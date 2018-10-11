ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Высказывания члена EKRE о Кылварте, Путина — об отношениях с Эстонией и Лиги — о скандале с Danske Bank

Март Саарсо, баллотирующийся в Рийгикогу в рядах EKRE, назвал центриста Михаила Кылварта азиатом, не подходящим для зала горуправы.

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Путин: Россия готова к взаимодействию с Эстонией на основе учета интересов друг друга

Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi. Foto: Karli Saul

РФ готова к конструктивному взаимодействию с Эстонией и исходит из того, что права русскоязычного населения там будут соблюдаться. Об заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к послу страны Маргусу Лайдре, на церемонии вручения верительных грамот.

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По всему миру наблюдается биржевой крах — на очереди Эстония

фото иллюстративное Foto: Hendrik Osula

В среду обвалилась биржа США, а за ней последовали азиатские биржи. Вскоре должны открыться биржы Европы, в том числе и в Таллинне.

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Россия не вернется в ПАСЕ в 2019 году и не будет платить взносы

PACE Foto: Vladimir Fedorenko, RIA Novosti

Россия не намерена возвращаться в январе в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), заявил генсек СЕ Турбьерн Ягланд в четверг.

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ФОТО: Экодеревня главы Eesti Energia изрядно обветшала, несмотря на миллионные госдотации

Ökoküla farm Lümanda, veis Foto: Irina Mägi

ТОП ”Наша столица — в руках мигрантов”. Член EKRE назвал Кылварта неуместным азиатом ФОТО и ВИДЕО: Ключи под кожей, или Почему работники Ülemiste City решают себя чипировать По всему миру наблюдается биржевой крах — на очереди Эстония

Saaremaa Ökoküla Aktsiaselts и дочерняя фирма в течении нескольких лет получила около 1,8 миллиона различных госдотаций. Несмотря на это, здания фермы выглядят, мягко говоря, несовременно.

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Барби Пильвре: русская кровь в венах Эстонии

BARBI PILVRE Foto: KRISTJAN LEPP, Ajakirjade Kirjastus/Kroonika

Эстонцы сходят с ума по "Patune Pool", группе из Кейла, репертуар которой преимущественно состоит из русского диско на эстонском языке. С похмельем мы боремся солянкой, грибами, сметаной и кисломолочными продуктами… Однако мы считаем себя далекими от русского культурного наследия и именуем здешних русских неэстонцами.

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Жертвами предлагающих исцеление мошенниц стали уже две пожилые жительницы Ида-Вирумаа

Идаская префектура полиции предостерегает от мошенничества, жертвами которого уже стали две пожилые жительницы Ида-Вирумаа. В обоих случаях жертвам предлагалась помощь в избавлении от болезней, после чего женщины обнаруживали пропажу крупных сумм денег.

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При старте ракеты ”Союз-ФГ” с новым экипажем МКС произошла авария

AP

Аварийное приземление экипаж корабля совершит в Казахстане, говорит источник ”РИА Новости”. Российский космонавт и американский астронавт живы.

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ФОТО и ВИДЕО: Ключи под кожей, или Почему работники Ülemiste City решают себя чипировать