ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Высокая оценка президента разрешения кризиса с ИД-картами и смерть Задорнова

Умер известный юморист Михаил Задорнов. После посвященного кризису с ИД-картами заседания совета по гособороне президент Кальюлайд сказала, что Эстония проявила себя в сложной ситуации на "4+". В то же время предприниматели говорят о созданных кризисом ИД-карт проблемах, остающихся актуальными. Читайте материалы по этим и другим темам в нашей традиционной подборке главных сюжетов дня.

Умер известный юморист Михаил Задорнов

Умер сатирик Михаил Задорнов. Об этом сообщает РЕН ТВ, с которым сотрудничал Задорнов. Ему было 69 лет.

Loe edasi…

ФОТО: Кальюлайд после собрания по проблемам ИД-карт: мы разрешили кризис на 4+

Foto: Karin Kaljuläte

Сегодня утром президент Керсти Кальюлайд созвала собрание совета по гособороне с целью обсуждения путей разрешения кризиса ИД-карт, связанного с их уязвимостью.

Loe edasi…

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Кто из новых вице-мэров Таллинна за что отвечает

Foto: Ekspress Meedia

Вчера вечером Таллиннское горсобрание утвердило состав мэрии. С помощью представленного вашему вниманию интерактивного графика вы можете узнать, какой из вице-мэров города за какую сферу деятельности отвечает.

Loe edasi…

Очевидец бесчинства у Subway: там было много взрослых мужчин, но никто не вмешался

Priit Simson

В среду вечером возле автобусной остановки Estonia в центре Таллинна буянила компания молодых людей, в результате чего травму получила работница находящегося рядом Subway.

Loe edasi…

Так что все-таки думает премьер-министр о поведении Рыйваса в Малайзии?

Ekspress Meedia

Премьер-министр Юри Ратас прокомментировал запрос депутата Хенна Пыллуааса о том, как премьер оценивает поведение Таави Рыйваса во время его делового визита в Малайзию.

Loe edasi…

Исследование: в Эстонии сохраняется разница в результатах обучения среди русских и эстонцев

Еврокомиссия опубликовала обзор сферы образования и обучения за 2017 год. Из него следует, что системы образования государств-членов ЕС стали более инклюзивными и эффективными. В Эстонии главной проблемой является доля лиц, рано покинувших систему образования.

Loe edasi…

Предприниматели негодуют: ИД-карта не работает, налоги не заплатить, а государство не идет на уступки

ID-kaardi sertifikaatide uuendamine Foto: Anni Õnneleid

По словам Ассоциации малых и средних предпринимателей Эстонии (EVEA), из-за проблем с ИД-картой у части фирм возникли круговые задолженности. Предприятия злит негибкое отношение Налогово-таможенного департамента (MTA) — от уступок отказываются, хотя уплата сделана невозможной по вине самого государства.

Loe edasi…

С 10 декабря вырастет стоимость билетов на поезда Elron

Elroni pressikonverents Foto: Priit Simson

Elron сообщает, что с 10 декабря начинают действовать новые цены на железнодорожные билеты. С сегодняшнего дня новые цены опубликованы на домашней странице Elron. С этого же дня в юго-западном направлении добавится остановка Валдеку, сообщает пресс-служба Elron.

Loe edasi…

Rimi изъяла из продажи пельмени, которые могут быть заражены сальмонеллой

Foto: Rimi

Ветеринарно-пищевой департамент Эстонии в ходе выборочной проверки обнаружил в упаковке пельменей "Pelmeenid sea-veiselihaga Rimi 400g" (срок годности 09.05.2018) инфекцию сальмонеллеза, пишет Maaleht.

Loe edasi…

ТАБЛИЦА: В следующем году заканчивается срок полномочий каждого четвертого высокопоставленного госчиновника

Foto: Andres Putting

Принятой в 2013 году поправкой к закону должности 96 находящихся на государственной службе руководителей высшего звена сделали срочными. В будущем году заканчивается срок полномочий 26 из них, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi…