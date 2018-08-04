04.08.2018, 21:10

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Вторая за неделю стрельба в Ласнамяэ и соревнования Ironman в Таллинне


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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Вторая за неделю стрельба в Ласнамяэ и соревнования Ironman в Таллинне
Foto: Taavi Sepp

Накануне вечером в Ласнамяэ в многоквартирном доме на улице Раадику стреляли из пневматического оружия в 47-летнего мужчину, которого доставили в больницу. А сегодня, 4 августа, в Таллинне проходил супертриатлон IRONMAN, в котором эстонский триатлонист занял третье место. Эти и другие не менее интересные новости этой субботы читайте в нашей традиционной подборке.

ВИДЕО: Еще одна стрельба: в Ласнамяэ в мужчину стреляли из пневматики

Politsei ja kiirabi Raadiku tänaval. Foto: Lugeja foto

В пятницу вечером в Ласнамяэ в многоквартирном доме на улице Раадику стреляли из пневматического оружия в 47-летнего мужчину, которого доставили в больницу. Его состояние не опасно для жизни. В то же время на месте происшествия задержали мешавшего работе полиции и угрожавшего похожим на оружие предметом 25-летнего мужчину.
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В пятницу вечером в Ласнамяэ в многоквартирном доме на улице Раадику стреляли из пневматического оружия в 47-летнего мужчину, которого доставили в больницу. Его состояние не опасно для жизни. По словам жильцов социальных квартир на Раадику, беспорядок становится только хуже, потому что к семьям с детьми все больше переезжают асоциальные личности, в том числе бывшие заключенные.
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ФОТО: Эстонский триатлонист занял третье место в таллиннском IRONMAN

Marko Albert finišis. Foto: Taavi Sepp

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