ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Выход Цахкна и Михкельсона из IRL и начало недели праздника песни и танца

Сегодня, 26 июня, бывший председатель Isamaa ja Res Publica Liit (IRL), а ныне член Рийгикогу Маргус Цахкна и председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон сообщили, что покидают партию IRL. В этот же день началась неделя XII Молодежного праздника песни и танца, в течение которой в Таллинн прибудут около 37 000 участников и десятки тысяч зрителей. Эти и другие новости понедельника читайте в нашей подборке.
Маргус Цахкна и Марко Михкельсон покидают IRL
Бывший председатель Isamaa ja Res Publica Liit (IRL), а ныне член Рийгикогу Маргус Цахкна и председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон сообщили, что покидают партию IRL.
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Глава IRL — об уходе Цахкна и Михкельсона: это честно по отношению к избирателю
По мнению главы IRL Хелира-Валдора Сеэдера, выход из партии Цахкна и Михкельсона — честный шаг по отношению к избирателю.
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В политической атмосфере ощущается духота — предвестник грозы
В активной политике Сависаару больше места уже нет. Но до тех пор, пока его имя можно проставить на избирательном бюллетене, в партии найдутся люди, которые постараются обернуть это пусть и крохотными, но победами.
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ФОТО И ВИДЕО DELFI: На стадионе ”Калев” под дождем вовсю готовятся в Молодежному празднику песни и танца
Сегодня началась неделя XII Молодёжного праздника песни и танца, в течение которой в Таллинн прибудут около 37 000 участников и десятки тысяч зрителей. Молодежь уже прибывает в столицу, поэтому приготовления — в самом разгаре.
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Технолог — о качестве воды в Таллинне, ее экономии и поразительных находках в канализации
Недавно корреспонденты Delfi побывали на водоочистной станции Пальяссааре. Мы сняли для вас вот этот репортаж про очистку воды от результатов несознательных действий некоторых таллиннцев, а также побеседовали с технологом Tallinna Vesi Еленой Валтин. Она рассказала нам, помимо прочего, чья это заслуга — чистая вода, текущая из наших кранов, и стоит ли бояться, что в скором будущем этой элементарной основы жизни нам не хватит.
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Подполковнику вменяют использование армейского имущества в личных целях. Он протестует
Подполковнику Рагнару Коэметсу вменяют использование имущества Сил обороны в собственных целях, пишет Eesti Päevaleht.
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В Вильянди скончался мужчина, купавшийся в озере пьяным
В воскресенье после обеда в Вильянди пьяный мужчина пошел купаться в озере Паала. Сегодня стало известно, что он скончался в больнице.
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В Пярну ребенок упал с четвертого этажа
В субботу в Пярну случилась трагедия: ученик начальных классов на крышу уличной пристройки.
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В Пирита агрессивная собака нападает на людей, МуПо просит помощи в поимке
В районе Пирита-Меривялья-Виймси бегает агрессивная собака, которая внезапно нападает на людей. Жертвами стали и маленькие дети. Кто владелец собаки — пока неизвестно.
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Внимание! На этой неделе истекает срок обновления сертификатов ID-карточек
К 1 июля следует обновить сертификаты ID-карт, выданных до середины октября 2014 года, сообщает Департамент государственной инфосистемы.
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Нарвский автобусный вокзал закрыт на реконструкцию. Где садиться на автобус?
В связи с глобальной реконструкцией автобусного и железнодорожного вокзалов в Нарве посадка на междугородние и международные автобусы временно осуществляется в другом месте, находящемся по соседству.
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Черный Mercedes Арво Сарапуу выставлен на продажу
Черный Mercedes-Benz S 350 2009 года, принадлежащий Арво Сарапуу, выставлен на продажу, пишет Ärileht.
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