ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Высокая оценка президента разрешения кризиса с ИД-картами и смерть Задорнова

Умер известный юморист Михаил Задорнов. После посвященного кризису с ИД-картами заседания совета по гособороне президент Кальюлайд сказала, что Эстония проявила себя в сложной ситуации на "4+". В то же время предприниматели говорят о созданных кризисом ИД-карт проблемах, остающихся актуальными. Читайте материалы по этим и другим темам в нашей традиционной подборке главных сюжетов дня.
Умер известный юморист Михаил Задорнов
Умер сатирик Михаил Задорнов. Об этом сообщает РЕН ТВ, с которым сотрудничал Задорнов. Ему было 69 лет.
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ФОТО: Кальюлайд после собрания по проблемам ИД-карт: мы разрешили кризис на 4+
Сегодня утром президент Керсти Кальюлайд созвала собрание совета по гособороне с целью обсуждения путей разрешения кризиса ИД-карт, связанного с их уязвимостью.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Кто из новых вице-мэров Таллинна за что отвечает
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Вчера вечером Таллиннское горсобрание утвердило состав мэрии. С помощью представленного вашему вниманию интерактивного графика вы можете узнать, какой из вице-мэров города за какую сферу деятельности отвечает.
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Очевидец бесчинства у Subway: там было много взрослых мужчин, но никто не вмешался
В среду вечером возле автобусной остановки Estonia в центре Таллинна буянила компания молодых людей, в результате чего травму получила работница находящегося рядом Subway.
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Так что все-таки думает премьер-министр о поведении Рыйваса в Малайзии?
Премьер-министр Юри Ратас прокомментировал запрос депутата Хенна Пыллуааса о том, как премьер оценивает поведение Таави Рыйваса во время его делового визита в Малайзию.
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Исследование: в Эстонии сохраняется разница в результатах обучения среди русских и эстонцев
Еврокомиссия опубликовала обзор сферы образования и обучения за 2017 год. Из него следует, что системы образования государств-членов ЕС стали более инклюзивными и эффективными. В Эстонии главной проблемой является доля лиц, рано покинувших систему образования.
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Предприниматели негодуют: ИД-карта не работает, налоги не заплатить, а государство не идет на уступки
По словам Ассоциации малых и средних предпринимателей Эстонии (EVEA), из-за проблем с ИД-картой у части фирм возникли круговые задолженности. Предприятия злит негибкое отношение Налогово-таможенного департамента (MTA) — от уступок отказываются, хотя уплата сделана невозможной по вине самого государства.
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С 10 декабря вырастет стоимость билетов на поезда Elron
Elron сообщает, что с 10 декабря начинают действовать новые цены на железнодорожные билеты. С сегодняшнего дня новые цены опубликованы на домашней странице Elron. С этого же дня в юго-западном направлении добавится остановка Валдеку, сообщает пресс-служба Elron.
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Rimi изъяла из продажи пельмени, которые могут быть заражены сальмонеллой
Ветеринарно-пищевой департамент Эстонии в ходе выборочной проверки обнаружил в упаковке пельменей "Pelmeenid sea-veiselihaga Rimi 400g" (срок годности 09.05.2018) инфекцию сальмонеллеза, пишет Maaleht.
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ТАБЛИЦА: В следующем году заканчивается срок полномочий каждого четвертого высокопоставленного госчиновника
Принятой в 2013 году поправкой к закону должности 96 находящихся на государственной службе руководителей высшего звена сделали срочными. В будущем году заканчивается срок полномочий 26 из них, пишет Eesti Päevaleht.
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