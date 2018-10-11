ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Высказывания члена EKRE о Кылварте, Путина — об отношениях с Эстонией и Лиги — о скандале с Danske Bank

Сегодня Март Саарсо из EKRE назвал центриста Михаила Кылварта азиатом, не подходящим для зала горуправы. Владимир Путин заявил, что Россия готова к взаимодействию с Эстонией на основе учета интересов друг друга, а Юрген Лиги, комментируя скандал с Danske Bank, оперировал фразами в стиле "это смешно", "не неси чушь" и "бред". Что еще интересного случилось в четверг — читайте в нашей подборке!
ВИДЕО: "Это смешно", "не неси чушь" и "это бред". Лиги — об отмывании денег в Danske Bank
ДляЮргена Лиги, который сегодня давал объяснения относительно своей ответственности в скандале с отмыванием денег в банке Danske перед правовой комиссией Рийгикогу, уже в начале заседания все пошло не так, поскольку он на десять минут опоздал на свой "допрос", объяснив это тем, что поменяли кабинет. Loe edasi...
”Наша столица — в руках мигрантов”. Член EKRE назвал Кылварта неуместным азиатом
Путин: Россия готова к взаимодействию с Эстонией на основе учета интересов друг друга
РФ готова к конструктивному взаимодействию с Эстонией и исходит из того, что права русскоязычного населения там будут соблюдаться. Об заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к послу страны Маргусу Лайдре, на церемонии вручения верительных грамот. Loe edasi...
По всему миру наблюдается биржевой крах — на очереди Эстония
Saaremaa Ökoküla Aktsiaselts и дочерняя фирма в течении нескольких лет получила около 1,8 миллиона различных госдотаций. Несмотря на это, здания фермы выглядят, мягко говоря, несовременно. Loe edasi...
Барби Пильвре: русская кровь в венах Эстонии
Эстонцы сходят с ума по "Patune Pool", группе из Кейла, репертуар которой преимущественно состоит из русского диско на эстонском языке. С похмельем мы боремся солянкой, грибами, сметаной и кисломолочными продуктами… Однако мы считаем себя далекими от русского культурного наследия и именуем здешних русских неэстонцами. Loe edasi...
Жертвами предлагающих исцеление мошенниц стали уже две пожилые жительницы Ида-Вирумаа
Идаская префектура полиции предостерегает от мошенничества, жертвами которого уже стали две пожилые жительницы Ида-Вирумаа. В обоих случаях жертвам предлагалась помощь в избавлении от болезней, после чего женщины обнаруживали пропажу крупных сумм денег. Loe edasi...
При старте ракеты ”Союз-ФГ” с новым экипажем МКС произошла авария
Аварийное приземление экипаж корабля совершит в Казахстане, говорит источник ”РИА Новости”. Российский космонавт и американский астронавт живы. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Ключи под кожей, или Почему работники Ülemiste City решают себя чипировать
Скандал вокруг Danske: российский банкир был убит после того, как раскопал скандал с грязными деньгами на 200 млрд долларов
Летом 2006 года первый зампред ЦБ РФ Андрей Козлов приехал в Эстонию, чтобы предостеречь ее власти о беспрецедентной схеме по отмыванию денег, организованной там, пишет журналистка The DailyBeast Нико Хайнс. Loe edasi...
Переехавшая в Америку Мисс Эстония-2003: по родине не скучаю. Как вегетарианец, который уже не помнит вкуса мяса
Где провести выходные с семьей: ТОП-10 лучших спа-отелей Эстонии по отзывам туристов. В каком самые низкие расценки?
Теплое лето кончилось, но желание отдохнуть где-нибудь на выходных никуда не делось. В этом плане спа-отели, которых много в разных уголках Эстонии, — отличный вариант. Поехать туда можно как всей семьей, так и в одиночку. Чтобы облегчить выбор, ”МК-Эстония” собрала 10 лучших отелей со спа-центрами, основываясь на отзывах посетителей. Loe edasi...