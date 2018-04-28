ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Высказывание будущего министра о родах в поле, Отт Тянак в Аргентине и день открытых рыбных портов

ФОТО и ВИДЕО: ”Скучно не будет никому!” На следующей неделе начинается Еж-2018

На следующей неделе начинаются самые масштабные военные учения, когда-либо проходившие на территории новой Эстонии. Всего ожидается более 13 000 участников. Будут представлены союзники из 19 стран, совместная работа Департамента полиции и погранохраны, Кайтселийт и Сил обороны, 350 сценариев.

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ВИДЕО: Это рекорд! На Сааремаа рыбак поймал огромную форель

Сааремааский рыбак Андеро Саймре поймал гигантскую форель. ”Я очень горд”, — говорит он.

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БОЛЬШАЯ ТАБЛИЦА: Подходит ли вашей машине бензин, который придет на смену 95-му?

фото иллюстративное Foto: Tanel Meos

Представляем вашему вниманию таблицу, при помощи которой можно проверить, сможете ли вы с апреля следующего года продолжать заправляться 95-м бензином.

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В Нарве пьяный водитель пытался скрыться от полиции, но это ему не удалось

Pilt on illustratiivne Foto: Eero Vabamägi

Ранним утром субботы нетрезвый водитель автомобиля Mercedes Benz пытался в Нарве скрыться от полиции. Через пару минут полицейские Нарвского отделения полиции задержали водителя, 34-летнего мужчину, и поместили его в арестный дом.

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ФОТО: Что это было? В полночь по Курессааре пронесли пустой гроб

Kuressaares kanti südaööl kirstu läbi linna Foto: Irina Mägi

В ночь с пятницы на субботу четверо мужчин молча пронесли по Курессааре, проходя мимо увеселительных заведений города, пустой гроб.

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ФОТО: Пьяный подросток без прав на чужом авто решил покатать девушку и врезался в дерево

PPA

Сегодня утром произошло ДТП в Ляэнемаа в деревне Кадарбику, двое несовершеннолетних не пострадали. Водитель был в состоянии опьянения и не имел права на управление транспортным средством. Принадлежавший другу автомобиль сгорел.

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ФОТО и ВИДЕО: Тянак продолжает лидировать в Аргентине

Foto: McKlein, Toyota GAZOO WRT

На дорогах Аргентины проходит пятый этап чемпионата мира по авторалли. Удачно начал второй день эстонский гонщик Отт Тянак ("Тойота"), выигравший три первых участка. Всего гонщикам предстоит в субботу преодолеть 7 скоростных испытаний. Delfi ведет прямую трансляцию. Следите вместе с нами!

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