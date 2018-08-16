16.08.2018, 22:02

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Выход из партии тринадцати видных нарвских центристов и ласнамяэские хулиганы, держащие в страхе весь город


rus.delfi.ee
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Narva Linnavolikogu esimehe valimine.
Narva Linnavolikogu esimehe valimine.Foto: Roman Vikulov, Delfi

Кризис в Центристской партии развивается стремительно — не дожидаясь решения центрального правления ЦП, потребовавшего ухода из депутатского корпуса и мест в советах муниципальных предприятий подозреваемых в коррупционных преступлениях нарвских однопартийцев, 13 видных нарвских центристов сами покинули партию и образовали новую фракцию в горсобрании.

”Мне бы хотелось кого-то убить. Хотелось бы испытать, что это за чувство — убить человека”, — сказал изданию Eesti Ekspress 15-летний парень из Таллинна. Ласнамяэские хулиганы страшнее, чем могли показаться.

Эти и другие сюжеты в Нашей традиционноёй подборке ключевых материалов дня.

БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: "Атлетико" победил "Реал" в Суперкубке УЕФА

Foto: Madis Veltman

Первый трофей нового сезона в европейском клубном футболе достался футболистам испанского "Атлетико". В поединке за Суперкубок УЕФА победитель Лиги Европы одолел на стадионе "Лиллекюла" в дополнительное время другой испанский клуб "Реал" 4:2 (1:1, 1:1, 2:0). Текстовую онлайн-трансляцию этого поединка вел портал Delfi.
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Машина спасателей провалилась в кювет и наехала на трубу: два человека были доставлены в больницу

Päästeameti uued redelautod Foto: Andres Putting

Вчера вечером произошла авария с машиной спасателей, которая провалилась в кювет.
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Фарту масти, АУЕ! Лидер ласнамяэской банды молодых хулиганов, которые держат в страхе весь город: мне бы хотелось убить человека

Illustratsioonid: Ats Nukki Illustratsioonid: Ats Nukki

”Мне бы хотелось кого-то убить. Хотелось бы испытать, что это за чувство — убить человека”, — говорит изданию Eesti Ekspress 15-летний парень из Таллинна. Назовем его Дима. Тюрьмы он не боится и даже, наоборот, хотел бы туда попасть.
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Продавец топлива: сети заправок ведут безжалостную гонку, наперегонки снижая цены за счет маржи

Ülimadal bensiinihind Keila Alexela tanklas. Foto: Karli Saul

Цена на мировом рынке составляет всего лишь чуть больше трети от цены на бензин на заправке. За счет маржи сетей заправок идет безжалостная гонка по снижению цен наперегонки друг с другом, признает член правления Alexela Oil Алан Вахт.
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Приговор вступил в силу: убийца школьницы Дарьи проведет в тюрьме 13 лет

Viru vangla Foto: Sven Arbet

Судебная система Эстонии поставила точку в уголовном деле 21-летнего Тоомаса Семыкина, которого обвинили в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи. Обвинительный приговор вступил в законную силу. Семыкин проведет в тюрьме более 13 лет, пишет rus.err.ee.
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Видные нарвские центристы вышли из партии — среди них Воронов, Ефимов и Оленина

Narva fotonäitus Aleksandr Jefimov Foto: Jevgenija Zelenskaja

ТОП

Накануне ряды Центристской партии покинули ее видные нарвские деятели — 13 человек, среди которых председатель фракции центристов в городском собрании Нарвы Алексей Воронов, зампред горсобрания Лариса Оленина и покинувший ряды представительного органа из-за вступившего в силу приговора по уголовному делу Александр Ефимов, передает rus.err.ee.
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Ратас — о центристском скандале в Нарве: в партии, которой я управляю, таких людей быть не должно

Valitsuse pressikonverents Foto: Ilmar Saabas

В ночь на сегодня Центристская партия потеряла большинство в Нарвском горсобрании: 13 центристов вышли из партии. Юри Ратас не видит причины для беспокойства.
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ГРАФИК: Количество клиентов домов призрения резко выросло — почему?

Foto: Sven Arbet

За семь лет количество жильцов домов призрения в Эстонии увеличилось почти на треть, пишет Eesti Päevaleht.
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Звезда по имени Солнце? Гроза за окном? Дождь для нас? О погоде в ближайшие дни

Õhtu rannas ja täiskuu Foto: Andres Putting

Читайте прогноз погоды на ближайшие дни.
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Молодая бегунья из Кохтла-Ярве побила мировой рекорд!

Luna-Aleksandra Lagoda Foto: Raido Vint

Бегунья Луна-Александра Лагода установила в Тарту новый мировой рекорд среди 13-летних девушек. Она пробежала 10 000 метров за 35.33,33.
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ФОТО: Председателем Нарвского городского собрания избрали директора Кренгольмской гимназии Ирину Янович

Roman Vikulov, Delfi

Вопрос выбора председателя депутаты рассматривали последним в повестке дня. Как мы сообщали ранее, кандидатом большинства, уже не центристского, стала директор Кренгольмской гимназии Ирина Янович, не попавшая в число подозреваемых в коррупционных преступлениях восьми нарвских депутатов-центристов.
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Катри Райк: пуповина, которая соединяла нарвскую власть с остальной Эстонией, теперь перерезана

Narva Linnavolikogu esimehe valimine. Foto: Roman Vikulov, Delfi

На заседании Нарвского горсобрания сегодня была образована фракция ”Нарва — наш дом”. 20 членов бывшей центристской фракции из 21 присоединились к ней, пишет оппозиционный депутат горсобрания Катри Райк.
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Кристина Каллас: решение о преобразовании "Эстония 200" в партию будет принято в ближайшие дни

Kristina Kallas Foto: Tiit Blaat

Недавно созданное движение "Эстония 200" намерено превратиться в политическую партию и соответствующее решение будет принято в ближайшее время, сообщает rus.err.ee.
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ВИДЕО: Житель Раадику о "подвигах" банды молодых хулиганов: зимой они собираются в подъездах, где все ломают и мочатся

Подъезды социальных домов на Раадику стали одним из главных мест сбора шайки молодых людей, которые избивают, пьют и воруют, пишет Eesti Ekspress и rus.delfi.ee. .
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ВИДЕО: В волости Харку произошло столкновение двух автомобилей, пострадали обе управлявшие ими женщины

Сегодня в 17.30 полиция получила сообщение о ДТП, произошедшем в волости Харку — столкнулись два автомобиля, в результате чео оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу.
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Михаил Стальнухин: я думаю, что основная масса вышедших из партии нарвских центристов вернется в ЦП

Narva Linnavolikogu esimehe valimine. Foto: Roman Vikulov, Delfi

Порвавший с нарвскими центристами после того как они проголосовали за создание в Нарве госгимназии, отказавшись от идеи сохранения в городе гимназического образования на русском языке Михаил Стальнухин не считает исход их партии 13 центристов массовым и предполагает, что большая их часть вернется в ЦП.
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Tallinn Hockey weekend
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Подъезды социальных домов на Раадику стали одним из главных мест сбора шайки молодых людей, которые избивают, пьют и воруют, пишет Eesti Ekspress и rus.delfi.ee. .
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Выход из партии тринадцати видных нарвских центристов и ласнамяэские хулиганы, держащие в страхе весь город

16.08.2018
Кризис в Центристской партии развивается стремительно — не дожидаясь решения центрального правления ЦП, потребовавшего ухода из депутатского корпуса и мест в советах муниципальных предприятий подозреваемых в коррупционных преступлениях нарвских однопартийцев, 13 видных нарвских центристов сами покинули партию и образовали новую фракцию в горсобрании.

”Мне бы хотелось кого-то убить. Хотелось бы испытать, что это за чувство — убить человека”, — сказал изданию Eesti Ekspress 15-летний парень из Таллинна. Ласнамяэские хулиганы страшнее, чем могли показаться.

Эти и другие сюжеты в Нашей традиционноёй подборке ключевых материалов дня.
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Порвавший с нарвскими центристами после того как они проголосовали за создание в Нарве госгимназии, отказавшись от идеи сохранения в городе гимназического образования на русском языке Михаил Стальнухин не считает исход их партии 13 центристов массовым и предполагает, что большая их часть вернется в ЦП.
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ВИДЕО: В волости Харку произошло столкновение двух автомобилей, пострадали обе управлявшие ими женщины

16.08.2018
Сегодня в 17.30 полиция получила сообщение о ДТП, произошедшем в волости Харку — столкнулись два автомобиля, в результате чео оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу.
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”Мне бы хотелось кого-то убить. Хотелось бы испытать, что это за чувство — убить человека”, — говорит изданию Eesti Ekspress 15-летний парень из Таллинна. Назовем его Дима. Тюрьмы он не боится и даже, наоборот, хотел бы туда попасть.
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