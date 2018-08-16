ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Выход из партии тринадцати видных нарвских центристов и ласнамяэские хулиганы, держащие в страхе весь город

Фарту масти, АУЕ! Лидер ласнамяэской банды молодых хулиганов, которые держат в страхе весь город: мне бы хотелось убить человека

Illustratsioonid: Ats Nukki Illustratsioonid: Ats Nukki

”Мне бы хотелось кого-то убить. Хотелось бы испытать, что это за чувство — убить человека”, — говорит изданию Eesti Ekspress 15-летний парень из Таллинна. Назовем его Дима. Тюрьмы он не боится и даже, наоборот, хотел бы туда попасть.

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Продавец топлива: сети заправок ведут безжалостную гонку, наперегонки снижая цены за счет маржи

Ülimadal bensiinihind Keila Alexela tanklas. Foto: Karli Saul

Цена на мировом рынке составляет всего лишь чуть больше трети от цены на бензин на заправке. За счет маржи сетей заправок идет безжалостная гонка по снижению цен наперегонки друг с другом, признает член правления Alexela Oil Алан Вахт.

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Приговор вступил в силу: убийца школьницы Дарьи проведет в тюрьме 13 лет

Viru vangla Foto: Sven Arbet

Судебная система Эстонии поставила точку в уголовном деле 21-летнего Тоомаса Семыкина, которого обвинили в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи. Обвинительный приговор вступил в законную силу. Семыкин проведет в тюрьме более 13 лет, пишет rus.err.ee.

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Видные нарвские центристы вышли из партии — среди них Воронов, Ефимов и Оленина

Narva fotonäitus Aleksandr Jefimov Foto: Jevgenija Zelenskaja

ТОП Фарту масти, АУЕ! Лидер ласнамяэской банды молодых хулиганов, которые держат в страхе весь город: мне бы хотелось убить человека Не только для выпечки: как использовать соду для стирки белья БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: "Атлетико" победил "Реал" в Суперкубке УЕФА

Накануне ряды Центристской партии покинули ее видные нарвские деятели — 13 человек, среди которых председатель фракции центристов в городском собрании Нарвы Алексей Воронов, зампред горсобрания Лариса Оленина и покинувший ряды представительного органа из-за вступившего в силу приговора по уголовному делу Александр Ефимов, передает rus.err.ee.

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Ратас — о центристском скандале в Нарве: в партии, которой я управляю, таких людей быть не должно

В ночь на сегодня Центристская партия потеряла большинство в Нарвском горсобрании: 13 центристов вышли из партии. Юри Ратас не видит причины для беспокойства.

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ГРАФИК: Количество клиентов домов призрения резко выросло — почему?

Foto: Sven Arbet

За семь лет количество жильцов домов призрения в Эстонии увеличилось почти на треть, пишет Eesti Päevaleht.

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Звезда по имени Солнце? Гроза за окном? Дождь для нас? О погоде в ближайшие дни

Õhtu rannas ja täiskuu Foto: Andres Putting

Читайте прогноз погоды на ближайшие дни.

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Молодая бегунья из Кохтла-Ярве побила мировой рекорд!