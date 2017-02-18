ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Второй полуфинал Eesti Laul, интервью Delfi с его ведущей и очередной скандал в ТУ

Сегодня — предпоследняя суббота уходящей зимы! Давайте подведем ее итоги.

Данные о кредитных картах бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса показывают, что как минимум два раза деньги с них были потрачены в Германии и в Латвии. Однако визиты президента в то время в те страны объявлены не были. Что произошло?

18 февраля оперная певица Элина Нечаева снова вышла в эфир ETV и ведет с Марко Рейкопом уже второй полуфинал конкурса Eesti Laul, по результатам которого 4 марта выяснится, кто представит Эстонию на Евровидении. Она рассказала Delfi и LP о том, чем сложен прямой эфир, как пришла в классическое пение и почему любит экстрим. Читайте его ниже!

Передача "Советская Эстония" побывала в 1958 году с камерой в Ярваканди, чтобы запечатлеть, как тамошний комбинат смог своими силами за полгода построить целую улицу новых домов. Смотрите уникальные архивные кадры!

Докторант Тартуского университета, армянин по национальности, обвинил преподавателя-иранца в дискриминации по национальному признаку.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: В Таллинне в трамвайное депо ”забрел” зеленый носорог

Roheline ninasarvik ootab trammi Foto: Andres Putting

В пятницу в трамвайном депо, что в центре Таллинне, можно было заметить любопытную картину: посреди старых трамваем ”поселился” ярко-зеленый носорог.

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Почему в России поддерживают Путина?

фото иллюстративное Foto: Dmitry Lovetsky, AP

Согласно социологических опросам, более 85% граждан России поддерживают Путина, его действия и всю политическую систему.

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Лавров призвал возобновить военное сотрудничество между Россией и НАТО

Sergei Lavrov Foto: Andrej Isakovic, AFP

Россия выступает за возобновление военного сотрудничества с Североатлантическим альянсом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Важные сроки: как не потерять бонусные деньги, накопленные на клиентских картах

В кошельке практически любого из нас есть несколько карточек крупных торговых сетей. При каждой покупке на карточке копятся бонусы, которыми можно оплатить следующую покупку и получить ее со скидкой или вообще за 1 цент.

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”Странные” траты: кредиткой Ильвеса расплачивались в странах, о визитах в которые не сообщалось

President Toomas Hendrik Ilves Foto: Karin Kaljuläte

Данные о кредитных картах бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса показывают, что как минимум два раза деньги с них были потрачены в Германии и в Латвии. Однако визиты президента в то время в те страны объявлены не были.

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Вице-президент США обещает НАТО и ЕС стабильную поддержку США

Pence Foto: CHRISTOF STACHE, AFP/Scanpix

Вашингтон намерен четко придерживаться обязательств в рамках Североатлантического альянса, заявил вице-президент США. Об этом пишет dw.com.

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ФОТО: В Ласнамяэ беременная женщина на BMW выехала на встречную: двое пострадавших

Foto: Madis Veltman

В субботу в 13:42 в полицию поступил вызов: в Ласнамяэ на Смуули теэ столкнулись два автомобиля. На месте выяснилось, что в больницу следует доставить двоих: беременную женщину и 2-летнего ребенка.

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Сопрано в боксерских перчатках. Ведущая Eesti Laul Элина Нечаева — о прямом эфире, адреналине и преимуществах классики перед попсой

Ooperilaulja ja Eesti Laulu saatejuht Elina Netšajeva Foto: Rauno Volmar

В субботу, 18 февраля, оперная певица Элина Нечаева снова выйдет в эфир ETV и будет вести с Марко Рейкопом уже второй полуфинал конкурса Eesti Laul, по результатам которого 4 марта выяснится, кто представит Эстонию на Евровидении. Она рассказала Delfi и LP о том, чем сложен прямой эфир, как пришла в классическое пение и почему любит экстрим.

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АРХИВНЫЕ КАДРЫ 1958 ГОДА: Комбинат построил целую улицу в Ярваканди за полгода

Передача "Советская Эстония" побывала в 1958 году с камерой в Ярваканди, чтобы запечатлеть, как тамошний комбинат смог своими силами за полгода построить целую улицу новых домов.

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ВИДЕО читателя Delfi: "Безголовый водитель" едет против движения

“10 февраля в районе 11 часов проезжая по Пярнускому шоссе, был сильно удивлен маневром водителя серого Mercedes, который спокойно развернулся и поехал против движения. Смотрите на встречную полосу на видео с регистратора”, — написал приславший видео читатель.

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Уже сегодня! Смотрите второй полуфинал Eesti Laul вместе с Delfi

Eesti laul 2017 poolfinaal Foto: Rauno Volmar

18 февраля в 21:35 на канале ETV начнется трансляция второго полуфинала эстонского отборочного тура конкурса песни “Евровидение” Eesti Laul. Ведущие шоу — Марко Рейкоп и оперная певица Элина Нечаева. Смотрите полуфинал вместе с нами, голосуйте за понравившихся артистов и делитесь впечатлениями в комментариях!

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В ближайшем будущем почтальонов могут заменить роботы

Кажется, что все это фантастика, и мы еще далеки от того самого будущего, которое сейчас часто показывают в фильмах. Беспилотные машины, встроенный в часы телефон, электронные сигареты — все это есть, и люди уже давно всем этим пользуются. Но в мире технологий появилась еще одна новинка, которую, возможно, вы уже встречали на пешеходных дорожках нашей страны, пишет "МК-Эстония".

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Скандал в ТУ: студент обвиняет преподавателя в дискриминации по национальному признаку

Pixabay

Докторант Тартуского университета, армянин по национальности, обвинил преподавателя-иранца в дискриминации по национальному признаку, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

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Россия признала документы, выдаваемые в ДНР и ЛНР

фото иллюстративное Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO, REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов, выданных жителям Донецкой и Луганской областей Украины, на период до "политического урегулирования ситуации".

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"Больше полномочий": масштабные эвакуации поручат проводить полиции

Evakueerimisega pidid ametid tegelema 2010. aastal, kui Padaorus jäi lumevangi ligi 600 inimest. Foto: Ilmar Saabas

Летом вступит в силу новый закон о чрезвычайном положении, который делегирует организацию масштабных эвакуаций Департаменту полиции и погранохраны, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО: Из-за мелиорации RMK уровень воды в озере национального пара Карула упал на метр

Veest tühjenev Väike Pehmejärv Foto: Delfi lugeja

По словам местного жителя, из-за лесной мелиорации, проводимой RMK, уровень воды в озере Вяйке-Пехмеярв в национальном парке Карула упал примерно на метр, а осушительный канал частично загрязнен топливом.

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