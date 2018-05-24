24.05.2018, 20:54

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Встречи Кальюлайд на Украине, (не)виновность Манга и несколько ДТП

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rus.delfi.ee
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Kersti Kaljulaid Ukraina visiidil
Kersti Kaljulaid Ukraina visiidilFoto: Tiit Blaat

Подведем итоги дня.

Президент Эстонии уже несколько дней находится с официальным визитом на Украине, где уже приняла участие в ряде официальных встреч и мероприятий.

Сегодня оказавшийся в центре скандала с домогательствами астролог Игорь Манг был замечен выходящим из офиса одного из юридических бюро в Таллинне.Что он там делал, остается только догадываться, так как сам он разговаривать в репортером Delfi не пожелал.

Также сегодня произощло несколько ДТП.

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