ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Встреча Трампа и Ким Чен Ына и смерть молодой мамы в Пярну

Портал Accelerista провел эксперимент — кто быстрее доберется от трамвайного депо до Балтийского вокзала в час пик? Участники эксперимента стартовали одновременно, один на велосипеде, другой на автомобиле. Смотрите, кто оказался быстрее!

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Что брать с собой — солнцезащитный крем или зонтик? Читайте, чем порадует нас погода в ближайшие дни

Nädala alguse ilm saab olema väga muutlik Foto: Andres Putting

У нас хорошие новости! Уже сегодня дожди прекратятся, и с каждым днем будет становиться все теплее.

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С 1 июля изменятся условия подачи ходатайства о получении разрешения на оружие

Relvad Eestis Foto: Andres Putting

ТОП Пропавшая в Пярну после дня рождения ребенка молодая мама Илен найдена мертвой дополнено в 16:10 ВИДЕО читателя Delfi: За рулем нельзя отвлекаться на посторонние дела, даже на оральный секс ФОТО: В Хаапсалу творятся таинственные дела: на кладбище гибнут птицы, а живые ведут себя более чем странно

1 июля в законе об оружии вступает в силу несколько изменений, которые касаются порядка подачи ходатайства о получении разрешения на оружие и прохождения соответствующего экзамена, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

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ВИДЕО: "Кровь из глаз"! Малинин выпустил позорный клип к ЧМ-18

Александр Малинин Facebok

В сети появился якобы официальный клип на Чемпионат мира по футболу в России 2018. Исполнитель песни «Москва встречает ЧМ-18» Александр Малинин поет про то, что весь мир любит играть в футбол. На заднем плане — города и болельщики.

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ФОТО: Утром воры вломились в магазин электроники в центре Таллинна, ущерб достигает 10 000 евро

Foto: Karin Kaljuläte

В центре Таллинна на Пярнуском шоссе сегодня рано утром вломились в торгующий электроприборами магазин, ущерб предварительно оценивается в 10 000 евро.

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Денуклеаризация и гарантии безопасности: обнародован текст документа, подписанного Трампом и Ким Чен Ыном в Сингапуре