ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Встреча Путина и Меркель и последний путь девятого троллейбуса

Сегодня, 2 мая, отмечают Международный день астмы, в рамках которого стремятся повысить осведомленность людей об этом заболевании.

Во вторник утром можно было последний раз видеть, как по Таллинну едет троллейбус номер 9. Теперь вместо троллейбуса номер 9 линию будет обслуживать автобус номер 72.

Меркель прибыла в Россию с первым визитом за последние два года и встретилась с Путиным.

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Навальный потерял 80% зрения в правом глазу после нападения с зеленкой

Aleksei Navalnõi Foto: Evgeny Feldman, AP

Основатель Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что его правый глаз потерял 80% зрения после нападения с зеленкой. Об этом он написал на своем сайте, сообщает gazeta.ru.

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Меркель попросила Путина защитить геев в Чечне

фото иллюстративное Foto: Alexander Zemlianichenko, AP

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ходе переговоров попросила президента России Владимира Путина оказать влияние для соблюдения прав гомосексуалов в Чечне.

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Идиоты Новой Эстонии

Jürgen Ligi Priit Simson

Если бы Юри Ратас был лидером, то сейчас он был бы обеспокоен и вызвал бы к себе Свена Сестера. Он бы сказал, что не понимает, что происходит: Банк Эстонии, совет по бюджету и аналитики коммерческих банков стали говорить о финансовой политике правительства то же, что говорили оппозиционные экс-министры финансов, а независимые экспертные оценки в отношении правительства еще никогда не были столь злыми.

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ФОТО: Второе пришествие K-сырков? Теперь в цветах Circle K

Lugeja foto

Читатель Delfi Rahva hääl прислал в редакцию фото сырков, сделанное на автозаправке Circle K.

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Суд наказал бравших взятки силламяэских техосмотрщиков условными сроками

В рамках согласительного производства Вируский окружной суд признал виновными двух работников Vlad Auto OÜ из Силламяэ, которые при совершении оценки технического состояния транспортных средств неоднократно брали взятки и подделывали документы.

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СМИ Германии: встреча Меркель с Путиным будет непростой

фото иллюстративное Foto: Sergei Gunejev, Sputnik

Немецкие газеты опубликовали уже множество статей с комментариями, посвященными тому, насколько непросто будет канцлеру Ангеле Меркель занять сбалансированную позицию на первой за два года личной встрече с президентом Путиным.

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Ратас: действующего протокола о сотрудничестве с Единой Россией нет — что тут аннулировать?

Jüri Ratas Foto: Andres Putting

На сегодняшнем заседании Рийгикогу премьер-министр Юри Ратас сказал, что рабочего договора с Единой Россией у Центристской партии нет, поэтому и аннулировать нечего.

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ФОТО DELFI: В центре Таллинна загорелась крыша отеля, людей эвакуировали

Foto: Rauno Volmar

В Таллинне на Нарвском шоссе загорелась крыша здания, в котором расположен отель Park Inn и ресторан Caravan. Из-за возгорания помещения наполнились дымом. Прибывшие на место спасатели эвакуировали людей.

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Мотоциклист-лихач нанял для своей защиты скандально известного экс-сотрудника КаПо

Мотоциклист-лихач Андре Варик обратился с целью защиты своих прав в бюро Asis Consult OÜ, которым руководит скандально известный экс-сотруднк Полиции безопасности (КаПо) Индрек Пыдер.

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ФОТО: На Лаагна теэ автомобиль выехал с дороги и загорелся

Õnnetus Laagna teel Foto: Veiko Vares

Во вторник днем в Таллинне на Лаагна теэ произошло серьезное ДТП. Легковой автомобиль, двигавшийся в сторону центра, выехал с дороги на разделительную полосу, перевернулся на крышу и загорелся.

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ФОТО: Троллейбус номер 9 последний раз вышел на линию

Trolliliin nr 9 tegi viimase sõidu Foto: Karin Kaljuläte

Во вторник утром можно было последний раз видеть, как по Таллинну едет троллейбус номер 9.

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ФОТО DELFI: "Евровидение" близко! Койт Тооме и Лаура прибыли в Киев

Foto: Rauno Volmar

Представители Эстонии на конкурсе “Евровидение”, Койт Тооме и Лаура уже прибыли в Киев, а завтра их ждет первая репетиция. Не забудьте: первый полуфинал конкурса состоится 9 мая, а второй(где выступает Эстония) — 11 мая.

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Сегодня отмечают Международный день астмы

Сегодня, 2 мая, отмечают Международный день астмы, в рамках которого стремятся повысить осведомленность людей об этом заболевании. Астма — это хроническое заболевание дыхательных путей, которое требует ежедневного противовоспалительного лечения.

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В понедельник в Таллинне подожгли четыре легковых автомобиля

Põlenud autod Asula tänaval Foto: Madis Veltman

В понедельник в столичных районах Пирита и Хааберсти было подожжено в общей сложности четыре легковых автомобиля, еще два было повреждено.

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Ратас выразил признательность Рыйвасу

Jüri Ratas saabus Stenbocki majja Foto: Ilmar Saabas

Премьер-министр Юри Ратас представил в Рийгикогу обновленный проект основ политики безопасности Эстонии.

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ГРАФИК: Нынешний апрель стал самым холодным за последние 40 лет

Минувший апрель запомнится жителям Эстонии дождем, снегом и мокрым снегом. В этом году апрель по сравнению с предыдущими годами стал существенно более холодным и богатым на осадки.

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Госдепартамент США предупреждает об опасности терактов в Европе

Belgium Police Search Foto: Geert Vanden Wijngaert, AP

Граждане США, путешествующие в Европу или из одной европейской страны в другую, должны учитывать возможную опасность терактов. "Госдепартамент США предупреждает американских граждан о сохраняющейся угрозе атак террористов во всей Европе", — говорится в предупреждении, опубликованном на сайте Госдепартамента в понедельник.

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Главы ваучерных порталов — о будущем рынка: у всех свой подход, но скидки никуда не денутся

фото иллюстративное Foto: Heiki Rebane

Что происходит с рынком онлайн-продаж ваучеров, и можно ли доверять ваучерным порталам? Руководители Minuvalik и Chilli рассказали Delfi, почему их не ждет такой же конец, как Cherry и Crazydeal.

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Эстония отпразднует день рождения Европейского союза

Euroopa liidu päev 2016 Foto: Karli Saul

В субботу, 6 мая, на площади Вабадузе, в честь дня рождения Европейского союза пройдет бесплатное мероприятие для всей семьи. В этот раз главными темами праздника станут председательство Эстонии в Совете ЕС и 30-летний юбилей программы Erasmus+.

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Исследование: снова проголосовать за Путина готовы 48% россиян, за Навального — 1%

Vladimir Putin Foto: SERGEI KARPUKHIN, REUTERS

Если бы президентские выборы в России прошли в ближайшее воскресенье, то действующего главу государства Владимира Путина поддержали бы 48 процентов граждан. Такие данные приводит газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование "Левада-центра". Другой альтернативы Путину россияне не видят. Так, о готовности проголосовать на выборах за оппозиционера Алексея Навального заявил лишь 1 процент опрошенных.

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ВИДЕО TV3: Смотрите репортаж о свадьбе Репинского и Котка и интервью с молодоженами!

В воскресенье в три часа в нарвской православной церкви обвенчались Сирет Котка и Мартин Репинский. За венчанием последовало празднование на мызе Мяэтагузе. Самый основательный репортаж и интервью с молодоженами удалось сделать TV3.

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ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Снегопад, свадьба Репинского и Котка, дорожное хулиганство Валентины

Foto: Karli Saul

Три дня выходных вместе с первомаем пролетели быстро. Мы сделали подборку самых актуальных новостей за эти дни. В субботу утром в Эстонии было объявлено штормовое предупреждение. Ненастная погода повлияла на работу Таллиннского аэропорта. В воскресенье, 30 апреля, депутаты Рийгикогу Мартин Репинский и Сирет Котка обвенчались в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе.

А вчера, в понедельник пенсионерка Валентина из Ласнамяэ в очередной раз попалась полиции за нарушение ПДД.

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Ратас: безопасность — это не одни лишь бронемашины, форма и сапоги

Jüri Ratas Foto: Tiit Blaat

Сегодня в 10:00 премьер-министр Юри Ратас представит на заседании Рийгикогу проект основ политики безопасности Эстонской Республики. После выступления он ответит на вопросы членов Рийгикогу.

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Трамп запланировал телефонный разговор с Путиным на вторник

Donald Trump Foto: JONATHAN ERNST, REUTERS

Президент США Дональд Трамп во вторник проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщил Белый дом.

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Кто имеет право на бесплатное такси к врачу и на работу

Бесплатный общественный транспорт в Таллинне, несомненно, дает горожанам свободу передвижения по городу. Однако у многих людей, имеющих инвалидность по зрению или из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом, есть только один способ добраться, например, до врача — вызвать такси. ”МК-Эстония” узнала, какие льготные транспортные услуги существуют в Таллинне и других городах, и кто имеет на них право.

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Опубликован список самых высокооплачиваемых чиновников за прошлый год

фото иллюстративное Foto: Sven Arbet

Согласно закону о госслужбе, каждый год публикуются зарплаты госслужащих. Исходя из этих данных, самую высокую зарплату получают гендиректор Департамента шоссейных дорог, гендиректор Департамента социального страхования, а также председатель Госсуда, сообщает rus.err.ee.

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”Вооружен и особо опасен”. После выхода на свободу молодые преступники берутся за старое

Turvakaamerasalvestis kambast, kes varastas Tallinna Rocca al Mare kaubanduskeskuse poodidest. Foto: Turvakaamera

Путь молодого злоумышленника от незначительного нарушения до преступления с применением насилия показывает, что молодым правонарушителям не уделяется должного внимания, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО DELFI: Ветер оторвал от крыши Батарейной тюрьмы большой кусок жести

Patarei vangla ära lennanud katus Foto: Hendrik Osula

На выходных штормовой ветер оторвал от крыши пустующей Батарейной тюрьмы крупный кусок жести.

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