ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Вторая за неделю стрельба в Ласнамяэ и соревнования Ironman в Таллинне

Накануне вечером в Ласнамяэ в многоквартирном доме на улице Раадику стреляли из пневматического оружия в 47-летнего мужчину, которого доставили в больницу. А сегодня, 4 августа, в Таллинне проходил супертриатлон IRONMAN, в котором эстонский триатлонист занял третье место. Эти и другие не менее интересные новости этой субботы читайте в нашей традиционной подборке.
ВИДЕО: Еще одна стрельба: в Ласнамяэ в мужчину стреляли из пневматики
В пятницу вечером в Ласнамяэ в многоквартирном доме на улице Раадику стреляли из пневматического оружия в 47-летнего мужчину, которого доставили в больницу. Его состояние не опасно для жизни. В то же время на месте происшествия задержали мешавшего работе полиции и угрожавшего похожим на оружие предметом 25-летнего мужчину.
Loe edasi...