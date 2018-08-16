ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Выход из партии тринадцати видных нарвских центристов и ласнамяэские хулиганы, держащие в страхе весь город

Кризис в Центристской партии развивается стремительно — не дожидаясь решения центрального правления ЦП, потребовавшего ухода из депутатского корпуса и мест в советах муниципальных предприятий подозреваемых в коррупционных преступлениях нарвских однопартийцев, 13 видных нарвских центристов сами покинули партию и образовали новую фракцию в горсобрании.
”Мне бы хотелось кого-то убить. Хотелось бы испытать, что это за чувство — убить человека”, — сказал изданию Eesti Ekspress 15-летний парень из Таллинна. Ласнамяэские хулиганы страшнее, чем могли показаться.
Эти и другие сюжеты в Нашей традиционноёй подборке ключевых материалов дня.
БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: "Атлетико" победил "Реал" в Суперкубке УЕФА
Первый трофей нового сезона в европейском клубном футболе достался футболистам испанского "Атлетико". В поединке за Суперкубок УЕФА победитель Лиги Европы одолел на стадионе "Лиллекюла" в дополнительное время другой испанский клуб "Реал" 4:2 (1:1, 1:1, 2:0). Текстовую онлайн-трансляцию этого поединка вел портал Delfi. Loe edasi…
Машина спасателей провалилась в кювет и наехала на трубу: два человека были доставлены в больницу
Вчера вечером произошла авария с машиной спасателей, которая провалилась в кювет. Loe edasi…
Фарту масти, АУЕ! Лидер ласнамяэской банды молодых хулиганов, которые держат в страхе весь город: мне бы хотелось убить человека
”Мне бы хотелось кого-то убить. Хотелось бы испытать, что это за чувство — убить человека”, — говорит изданию Eesti Ekspress 15-летний парень из Таллинна. Назовем его Дима. Тюрьмы он не боится и даже, наоборот, хотел бы туда попасть. Loe edasi…
Продавец топлива: сети заправок ведут безжалостную гонку, наперегонки снижая цены за счет маржи
Цена на мировом рынке составляет всего лишь чуть больше трети от цены на бензин на заправке. За счет маржи сетей заправок идет безжалостная гонка по снижению цен наперегонки друг с другом, признает член правления Alexela Oil Алан Вахт. Loe edasi…
Приговор вступил в силу: убийца школьницы Дарьи проведет в тюрьме 13 лет
Судебная система Эстонии поставила точку в уголовном деле 21-летнего Тоомаса Семыкина, которого обвинили в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи. Обвинительный приговор вступил в законную силу. Семыкин проведет в тюрьме более 13 лет, пишет rus.err.ee. Loe edasi…
Видные нарвские центристы вышли из партии — среди них Воронов, Ефимов и Оленина
Накануне ряды Центристской партии покинули ее видные нарвские деятели — 13 человек, среди которых председатель фракции центристов в городском собрании Нарвы Алексей Воронов, зампред горсобрания Лариса Оленина и покинувший ряды представительного органа из-за вступившего в силу приговора по уголовному делу Александр Ефимов, передает rus.err.ee. Loe edasi…
Ратас — о центристском скандале в Нарве: в партии, которой я управляю, таких людей быть не должно
ФОТО: Председателем Нарвского городского собрания избрали директора Кренгольмской гимназии Ирину Янович
Вопрос выбора председателя депутаты рассматривали последним в повестке дня. Как мы сообщали ранее, кандидатом большинства, уже не центристского, стала директор Кренгольмской гимназии Ирина Янович, не попавшая в число подозреваемых в коррупционных преступлениях восьми нарвских депутатов-центристов. Loe edasi…
Катри Райк: пуповина, которая соединяла нарвскую власть с остальной Эстонией, теперь перерезана
ВИДЕО: В волости Харку произошло столкновение двух автомобилей, пострадали обе управлявшие ими женщины
Сегодня в 17.30 полиция получила сообщение о ДТП, произошедшем в волости Харку — столкнулись два автомобиля, в результате чео оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу. Loe edasi…
Михаил Стальнухин: я думаю, что основная масса вышедших из партии нарвских центристов вернется в ЦП
Порвавший с нарвскими центристами после того как они проголосовали за создание в Нарве госгимназии, отказавшись от идеи сохранения в городе гимназического образования на русском языке Михаил Стальнухин не считает исход их партии 13 центристов массовым и предполагает, что большая их часть вернется в ЦП. Loe edasi…