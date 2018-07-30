ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Вышедшие из-под контроля поминки умерших в Одессе эстонцев и подробности ЧП в McDonald’s

- С поминок по умершим в Одессе эстонцам семь человек было доставлено в вытрезвитель - Страховая фирма оставила попавшего в Таиланде в тяжелую аварию мужчину без помощи - Избившие и ограбившие иностранца в McDonald's молодые люди требовали у него денег еще на ”Поцелуйке”
Полиция заключила под стражу несовершеннолетних молодых людей, подозреваемых в совершении разбойного нападения в позапрошлую субботу в ресторане McDonalds' на улице Виру в Таллинне. Loe edasi...
Мужик сказал — мужик сделал: работники Alko1000 в Эстонии получают хорошие деньги
В октябре глава сети Alko1000 Эйнар Виснапуу сказал Delfi, что будет платить своим эстонским кассирам и другим работникам как минимум 750 евро чистыми, что существенно выше, чем в остальных розничных сетях. Loe edasi...
Опубликован финальный доклад о пропавшем малайзийском "Боинге"
Власти Малайзии опубликовали итоговый доклад о пропавшем в 2014 году Boeing-777, выполнявшем рейс из Куала-Лумпура в Пекин. Доклад содержит анализ спасательной операции, а также описание ряда допущенных ошибок, но новой информации о причинах исчезновения лайнера в документе нет. Loe edasi...
В Таллинне пройдут соревнования IRONMAN: хаос на дорогах усугубится (схема)
В эту субботу, 4 августа, в Таллинне впервые пройдут соревнования по триатлону IRONMAN, ради которых в столицу приедут тысячи зарубежных гостей. Спортивные мероприятия продлятся с 1 по 5 августа. Движение в городе будет нарушено, сообщает Раэпресс. Loe edasi...
С поминок по умершим в Одессе эстонцам семь человек было доставлено в вытрезвитель
В воскресенье вечером полиция получила вызов в дом на улице Мурели в Вильянди, где собралась шумная компания, которая жгла автопокрышки. Loe edasi...
Страховая фирма оставила попавшего в Таиланде в тяжелую аварию мужчину без помощи
В конце прошлого года находившийся с семьей в путешествии на острове Пханган Расмус Холм упал в горах с мотороллера и получил тяжелые травмы, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
Избившие и ограбившие иностранца в McDonalds' молодые люди требовали у него денег еще на ”Поцелуйке”
Полиция задержала несовершеннолетних молодых людей, подозреваемых в совершении разбойного нападения в позапрошлую субботу в ресторане McDonalds' на улице Виру в Таллинне. Loe edasi...
ФОТО: Возле ТЛУ на Нарва мнт на пешеходном переходе сбили двух человек