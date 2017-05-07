ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Выборы во Франции и старт "Евровидения"

В воскресенье, 7 мая, вся Европа следила за ходом второго тура президентских выборов во Франции. Несколько в тени этого события остался старт "Евровидения" в Киеве и фото с его красной дорожки. Новостной день в Эстонии, к счастью, не принес больших сюрпризов.

Читайте нашу традиционную подборку главного за день.

В Дне полезных дел приняли участие 50 358 человек

Talgud Väätsa rabas Foto: Kadri Pius

Всеэстонский День полезных дел ”Сделаем!”, в рамках которого вчера, 6 мая, состоялось рекордное количество толок, прошел замечательно и завершился с большим успехом, сообщили организаторы.

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Бельгийские эксит-поллы: на выборах во Франции лидирует Эмманюэль Макрон

Emmanuel Macron Foto: ERIC FEFERBERG, AFP/Scanpix

Согласно эксит-поллам бельгийской газеты Le Soir, во втором туре президентских выборов во Франции лидирует Эмманюэль Макрон, за которого проголосовали 62,5 процента избирателей.

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Жители спальных районов недовольны соседством с муниципальными домами, но большинство их страхов надуманы?

Foto: Hendrik Osula

В ласнамяэских муниципальных домах на улице Раадику творится самый настоящий бардак, утверждают местные жители, недовольные таким соседством. По их словам, никому из властей дела до этого нет, а проблемы только растут. Вот уже не первый год приличным семьям с детьми приходится терпеть живущих тут же алкоголиков, наркоманов и сумасшедших. Насколько серьезна проблема — выясняла ”МК-Эстония”.

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ФОТО: Проживающий в Эстонии кениец выиграл полумарафон в ...носках

35. Tartu Jooksumaraton 2017 Foto: Argo Ingver

Победителем традиционного Тартуского забега на 23 км стал проживающий в Эстонии кениец Ибрагим Мукунга, пробежавший всю дистанцию в ...носках.

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ФОТО и ВИДЕО: Воровский разобрался с поляком в первом раунде

Foto: Madis Veltman

Главным событием бойцовского представления Number 1 Fight Show был бой сильнейшего кикбоксера Эстонии Максима Воровского с поляком Станиславом Заниевским в весовой категории до 85 кг.

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ВИДЕО: 10:1! Сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира

Venemaa jäähokikoondis Foto: Wolfgang Rattay, Reuters

Во втором туре чемпионата мира по хоккею сборная России разгромила в Кельне Италию - 10:1 (2:0, 3:1, 5:0). По две шайбы в этом матче забросили Сергей Андронов, Владислав Наместников и Артемий Панарин.

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От Пыталово до Бухолово. Волки и овцы, ежики и ушанки, святые и грешные

Фото: Марис Морканс, DELFI/Mix Media Group

За окном — Ленин, на столе — Путин с иконой Божьей матери, на шкафу — флажок ЕС и деревянный медведь с гербом Abrene и табличкой “250 лет на рубеже России”, по радио — латвийская “Домская площадь”, в телефоне — LMT. Портал Delfi провел три дня в приграничном российском районе Пыталово, который до второй мировой двадцать лет был частью Латвии, потом — РСФСР, а десять лет назад с преамбулой “от мертвого осла уши им, а не Пыталовский район” официально закрепил за собой российскую юрисдикцию.

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Михаил Ходорковский — Дмитрию Быкову: Путин попал в спираль, из которой невозможно выбраться

Основатель движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский считает, что Путин еще может принять правильное решение и не пойти на выборы. Об этом он рассказал писателю и журналисту Дмитрию Быкову. Материал опубликован на сайте "Открытой России".

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Эксперимент с Danfare: день пятый

Natalia Korolenko

Пятый день эксперимента стал для меня днем испытаний. На завтрак у меня была каша. Вкусная. С вареньем. Но у детей пышный, горячий и очень вкусный (судя по скорости исчезновения) омлет. Старалась не пускать на сковородку слюни.

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Туристический тест: города и столицы

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Проверьте, хорошо ли вы знаете географию. Знаете ли вы столицы мира и крупнейшие города разных стран?

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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ И ФОТО: Участники на красной дорожке открытия "Евровидения"

Fotod: Andres Putting

Официальная церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение" состоится сегодня, 7 мая. Красная дорожка и торжественное открытие конкурса состоится в конгрессно-выставочном центре "Парковый" (по адресу Парковая Дорога, 16-а), который расположен рядом с Мариинским парком и Верховной Радой.

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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Во сколько вам обойдется поход на рынок в начале мая

Самое время вспомнить дорогу на рынок — уже стали появляться первые местные овощи. Читайте и сравнивайте какие цены были на рынках Эстонии на первой неделе мая.

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Sunday Times назвала самых богатых жителей Британии

Братья Шри и Гопи Хиндуджа возглавили ежегодный рейтинг самых богатых жителей Британии, опубликованный в воскресенье газетой Sunday Times. Братья Хиндуджа — выходцы из Индии, контролирующие крупную финансово-промышленную группу Hinduja Group. Среди других лиц в списке — бывший украинец, американский миллиардер Леонард Блаватник, певица Адель и автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг.

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