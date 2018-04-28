ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Высказывание будущего министра о родах в поле, Отт Тянак в Аргентине и день открытых рыбных портов

Будущий министр госадминистрирования Янек Мягги сказал, что в нашей стране можно рожать и в поле, Отт Тянак продолжает успешно выступать в Аргентине, а любители рыбы по всей стране могли сполна насладиться ей на дне открытых рыбных портов в самых разных уголках Эстонии. Об этих и других интересных событиях субботы — в нашей подборке!
Без пяти минут министр государственного администрирования: в Эстонии можно рожать и в поле
Эксперт по коммуникации Янек Мягги, который, скорее всего, скоро станет новым министром государственного администрирования, сказал вчера ”АК”, что в нашей стране можно рожать и в поле. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: ”Скучно не будет никому!” На следующей неделе начинается Еж-2018
На следующей неделе начинаются самые масштабные военные учения, когда-либо проходившие на территории новой Эстонии. Всего ожидается более 13 000 участников. Будут представлены союзники из 19 стран, совместная работа Департамента полиции и погранохраны, Кайтселийт и Сил обороны, 350 сценариев. Loe edasi...
ВИДЕО: Это рекорд! На Сааремаа рыбак поймал огромную форель
Сааремааский рыбак Андеро Саймре поймал гигантскую форель. ”Я очень горд”, — говорит он. Loe edasi...
БОЛЬШАЯ ТАБЛИЦА: Подходит ли вашей машине бензин, который придет на смену 95-му?
Представляем вашему вниманию таблицу, при помощи которой можно проверить, сможете ли вы с апреля следующего года продолжать заправляться 95-м бензином. Loe edasi...
В Нарве пьяный водитель пытался скрыться от полиции, но это ему не удалось
Ранним утром субботы нетрезвый водитель автомобиля Mercedes Benz пытался в Нарве скрыться от полиции. Через пару минут полицейские Нарвского отделения полиции задержали водителя, 34-летнего мужчину, и поместили его в арестный дом. Loe edasi...
ФОТО: Что это было? В полночь по Курессааре пронесли пустой гроб
В ночь с пятницы на субботу четверо мужчин молча пронесли по Курессааре, проходя мимо увеселительных заведений города, пустой гроб. Loe edasi...
ФОТО: Пьяный подросток без прав на чужом авто решил покатать девушку и врезался в дерево
Сегодня утром произошло ДТП в Ляэнемаа в деревне Кадарбику, двое несовершеннолетних не пострадали. Водитель был в состоянии опьянения и не имел права на управление транспортным средством. Принадлежавший другу автомобиль сгорел. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Тянак продолжает лидировать в Аргентине
На дорогах Аргентины проходит пятый этап чемпионата мира по авторалли. Удачно начал второй день эстонский гонщик Отт Тянак ("Тойота"), выигравший три первых участка. Всего гонщикам предстоит в субботу преодолеть 7 скоростных испытаний. Delfi ведет прямую трансляцию. Следите вместе с нами! Loe edasi...
ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: В каких районах Таллинна живут богатые, а в каких — бедные
Изучая сайты недвижимости, можно легко выделить районы Таллинна, в которых жилье дороже, пишет Eesti Päevaleht и приводит интерактивный график. Loe edasi...
Ратас встал на защиту Мягги: никого нельзя осуждать за отдельные высказывания
Премьер-министр Юри Ратас выступил в защиту своего кандидата на пост министра госуправления Янека Мягги, заявив, что никого нельзя осуждать за отдельно взятые фразы. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: В Эстонии — день открытых рыбных портов. Смотрите, сколько салаки съели у Выртсъярв!
Сегодня в Эстонии проходит день открытых рыбных портов. Праздник состоялся и у озера Выртсъярв. Loe edasi...
Обязан ли водитель автобуса открывать первую дверь? Отвечаем