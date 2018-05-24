ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Встречи Кальюлайд на Украине, (не)виновность Манга и несколько ДТП

Президент Эстонии уже несколько дней находится с официальным визитом на Украине, где уже приняла участие в ряде официальных встреч и мероприятий.
Сегодня оказавшийся в центре скандала с домогательствами астролог Игорь Манг был замечен выходящим из офиса одного из юридических бюро в Таллинне.Что он там делал, остается только догадываться, так как сам он разговаривать в репортером Delfi не пожелал.
Смертельный кайф: употребивший ЛСД молодой человек лишился жизни при странных обстоятельствах
Совместная ”дегустация” пропитанных наркотическим веществом марок закончилась для компании молодых людей передозировкой и смертью одного из них. Когда скорая посреди ночи прибыла на место и доставила найденного на улице молодого человека в больницу, было уже поздно, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
Кальюлайд в Киеве: борьба с коррупцией требует четкой политической поддержки
Президент Керсти Кальюлайд посетила вчера в Киеве Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), где выступила с лекцией на семинаре следователей, состоявшемся в бюро, передает Канцелярия президента. Loe edasi...
Вокруг столичного центра семейных врачей разразился скандал: пациент из-за гомеопатии лишился почки
Недавно вокруг столичного центра семейных врачей Telliskivi разгорелся скандал. Утверждается, что учреждение наносит урон здоровью пациентов использованием гомеопатии. Loe edasi...
ИССЛЕДОВАНИЕ: Жители Эстонии не интересуются размером своей будущей пенсии, но все активнее делают накопления
Как следует из недавнего исследования банка SEB о готовности к пенсии, жители Эстонии все больше откладывают на свою пенсию, а такие альтернативы финансирования своей жизни на пенсии, как приобретение недвижимости или занятие предпринимательством, становятся всё более второстепенными. Активность накоплений за последние четыре года возросла почти на 18 процентных пунктов, сейчас на пенсию откладывают 43% жителей Эстонии (в 2017 году этот показатель был соответственно 32%; в 2016 году — 27%; в 2015 году — 25%). Loe edasi...
24 мая Раймонд Кальюлайд появился в эфире утреннего шоу "Кофе+" на канале ЭТВ+. Говорил он о кодексе этики Центристской партии, но внимание зрителей привлекла интересная кофта Раймонда с надписью "normal пацан". Loe edasi...
DELFI В КИЕВЕ: Кальюлайд: в некоторых вопросах Украина опережает Эстонию
Президент Эстонии уже несколько дней находится с официальным визитом на Украине, где уже приняла участие в ряде официальных встреч и мероприятий. Loe edasi...
"Очередные сказки" или реальность? На Тоомпеа поговаривают о большой осенней смене правительства
На Тоомпеа поговаривают, что IRL и Партия реформ планируют большую осеннюю смену правительства и намереваются отправить центристов и соцдемов в оппозицию. Политики из разным партий эти слухи подтвердили, хотя, например, председатель IRL Хелир-Валодр Сеэдер сообщил, что ничего об этом не знает, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
ФОТО: Белого медведя Норда под наркозом транспортировали в новый вольер
Сегодня ранним утром белого медведя Норда из Таллиннского зоопарка переселили в новый вольер. Loe edasi...
ВИДЕО: "Планеты не располагают". Манг не комментирует скандал с домогательствами, но утверждает, что невиновен
Сегодня оказавшийся в центре скандала с домогательствами астролог Игорь Манг был замечен выходящим из офиса одного из юридических бюро в Таллинне.Что он там делал, остается только догадываться, так как сам он разговаривать в репортером Delfi не пожелал. Loe edasi...
ФОТО: Кальюлайд в Краматорске выразила поддержку украинским военным в их борьбе за независимость
Ратас сослался на новость Delfi и рассказал о шутке, которая ходит в Доме Стенбока
"В Доме Стенбока ходит такая шутка, что всегда, когда премьер-министр отправляется в длительную командировку, в стране обязательно возникает какой-то "срочный вопрос". На этот раз "любители теории заговоров" не могли дождаться моего отъезда в Канаду. Но ничего, "проколы" случаются со всеми", — написал премьер-министр ЭстонииЮри Ратас в своем Facebook, ссылаясь на новостьDelfi. Loe edasi...
На учениях ”Еж” потеряли автомат. Заведено уголовное дело
На прошедших недавно учениях ”Еж — 2018” резервист потерял автомат. Заведено уголовное дело, в рамках которого выяснится: это было сделано умышленно или нет. Loe edasi...
Борьба за жизнь продолжается. Больничная касса отказала 17-летней девушке — фонд вновь просит помощи у народа
Две недели назад Больничная касса решила, что не сможет компенсировать дорогостоящее лекарство, которое необходимо для лечения находящейся в Детской клинике Тартуского университета 17-летней девушки с редким заболеванием крови. Детский фонд при клинике просит помощи у людей, чтобы покрыть расходы на лекарство до конца года. Loe edasi...