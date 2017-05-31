ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Высылка эстонских дипломатов из РФ и очередной ”чудо-аппарат от всех болезней”

Подведем итоги этой среды.
Министерство иностранных дел России объявило персонами нон-грата двух эстонских дипломатов в качестве ответной меры на действия Таллинна, выславшего двух представителей российской дипмиссии. Генеральный консул РФ в Нарве Дмитрий Казённов и его заместитель консул Андрей Сургаев, которых на прошлой неделе эстонский МИД объявил персонами нон грата, во вторник утром покинули страну.
Издание Eesti Päevaleht пишет, что в кадриоргской зуболечебной клинике рекламируется аппарат TimeWaver. Устройство якобы может излечить всех: людей, котов, собак и даже фирмы.
Эдгару Сависаару сегодня исполняется 67 лет. В честь дня рождения он пригласил всех своих сторонников на праздник.
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Объявленные персонами нон грата руководители генконсульства РФ в Нарве покинули Эстонию
Генеральный консул РФ в Нарве Дмитрий Казённов и его заместитель консул Андрей Сургаев, которых на прошлой неделе эстонский МИД объявил персонами нон грата, во вторник утром покинули страну, — сообщает газета ”Виру Проспект", информируя, что накануне своего отъезда дипломаты провели прощальный прием в генконсульстве.
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Прокурор потребовал приговорить экс-директоров PERH к условным срокам
В среду, 31 мая, госпрокурор Стевен-Христо Эвестус в Харьюском уездном суде потребовал приговорить бывшего главу Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Тыниса Аллика и директором отдела инфотехнологий PERH Марко Килька к условным срокам.
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Суд обязал Навального удалить фильм про Медведева
Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск о защите чести и достоинства, поданный миллиардером Алишером Усмановым к оппозиционеру Алексею Навальному.
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Издание: в стоматологической клинике используют сомнительный "чудо-аппарат"
В комнате ожидания расположившейся на улице Вилмси в Кадриорге стоматологической клиники PresiDent на столе лежат проспекты, восхваляющие свойства чудо-аппарата под названием TimeWaver. Устройство якобы может излечить всех: людей, котов, собак и даже фирмы, пишет Eesti Päevaleht.
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Мошенники вывели из казны ЕС в 2016 году 630 млн евро
Европейское ведомство по борьбе с мошенничеством подтвердило хищение бюджетных средств ЕС в 346 случаях. Их общая сумма в 2016 году составила 631 млн евро — меньше, чем годом ранее.
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ФОТО: С днем рождения! Эдгар Сависаар принимает гостей
Эдгару Сависаару сегодня исполняется 67 лет. В честь дня рождения он пргласил всех своих сторонников на праздник.
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ФОТО: Рыйвас посетил зону конфликта на востоке Украины
Вчера вице-спикер Рийгикогу Таави Рыйвас посетил украинских военнослужащих, которые служат около Восточно-Украинского фронта. Там он получил обзор продолжающихся боевых действий, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
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Русские на госслужбе в Эстонии: очевидное невероятное
Только ленивый не высказался по поводу мизерной представленности русскоязычных специалистов в госсекторе. Коллеги-журналисты с телевидения и радио подтвердят, просто сносно говорящий по-русски эксперт — подарок, а с родным русским — на вес золота.
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Экономический рост Эстонии ускорился до 4,4%
”В начале года экономический рост Эстонии ускорился до 4,4%, что, несомненно, очень позитивный факт. В последний раз столь быстрый рост Эстония видела в 2012 году”, — прокомментировал премьер-министр Юри Ратас данные Департамента статистики об экономических показателях за I квартал.
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История вызвавшего дипломатический скандал памятника задевает чувство справедливости местных жителей
Житель деревни Ряэза — "спасителю" памятника: поставь этот камень вглубь своего сада и прекрати провокации.
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Новым министром государственного администрирования стенет Яак Ааб
Премьер-министр Юри Ратас выдвинул на пост министра государственного администрирования генерального секретаря Центристской партии Яака Ааба. Правление Центристской партии должно утвердить его кандидатуру во вторник, сообщает пресс-служба партии.
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Без зарплаты и без стажа: в Эстонии действует налаженная схема по обману работников
Пенсионный возраст в Эстонии растет, а потому каждый год отработанного стажа ценится на вес золота. Однако бывает, что работники, уже уволившись, узнают о том, что несколько лет в глазах государства как будто и не трудились — налоги за них не платили, отчислений во вторую пенсионную ступень не делали, стаж не начислялся. Как работает такая схема обмана и как в нее не угодить — разбиралась ”МК-Эстония”.
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Европол разыскивает финна, известного как расчленитель с улицы Маакри
Правоохранительное агентство Европейского союза внесло в список разыскиваемых гражданина Финляндии Маркуса Паси Пёнкя, известного как расчленитель с улицы Маакри в Таллинне и отбывшего тюремное наказание за убийство своего "бизнес-партнера".
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Почему крупная украинская юридическая фирма пришла в Эстонию. И ее примеру следуют многие
Руководитель таллиннского офиса крупной украинской юридической фирмы ”Ильяшев и Партнеры” (Ilyashev & Partners Õigusbüroo OÜ) Виталий Галицких рассказал корреспонденту Delfi, в чем преимущество эстонской налоговой политики по сравнению с другими европейскими странами и почему украинский бизнес предпочитает инвестировать в нашу страну.
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Издание: сын Крууда загнал Tere в угол
Сын экс-владельца молочного производства Tere Оливера Крууда загнал предприятие в угол, в результате чего фирме пришлось раскошелиться, пишет Maaleht со ссылкой на Äripäev.
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ФОТО И ВИДЕО DELFI: На шоссе Таллинн-Хаапсалу произошла тяжелая авария, движение нарушено
Сегодня в 18.05 на 19 км шоссе Таллинн-Хаапсалу произошла тяжелая авария, в ходе которой столкнулись грузовик и внедорожник.
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Старейшины таллиннских районов — против идеи разместить в Копли пункт обмена шприцев
В редакцию Delfi поступило совместное заявление старейшин таллиннских районов в связи с планом Института развития здоровья разместить предназначенный для наркозависимых центр уменьшения вреда в Пыхья-Таллинне. Публикуем его в полном объеме:
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Суд приостановил разрешение на строительство Рейди теэ в Таллинне
Таллиннский административный суд в среду, 31 мая, приостановил выданное разрешение на строительство дороги Рейди теэ.
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ВИДЕО DELFI: Смотрите, что подарили Сависаару на день рождения
Эдгару Сависаару сегодня исполняется 67 лет. В честь дня рождения он пригласил всех своих сторонников на праздник.
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Россия выслала двух эстонских дипломатов
Министерство иностранных дел России объявило персонами нон-грата двух эстонских дипломатов в качестве ответной меры на действия Таллина, выславшего двух представителей российской дипмиссии. Ранее МИД также объявил о высылке из России пятерых молдавских дипломатов.
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Водитель перевернувшегося грузовика с пивом сам явился в полицию в Тарту
Вчера в полдень поблизости от Раквере в деревне Пийри на перекрестке Рягавере теэ перевернулся перевозивший пиво A. Le Coq грузовик, водитель которого ушел с места происшествия.
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Откровения Арво Сарапуу: мне причинили чертовски много боли. Да и сам я делал больно другим
Подавший недавно в отставку с должности вице-мэра в связи с мусорным скандалом Арво Сарапуу сказал в интервью еженедельнику Eesti Ekspress, что из-за серьезной болезни летом он все равно бы ушел.
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ТОП 8: Освежим память — какие памятники взбудоражили жителей Эстонии?
В Кивиыли сейчас подогревает страсти посвященный советским летчикам памятник, в ходе поисков подходящего места для которого из страны из-за комментариев выслали двух российских дипломатов. Политизированные монументы зачастую сопровождают противоположные мнения, поэтому Delfi TV выстроил в ряд еще семь саг монументов в Эстонии.
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Минюст предлагает аннулировать паспорта должников по алиментам
Министерство юстиции направило на межведомственное согласование законопроект, ужесточающий санкции против должников по алиментам, которые злонамеренно не выполняют свои обязанности перед детьми.
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