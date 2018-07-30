ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Вышедшие из-под контроля поминки умерших в Одессе эстонцев и подробности ЧП в McDonald’s

Сегодня действующая в Харьюмаа автобусная фирма AS Samat направила в Таллиннский административный суд жалобу.

Loe edasi...

Из-за задержки предыдущего рейса 27 человек отстали от самолета: почему Nordica не стала их ждать?

Foto: Andres Putting

В воскресенье вечером от вылетевшего из Варшавы в Таллинн самолета отстало 27 человек, часть из них — по причине задержки предыдущего рейса.

Loe edasi...

Напавшие на человека в таллиннском McDonalds' молодые люди — преступники с опытом

Talviste vs Muuli kohtuasi Foto: Andres Putting

ТОП ФОТО С МЕСТА ДТП | На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись четыре машины: один человек погиб, несколько пострадавших дополнено Страховая фирма оставила попавшего в Таиланде в тяжелую аварию мужчину без помощи Мужчина не может выселить не платящих по счетам квартиросъемщиков

Полиция заключила под стражу несовершеннолетних молодых людей, подозреваемых в совершении разбойного нападения в позапрошлую субботу в ресторане McDonalds' на улице Виру в Таллинне.

Loe edasi...

Мужик сказал — мужик сделал: работники Alko1000 в Эстонии получают хорошие деньги

Einar Visnapuu Alko 1000 Foto: Anni Õnneleid

В октябре глава сети Alko1000 Эйнар Виснапуу сказал Delfi, что будет платить своим эстонским кассирам и другим работникам как минимум 750 евро чистыми, что существенно выше, чем в остальных розничных сетях.

Loe edasi...

Опубликован финальный доклад о пропавшем малайзийском "Боинге"

Lennuk Foto: Pool, REUTERS

Власти Малайзии опубликовали итоговый доклад о пропавшем в 2014 году Boeing-777, выполнявшем рейс из Куала-Лумпура в Пекин. Доклад содержит анализ спасательной операции, а также описание ряда допущенных ошибок, но новой информации о причинах исчезновения лайнера в документе нет.

Loe edasi...

В Таллинне пройдут соревнования IRONMAN: хаос на дорогах усугубится (схема)

IRONMAN Tallinnas Raepress

В эту субботу, 4 августа, в Таллинне впервые пройдут соревнования по триатлону IRONMAN, ради которых в столицу приедут тысячи зарубежных гостей. Спортивные мероприятия продлятся с 1 по 5 августа. Движение в городе будет нарушено, сообщает Раэпресс.

Loe edasi...

С поминок по умершим в Одессе эстонцам семь человек было доставлено в вытрезвитель

Odessa Ukraina, hukkunud Viljandi mehed Foto: Alexander Gimanov

В воскресенье вечером полиция получила вызов в дом на улице Мурели в Вильянди, где собралась шумная компания, которая жгла автопокрышки.

Loe edasi...

Страховая фирма оставила попавшего в Таиланде в тяжелую аварию мужчину без помощи