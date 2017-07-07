ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Встреча Путина с Трампом, фестиваль ЛГБТ в Таллинне и судьба "списка трех сестер"

В Гамбурге проходит саммит G20, который сопровождается бурными протестами и беспорядками в городе. Несмортя на это, сегодня на саммите впервые встертились Владимир Путин и Дональд Трамп. В Эстонии тоже много событий: задержан предполагаемый коплиский стрелок и определилась судьба избирательного списка Яны Тоом. Смотрите также наш репортаж с ЛГБТ-фестиваля в Таллинне.
Не проспите! Синоптики пророчат Эстонии два дня лета
В конце недели возможны небольшие дожди, но потом… аж целых два дня лета! Читайте прогноз от pogoda.ee.
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ФОТО DELFI: Тоом за ночь передумала: отдельный список на муниципальных выборах не нужен
Сегодня в 12:30 так называемый лагерь "трех сестер" Центристской партии организовал в Таллиннской центральной библиотеке пресс-конференцию, где поведал о своих дальнейших планах. Выяснилось, что отдельного списка на муниципальных выборах не будет.
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ВИДЕО DELFI: Решение Тоом в пользу Центристской партии подпортило ее теплые отношения с Сависааром
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Яна Тоом в одночасье передумала и сообщила сегодня, что не будет создавать на муниципальных выбор отдельный список и будет баллотироваться в списке Центристской партии.
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ФОТО И ВИДЕО DELFI: От Эстонии до Закавказья. В Таллинне открылся культурный фестиваль ЛГБТ+
В четверг вечером в Таллинне в кинотеатре ”Артис” состоялось торжественное открытие культурного фестиваля ЛГБТ+ Baltic Pride.
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Участник ЛГБТ-фестиваля из Украины — о дискриминации, Майдане и угрозах убийства
В Таллинне стартовал культурный фестиваль ЛГБТ+ Baltic Pride, в котором принимают участие представители сексуальных меньшинств из стран Балтии и ближнего зарубежья, а также солидарные с ними.
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ФОТО DELFI: Партия IRL назвала кандидатом в мэры Таллинна Райво Аэга
Последней из крупных партий сегодня в 11 часов в Батарейной тюрьме объявила своего кандидата в мэры Таллинна IRL. Как и предполагалось, им стал бывший руководитель КаПо Райво Аэг, который баллотируется в Мустамяэ.
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Предполагаемый коплиский стрелок задержан: им оказался 75-летний Александер
Сегодня после полуночи был задержан 75-летний Александер, который подозревается в стрельбе в двух сотрудников охранного предприятия в Копли в прошлое воскресенье, сообщает Пыхьяская префектура.
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Издание Economist назвало Эстонию неоязыческой страной с дигитальной религией
Журнал The Economist описывает председательствующую в ЕС Эстонию как невероятную страну, которая объединяет в себе неоязыческую любовь к природе с верой в цифровые технологии.
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Беспорядки в Гамбурге: ранены 111 полицейских, задержаны более 40 протестующих
Число полицейских, пострадавших в ходе беспорядков в Гамбурге, где 7 июля открылся саммит G20, достигло 111 человек, задержаны более 40 протестующих, сообщили в полиции города.
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ВИДЕО: Атакована охрана отеля Путина в Гамбурге; полицию забрасывают "коктейлями Молотова"
В этой гостинице остановился ряд мировых лидеров, прибывших в Гамбург на саммит "Большой двадцатки". В их числе и президент России Владимир Путин, южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин и премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл.
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В Гамбурге состоялась двухчасовая встреча Путина и Трампа
Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начались в пятницу "на полях" саммита "двадцатки" в Гамбурге. Их беседа продолжалась 2 часа 15 минут.
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Ответ зеленых Новикову: не надо рубить сук, на котором сидим
В своей статье "Уважаемые эко-активисты, хотите помочь — предложите хоть одну рациональную идею" депутат от Центристской партии Андрей Новиков правильно понимает то, что зеленый образ мышления направлен на развитие. К сожалению, господин Новиков не понимает, почему охрана одного дерева помогает развитию Таллинна и всей Эстонии.
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