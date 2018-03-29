ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Встреча Кальюлайд с украинскими военными медиками и заявление уволенного спасателя

Спасательный департамент уволил в Ида-Вируском уезде 12 сотрудников из-за недостаточного владения эстонским языком. По словам уволенного Андрея Афанасьева, который проработал спасателем 22 года, за все время работы ему ни разу не понадобился эстонский язык. Также сегодня, 29 марта, президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретилась с украинскими военными женщинами-медиками, которые рассказали о службе в зоне АТО.

ФОТО и ВИДЕО DELFI: Украинские военные женщины-медики рассказали Керсти Кальюлайд о службе в зоне АТО

President Kersti Kaljulaid Seli tervisekeskuses Foto: Ilmar Saabas

В оздоровительном центре Сил обороны Эстонии в поселке Сели с 2015 года прошел курс реабилитации 81 военнослужащий украинской армии.

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Уволенный спасатель: у меня гражданство РФ, а эстонский за 22 года работы не понадобился ни разу

Foto on illustratiivne Foto: Kenno Soo

Спасательный департамент уволил в Ида-Вируском уезде 12 сотрудников из-за недостаточного владения эстонским языком. По словам уволенного Андрея Афанасьева, который проработал спасателем 22 года, за все время работы ему ни разу не понадобился эстонский язык. Афанасьев — гражданин России.

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Может ли фигурант уголовного дела выступать за сборную Эстонии?

Союз тхэквандо бодро отрапортовал об успехе эстонских спортсменов на Кубке Европы в Чехии. "Завоевано 12 золотых, 6 серебряных и 15 бронзовых медалей", - сообщила Delfi генеральный секретарь Илона Узлова.

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Британские медики сообщили об улучшении состояния Юлии Скрипаль

Julia Skripal Foto: AP

Дочь экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Юлия более не находится в критическом состоянии, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление представителя британской Национальной службы здравоохранения (NHS). Уточняется, что в состоянии женщины, пострадавшей от отравления нервно-паралитическим веществом, наблюдается улучшение, она быстро идет на поправку.

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Ратас: Эстония готова оказать всестороннюю поддержку и помощь семьям пострадавших в Кемерово

Peaminister Jüri Ratas Foto: Hendrik Osula

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас направил своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву соболезнования в связи с трагедией в Кемерово.

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В крупнейшей школе страны неспокойно: вернувшаяся из Таиланда ученица заболела корью

Eero Vabamägi

В Виймсиской школе неспокойно: 11-летняя ученица с 19 марта находится в изоляторе столичной больницы Мериметса с корью. Корью заболела и мать ребенка, пишет Eesti Ekspress и отмечает, что девочка с семьей недавно вернулась из отдыха в Таиланде и была непривита.

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ВИДЕО: Кемеровчанин, потерявший при пожаре в "Зимней вишне" всю семью, рассказал, кто запер дверь в кинозале

Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" троих детей, жену и сестру, сообщил, что он получил доступ к записям камер наблюдения здания. Мужчина выложил в интернете видеообращение, в котором рассказал, что было на видео.

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Советницу Кылварта из-за ее национальности задержали на азербайджанской границе и выслали обратно в Эстонию

Karine Oganesjan Foto: Sotsiaalmeedia

Посол Армении в Эстонии Тигран Мкртчян написал в соцсетях, что на днях погранохрана Азербайджана выслала обратно в Эстонию Карине Оганесян, которая является советником председателя Таллиннского горсовета Михаила Кылварта и главой молодежного совета Центристской партии и которая должна была принять участие в педагогической конференции в Баку.

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”Банк решил, что мы ему больше не нужны”. Массовое закрытие счетов вызвало негодование среди эстонских стартаперов

Kollaaž

Предприниматель Рагнар Сасс написал вчера в соцсетях, что Swedbank сообщил его хорошему другу, э-резиденту Эстонии и предпринимателю украинского происхождения Максу Ищенко, о закрытии счета. Несмотря на то, что счет фирмы у Ищенко открыт еще с 2015 года, а сам он является одним из самых долгосрочных э-резидентов, ему было дано всего два месяца на поиск альтернативы.

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У таллиннской четвероклассницы был аппендицит. Школьный психолог отправила ее к психиатру ”с тяжелой депрессией”

фото иллюстративное Foto: Vallo Kruuser

В первые дни ноября прошлого года десятилетней ученице 4 класса элитной столичной школы стало плохо. ”Как она сама мне рассказала в тот же день, после урока физкультуры ей стало плохо. Это ее напугало, она в гардеробе оперлась головой о стенку и ждала, пока головокружение пройдет. Одноклассник побежал к классной за помощью, она пришла и отвела ребенка в кабинет врача, где в тот день никого не было”, — начала историю родитель.

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