущая Kanal 2 Сигне Лахтейн.
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ФОТО: В Вильянди пьяный мужчина вывесил на доме нацистский флаг
В Facebook в группе "Sind on märgatud, Viljandis" вывесили фото: в Вильянди на улице Аллика на частном доме вывесили красный нацистский флаг со свастикой.
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ВИДЕО DELFI: Подопечные Киркорова из группы DoReDoS рассказали, что думают об Элине Нечаевой
25 марта в Таллинне состоялся концерт Филиппа Киркорова, вот только на этот раз артист приехал не один. С собой он привез группу DoReDoS, которая представит Молдову на “Евровидении” в Португалии. Что думают ребята о конкурсной песни Эстонии? Кого считают своими главными конкурентами? Как началось их сотрудничество с Киркоровым? Смотрите в репортаже Delfi.
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Delfi на Таллиннской неделе моды 2018: люди-подсолнухи и свадебные призраки
Таллиннская неделя моды 2018 продолжилась в пятницу и субботу. В пятницу в “Котле культуры” были представлены сумасшедшая коллекция Monton, захватывающие дух образы Embassy of Fashion, яркие платья от Дианы Денисовой и творчество других дизайнеров, а суббота была посвящена одежде для детей.
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На Okidoki продают крокодила, который любит играть с детьми и кушать курочку с костями
На сайте Okidoki продают крокодила и львят. Утверждается, что животные находятся в Таллинне.
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