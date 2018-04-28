28.04.2018, 21:35

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Высказывание будущего министра о родах в поле, Отт Тянак в Аргентине и день открытых рыбных портов


rus.delfi.ee
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Avatud kalasadamate päev 2018 Pärnus
Avatud kalasadamate päev 2018 PärnusFoto: Maaeluministeerium

Будущий министр госадминистрирования Янек Мягги сказал, что в нашей стране можно рожать и в поле, Отт Тянак продолжает успешно выступать в Аргентине, а любители рыбы по всей стране могли сполна насладиться ей на дне открытых рыбных портов в самых разных уголках Эстонии. Об этих и других интересных событиях субботы — в нашей подборке!

Без пяти минут министр государственного администрирования: в Эстонии можно рожать и в поле

Foto: Tiit Motus, Powerhouse

Эксперт по коммуникации Янек Мягги, который, скорее всего, скоро станет новым министром государственного администрирования, сказал вчера ”АК”, что в нашей стране можно рожать и в поле.
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На следующей неделе начинаются самые масштабные военные учения, когда-либо проходившие на территории новой Эстонии. Всего ожидается более 13 000 участников. Будут представлены союзники из 19 стран, совместная работа Департамента полиции и погранохраны, Кайтселийт и Сил обороны, 350 сценариев.
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В Нарве пьяный водитель пытался скрыться от полиции, но это ему не удалось

Pilt on illustratiivne Foto: Eero Vabamägi

Ранним утром субботы нетрезвый водитель автомобиля Mercedes Benz пытался в Нарве скрыться от полиции. Через пару минут полицейские Нарвского отделения полиции задержали водителя, 34-летнего мужчину, и поместили его в арестный дом.
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ФОТО: Что это было? В полночь по Курессааре пронесли пустой гроб

Kuressaares kanti südaööl kirstu läbi linna Foto: Irina Mägi

В ночь с пятницы на субботу четверо мужчин молча пронесли по Курессааре, проходя мимо увеселительных заведений города, пустой гроб.
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ФОТО и ВИДЕО: Тянак продолжает лидировать в Аргентине

Foto: McKlein, Toyota GAZOO WRT

На дорогах Аргентины проходит пятый этап чемпионата мира по авторалли. Удачно начал второй день эстонский гонщик Отт Тянак ("Тойота"), выигравший три первых участка. Всего гонщикам предстоит в субботу преодолеть 7 скоростных испытаний. Delfi ведет прямую трансляцию. Следите вместе с нами!
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