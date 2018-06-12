12.06.2018, 22:47

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Встреча Трампа и Ким Чен Ына и смерть молодой мамы в Пярну

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rus.delfi.ee
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Trump Kim Summit
Trump Kim SummitFoto: Evan Vucci, AP

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам исторического саммита в Сингапуре подписали декларацию — и продемонстрировали текст соглашения журналистам, а в Пярну умерла молодая женщина.

Эти и другие сюжеты в нашей трационной подборке ключевых материалов дня.

Трамп встретился с Ким Чен Ыном. Это первый в истории саммит США-КНДР

SIPA/00863223/000010 Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA

В Сингапуре проходит первая в истории встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи. Основная тема саммита — ядерное разоружение КНДР.
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ЭКСПЕРИМЕНТ: Кто быстрее доедет в час пик от Таллиннского трамвайного депо до Балтийского вокзала — автомобилист или велосипедист?

Портал Accelerista провел эксперимент — кто быстрее доберется от трамвайного депо до Балтийского вокзала в час пик? Участники эксперимента стартовали одновременно, один на велосипеде, другой на автомобиле. Смотрите, кто оказался быстрее!
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Что брать с собой — солнцезащитный крем или зонтик? Читайте, чем порадует нас погода в ближайшие дни

Nädala alguse ilm saab olema väga muutlik Foto: Andres Putting

У нас хорошие новости! Уже сегодня дожди прекратятся, и с каждым днем будет становиться все теплее.
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С 1 июля изменятся условия подачи ходатайства о получении разрешения на оружие

Relvad Eestis Foto: Andres Putting

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1 июля в законе об оружии вступает в силу несколько изменений, которые касаются порядка подачи ходатайства о получении разрешения на оружие и прохождения соответствующего экзамена, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
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ВИДЕО: "Кровь из глаз"! Малинин выпустил позорный клип к ЧМ-18

Александр Малинин Facebok

В сети появился якобы официальный клип на Чемпионат мира по футболу в России 2018. Исполнитель песни «Москва встречает ЧМ-18» Александр Малинин поет про то, что весь мир любит играть в футбол. На заднем плане — города и болельщики.
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ФОТО: Утром воры вломились в магазин электроники в центре Таллинна, ущерб достигает 10 000 евро

Foto: Karin Kaljuläte

В центре Таллинна на Пярнуском шоссе сегодня рано утром вломились в торгующий электроприборами магазин, ущерб предварительно оценивается в 10 000 евро.
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Денуклеаризация и гарантии безопасности: обнародован текст документа, подписанного Трампом и Ким Чен Ыном в Сингапуре

23412582 Foto: Xinhua, Xinhua/Sipa USA

По итогам саммита в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились о начале денуклеаризации Северной Кореи в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Об этом сказано в совместном заявлении, подписанном лидерами США и КНДР 12 июня, текст котрого публикует Reuters. Ранее суть подписанного документа была неясна.
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Мэр Кохтла-Ярве о проекте новой госгимназии: картинка очень красивая, надо избавляться от старого

Фото: Евгений Капов

Заканчивается учебный год. Начинается новый период в жизни Кохтла-Ярве, городского образования. В 2019 году старшеклассники начнут учебный год в новой, государственной гимназии. Об этом Delfi побеседовал с мэром Кохтла-Ярве Людмилой Янченко.
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12 мужчин осуждены за покупку секса у несовершеннолетних — среди них руководитель крупной фирмы

Prostitutsioon Foto: VALERY HACHE, AFP

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняла 15 мужчин в покупке сексуальных услуг у несовершеннолетних, четырем из которых также вменяется торговля людьми и связанные с детским порно преступления, пишет Õhtuleht. Суд признал 12 человек виновными.
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СМОТРИТЕ: Речь президента Эстонии Керсти Кальюлайд на русском языке на конференции TEDxLasnamäe

Конференция TEDxLasnamäe 2018 опубликовала на своей странице в фейсбук видеозапись речи президента ЭР Керсти Кальюлайд.
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Пропавшая в Пярну после дня рождения ребенка молодая мама Илен найдена мертвой

Pärnus kadunuks jäänud 30-aastane Ilen Foto: Foto: erakogu

Тело 30-летней Илен было найдено в лесу у тропы Яансона в Пярну. На теле женщины нет внешних следов насилия, поэтому у полиции нет оснований подозревать преступление. Илен в последний раз видели позавчера в вечернее время в Пярну на улице Лао. После этого она не приходила ни домой, ни на работу.
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Нетрезвая 19-летняя девушка без прав попала в аварию в Ида-Вирумаа, трое в больнице

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Выявлением причин гибели 9 июня в Пальяссаареском заказнике лебедят занялась полиция

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Вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова просит при освещении этого события проявлять сдержанность: "Открывшаяся на Пальяссааре картина прискорбна и вызывает эмоции.
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Яна Тоом: директива скверная — пишите! Но не только эстонским депутатам Европарламента

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Европейская комиссия разработала новую директиву об авторских правах в свете единого цифрового рынка. Эта директива вызвала небывало острую реакцию эстонских пользователей соцсетей, призывающих писать евродепутатам от Эстонии с просьбой голосовать против директивы. Депутат Европарламента Яна Тоом просит тех, кому небезразлично будущее интернета, писать не столько депутатам из Эстонии, сколько вообще всем евродепутатам или по меньшей мере — членам Правового комитета Европарламента.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Встреча Трампа и Ким Чен Ына и смерть молодой мамы в Пярну

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Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам исторического саммита в Сингапуре подписали декларацию — и продемонстрировали текст соглашения журналистам, а в Пярну умерла молодая женщина.

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