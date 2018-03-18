ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Выборы президента России и все, что с этим связано

В воскресенье состоялись выборы президента РФ. Проживающие в Эстонии россияне тоже голосовали. Delfi наблюдал за происходящим как онлайн, так и на местах. Не обошлось и без несвязанных с выборами происшествий: так, в ласнамяэском баре "У Палыча" посетитель напал с газовым баллончиком на его владелицу, а в Финляндии пьяный эстонец на автомобиле врезался в жилой дом.

ФОТО, ВИДЕО и БЛОГ: В России завершилось голосование на выборах президента

AFP

Сегодня в Российской Федерации проходят выборы президента. Голосовали и проживающие в Эстонии россияне. Delfi вместе с вами следил за происходящим в режиме реально времени. Предварительные результаты, по сообщению ЦИК, будут ночью.

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ФОТО И ВИДЕО: Генконсул РФ В Нарве: после обеда очереди к избирательным участкам в Нарве сократятся

Сегодня нарвитяне занимали очередь к генконсульству еще за час до начала голосования на выборах президента Российской Федерации, то есть еще в 7 утра. Молодежь в первые часы голосования, можно сказать, среди избирателей отсутствовала, а пенсионеры демонстрировали свойственную им обязательность.

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ВИДЕООПРОС DELFI: Избиратели в Нарве: об огромных, но не пугающих очередях и надеждах на новый срок Путина

В центральный день голосования на выборах президента России в Нарве Delfi поговорил с несколькими российскими гражданами в тот момент, когда на избирательных участках в генконсульстве был, по выражению генконсула Юрия Грибкова, час пик, в дообеденное время.

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ФОТО: Наблюдающая за выборами в РФ Иванова — Delfi: значки и шарики — вот и все подарки, которые мне довелось увидеть

Olga Ivanova

Депутат Ольга Иванова, которая находится сейчас в Москве и по приглашению Госдумы наблюдает за выборами президента РФ, в интервью Delfi сказала, что активность избирателей была заметна уже с утра.

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ВИДЕО DELFI: Посол РФ: нас смущала минусовая температура, но вопреки нашим сомнениям, активность высокая

Сегодня, 18 марта, проходят выборы президента России. Голосуют и проживающие в Эстонии россияне. Корреспонденты Delfi побывали на избирательном участке в Таллинне, в посольстве РФ.

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ВИДЕО: В Киеве заблокировали посольство России и открыли "памятник" Путину

Foto: AP

В день выборов президента России у здания посольства в Киеве прошла акция украинских националистов. Несколько десятков человек открыли "памятник" Владимиру Путину и пели патриотические песни.

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ВИДЕО DELFI: За Путина или Грудинина? Избиратели в Таллинне сделали свой выбор

Сегодня, 18 марта, в Таллинне проживающие в Эстонии россияне голосуют на выборах президента РФ. Корреспонденты Delfi пообщались с избирателями и поинтересовались, за кого они голосовали.

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ВИДЕО DELFI: Были и такие! Сторонники Собчак в Таллинне рассказали, почему проголосовали за нее

Сегодня, 18 марта, в Таллинне проживающие в Эстонии россияне голосуют на выборах президента РФ. Корреспонденты Delfi пообщались с избирателями - семейной парой Дмитрием и Натальей, которые проголосовали за кандидата в президенты РФ Ксению Собчак.

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ВИДЕО DELFI: Шеф-редактор Sputnik Эстония: причина высокой явки на выборы президента РФ — антироссийская истерия

Сегодня, 18 марта, в Таллинне проживающие в Эстонии россияне голосуют на выборах президента РФ. Руководитель представительства МИА ”Россия сегодня” в Эстонии и шеф-редактор Sputnik Эстония Елена Черышева, которая пришла на выборы, считает, что причиной высокой явки является нынешняя политическая ситуация вокруг России.

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Путин с огромным отрывом лидирует на президентских выборах

RUSSIA-POLITICS-VOTE Foto: YURI KADOBNOV, AFP

Действующий президент России Владимир Путин уверенно лидирует на выборах главы государства, которые завершились в стране в 21:00 по московскому времени, сообщает ТАСС со ссылкой на данные, обнародованные Центральной избирательной комиссией РФ.

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ФОТО: "С надеждой на лучшее". Жители Кохтла-Ярве активно участвуют в выборах президента РФ

Второй день подряд граждане России, проживающие в Кохтла-Ярве, садятся в автобусы, которые везут их в Нарву для участия в президентских выборах.

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В ласнамяэском баре "У Палыча" посетитель напал с газовым баллончиком на владелицу

Pilt on illustratiivne Foto: Eero Vabamägi

В воскресенье ранним утром в ласнамяэском баре "У Палыча" возник конфликт, в ходе которого посетитель напал с газовым баллончиком на 66-летнюю владелицу бара.

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В Финляндии пьяный эстонец на автомобиле врезался в жилой дом

Helsingis Foto: Eero Vabamägi

Сегодня около 2 часов ночи в городе Лаппеэнранта в Финляндии серый автомобиль Volkswagen Passat с эстонскими номерными знаками врезался в жилой дом.

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ВИДЕО: Тотальное безумие! На шоссе Таллинн-Нарва водитель мчится по встречке

В четверг близ Валгейыэ Таллинн-Нарва видеорегистратор одного из участников дорожного движения заснял, как мимо него по встречке промчался автомобиль Citroën Berlingo.

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ФОТО: Все-таки состоялся! Концерт советской музыки ”Красная Стрела” в Nordea

Foto: Hendrik Osula

Сегодня в концертном доме Nordea по инициативе Гимназии Густава Адольфа (GAG) проходит концерт эстрадной музыки советского периода "Красная стрела", который в свое время не на шутку взбудоражил общественность.

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ФОТО и ВИДЕО: Кровавый бой! Волков нокаутировал Вердума

Alexander Volkov vs Fabricio Werdum Foto: Brandon Magnus/Zuffa LLC, facebook.com/UFC

В Лондоне прошло бойцовское шоу мастеров смешанных единоборств UFC Fight Night 127, главным событием которого стал поединок 29-летнего российского тяжеловеса Александра Волкова (30-6) с бывшим чемпионом UFC 40-летним бразильцем Фабрисио Вердумом (23-8).

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