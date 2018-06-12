ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Встреча Трампа и Ким Чен Ына и смерть молодой мамы в Пярну

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам исторического саммита в Сингапуре подписали декларацию — и продемонстрировали текст соглашения журналистам, а в Пярну умерла молодая женщина.
Эти и другие сюжеты в нашей трационной подборке ключевых материалов дня.
Трамп встретился с Ким Чен Ыном. Это первый в истории саммит США-КНДР
В Сингапуре проходит первая в истории встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи. Основная тема саммита — ядерное разоружение КНДР. Loe edasi...
ЭКСПЕРИМЕНТ: Кто быстрее доедет в час пик от Таллиннского трамвайного депо до Балтийского вокзала — автомобилист или велосипедист?
Портал Accelerista провел эксперимент — кто быстрее доберется от трамвайного депо до Балтийского вокзала в час пик? Участники эксперимента стартовали одновременно, один на велосипеде, другой на автомобиле. Смотрите, кто оказался быстрее! Loe edasi...
Что брать с собой — солнцезащитный крем или зонтик? Читайте, чем порадует нас погода в ближайшие дни
У нас хорошие новости! Уже сегодня дожди прекратятся, и с каждым днем будет становиться все теплее. Loe edasi...
С 1 июля изменятся условия подачи ходатайства о получении разрешения на оружие
1 июля в законе об оружии вступает в силу несколько изменений, которые касаются порядка подачи ходатайства о получении разрешения на оружие и прохождения соответствующего экзамена, сообщает Департамент полиции и погранохраны. Loe edasi...
ВИДЕО: "Кровь из глаз"! Малинин выпустил позорный клип к ЧМ-18
В сети появился якобы официальный клип на Чемпионат мира по футболу в России 2018. Исполнитель песни «Москва встречает ЧМ-18» Александр Малинин поет про то, что весь мир любит играть в футбол. На заднем плане — города и болельщики. Loe edasi...
ФОТО: Утром воры вломились в магазин электроники в центре Таллинна, ущерб достигает 10 000 евро
Денуклеаризация и гарантии безопасности: обнародован текст документа, подписанного Трампом и Ким Чен Ыном в Сингапуре
По итогам саммита в СингапуреДональд Трамп и Ким Чен Ын договорились о начале денуклеаризации Северной Кореи в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Об этом сказано в совместном заявлении, подписанном лидерами США и КНДР 12 июня, текст котрого публикует Reuters. Ранее суть подписанного документа была неясна. Loe edasi...
Мэр Кохтла-Ярве о проекте новой госгимназии: картинка очень красивая, надо избавляться от старого
Заканчивается учебный год. Начинается новый период в жизни Кохтла-Ярве, городского образования. В 2019 году старшеклассники начнут учебный год в новой, государственной гимназии. Об этом Delfi побеседовал с мэром Кохтла-Ярве Людмилой Янченко. Loe edasi...
12 мужчин осуждены за покупку секса у несовершеннолетних — среди них руководитель крупной фирмы
Пыхьяская окружная прокуратура обвиняла 15 мужчин в покупке сексуальных услуг у несовершеннолетних, четырем из которых также вменяется торговля людьми и связанные с детским порно преступления, пишет Õhtuleht. Суд признал 12 человек виновными. Loe edasi...
СМОТРИТЕ: Речь президента Эстонии Керсти Кальюлайд на русском языке на конференции TEDxLasnamäe
Пропавшая в Пярну после дня рождения ребенка молодая мама Илен найдена мертвой
Тело 30-летней Илен было найдено в лесу у тропы Яансона в Пярну. На теле женщины нет внешних следов насилия, поэтому у полиции нет оснований подозревать преступление. Илен в последний раз видели позавчера в вечернее время в Пярну на улице Лао. После этого она не приходила ни домой, ни на работу. Loe edasi...
Нетрезвая 19-летняя девушка без прав попала в аварию в Ида-Вирумаа, трое в больнице
Ранним утром в понедельник в волости Алутагузе Ида-Вируского уезда произошла авария, когда не имеющая прав на управление транспортным средством 19-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением автомобилем и вылетела с дороги. Loe edasi...
Выявлением причин гибели 9 июня в Пальяссаареском заказнике лебедят занялась полиция
Яна Тоом: директива скверная — пишите! Но не только эстонским депутатам Европарламента
Европейская комиссия разработала новую директиву об авторских правах в свете единого цифрового рынка. Эта директива вызвала небывало острую реакцию эстонских пользователей соцсетей, призывающих писать евродепутатам от Эстонии с просьбой голосовать против директивы. Депутат ЕвропарламентаЯна Тоом просит тех, кому небезразлично будущее интернета, писать не столько депутатам из Эстонии, сколько вообще всем евродепутатам или по меньшей мере — членам Правового комитета Европарламента. Loe edasi...
ГРАФИКА: Cексуальные меньшинства в странах Балтии. Как они себя чувствуют?
В каждой Балтийской стране есть своя община ЛГБТ. Эта международная аббревиатура обозначает все разнообразие сексуальных меньшинств — лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры. В Эстонии число тех, кто открыто причисляет себя к этому сообществу, составляет не менее 200 человек. В Латвии — примерно столько же, а в Литве вполовину меньше. Но эти цифры относительные: многие стараются не обнародовать подробности своей интимной жизни. Loe edasi...