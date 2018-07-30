30.07.2018, 21:31

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Вышедшие из-под контроля поминки умерших в Одессе эстонцев и подробности ЧП в McDonald’s

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rus.delfi.ee
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Viru Mcdonald's
Viru Mcdonald'sFoto: Ilmar Saabas

- С поминок по умершим в Одессе эстонцам семь человек было доставлено в вытрезвитель
- Страховая фирма оставила попавшего в Таиланде в тяжелую аварию мужчину без помощи
- Избившие и ограбившие иностранца в McDonald's молодые люди требовали у него денег еще на ”Поцелуйке”

СМИ: Лукашенко госпитализирован с инсультом

Aleksandr Lukašenko AFP

В понедельник украинский сайт "Деловая столица" со ссылкой на анонимные источники в Минске сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко был госпитализирован с инсультом.
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Автобусная фирма подала на департамент в суд из-за бесплатного общественного транспорта

Uued Hispaania liinibussid Harjumaa teedele Foto: Sven Arbet

Сегодня действующая в Харьюмаа автобусная фирма AS Samat направила в Таллиннский административный суд жалобу.
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Из-за задержки предыдущего рейса 27 человек отстали от самолета: почему Nordica не стала их ждать?

Foto: Andres Putting

В воскресенье вечером от вылетевшего из Варшавы в Таллинн самолета отстало 27 человек, часть из них — по причине задержки предыдущего рейса.
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Напавшие на человека в таллиннском McDonalds' молодые люди — преступники с опытом

Talviste vs Muuli kohtuasi Foto: Andres Putting

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Полиция заключила под стражу несовершеннолетних молодых людей, подозреваемых в совершении разбойного нападения в позапрошлую субботу в ресторане McDonalds' на улице Виру в Таллинне.
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Мужик сказал — мужик сделал: работники Alko1000 в Эстонии получают хорошие деньги

Einar Visnapuu Alko 1000 Foto: Anni Õnneleid

В октябре глава сети Alko1000 Эйнар Виснапуу сказал Delfi, что будет платить своим эстонским кассирам и другим работникам как минимум 750 евро чистыми, что существенно выше, чем в остальных розничных сетях.
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Опубликован финальный доклад о пропавшем малайзийском "Боинге"

Lennuk Foto: Pool, REUTERS

Власти Малайзии опубликовали итоговый доклад о пропавшем в 2014 году Boeing-777, выполнявшем рейс из Куала-Лумпура в Пекин. Доклад содержит анализ спасательной операции, а также описание ряда допущенных ошибок, но новой информации о причинах исчезновения лайнера в документе нет.
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В Таллинне пройдут соревнования IRONMAN: хаос на дорогах усугубится (схема)

IRONMAN Tallinnas Raepress

В эту субботу, 4 августа, в Таллинне впервые пройдут соревнования по триатлону IRONMAN, ради которых в столицу приедут тысячи зарубежных гостей. Спортивные мероприятия продлятся с 1 по 5 августа. Движение в городе будет нарушено, сообщает Раэпресс.
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С поминок по умершим в Одессе эстонцам семь человек было доставлено в вытрезвитель

Odessa Ukraina, hukkunud Viljandi mehed Foto: Alexander Gimanov

В воскресенье вечером полиция получила вызов в дом на улице Мурели в Вильянди, где собралась шумная компания, которая жгла автопокрышки.
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Страховая фирма оставила попавшего в Таиланде в тяжелую аварию мужчину без помощи

Rasmus oli murdnud rangluu, pahkluu kohal oli sügav, kuni luuni ulatuv lihashaav. Erakogu

В конце прошлого года находившийся с семьей в путешествии на острове Пханган Расмус Холм упал в горах с мотороллера и получил тяжелые травмы, пишет Eesti Päevaleht.
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Избившие и ограбившие иностранца в McDonalds' молодые люди требовали у него денег еще на ”Поцелуйке”

Kaader videost

Полиция задержала несовершеннолетних молодых людей, подозреваемых в совершении разбойного нападения в позапрошлую субботу в ресторане McDonalds' на улице Виру в Таллинне.
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ФОТО: Возле ТЛУ на Нарва мнт на пешеходном переходе сбили двух человек

Foto: Andres Putting

Сегодня в 11:38 перед Таллиннским университетом на Нарва мнт на пешеходном переходе автомобиль сбил двух мужчин.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Вышедшие из-под контроля поминки умерших в Одессе эстонцев и подробности ЧП в McDonald’s

30.07.2018
- С поминок по умершим в Одессе эстонцам семь человек было доставлено в вытрезвитель
- Страховая фирма оставила попавшего в Таиланде в тяжелую аварию мужчину без помощи
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