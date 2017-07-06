ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Встреча Кальюлайд с Трампом, министры ЕС в Таллинне и пробки в центре столицы

Сегодня, 6 июля, президент Эстонии Керсти Кальюлайд принимала участие в конференции Атлантического Совета США и во встрече президентов стран Центральной и Восточной Европы, в рамках которых она встретилась с президентом США Дональдом Трампом. Также в этот день в Таллинне в Котле культуры собрались министры юстиции и внутренних дел Евросоюза, чтобы обсудить, кроме всего прочего, миграционный кризис и возможные решения. Из-за вызванных этим изменений в организации движения, а также из-за закрытия улицы Сууртюки в центре Таллинна образовались страшные пробки. Эти и другие новости этого четверга вы найдете в нашей традиционной подборке.

ФОТО: Керсти Кальюлайд встретилась с Дональдом Трампом

Kersti Kaljulaid kohtus Donald Trumpiga Foto: Presidendi Kantselei

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сегодня принимает участие в конференции Атлантического Совета США и во встрече президентов стран Центральной и Восточной Европы. В рамках визитов сегодня Кальюлайд встретилась с Трампом.

Loe edasi...

ФОТО DELFI: Европейские министры обсуждают в Котле культуры способы решения миграционного кризиса

EL-i sise- ja justiitsministrite kohtumine Tallinnas Foto: Annika Haas, Arno Mikkor, Aron Urb

Сегодня и завтра в Таллинне собираются министры безопасности и внутренних дел стран Европы, чтобы обсудить, кроме всего прочего, миграционный кризис и возможные решения.

Loe edasi...

ФОТО: Упс! Эстонский робот-курьер не смог предложить министрам ЕС конфеты без помощи людей

Технологии никогда не бывают безупречными, это доказала и сегодняшняя встреча министров юстиции и внутренних дел Евросоюза в Котле Культуры.

Loe edasi...

ФОТО: Встреча министров юстиции и внутренних дел ЕС завершится ужином в Летной гавани

Foto: Karli Saul

Сегодня в Таллинне в Котле культуры встретились министры юстиции и внутренних дел Евросоюза, чтобы обсудить критическую ситуацию на Средиземном море, где поток мигрантов стал невыносимым для Италии.

Loe edasi...

ФОТО DELFI: Внимание! В центре Таллинна ожидаются страшные пробки

Foto: Tiit Blaat

Сегодня продолжается действие изменений в организации движения транспорта в районе Котла культуры и гостиниц в центре Таллинна, что вызвано председательством Эстонии в Совете Евросоюза. Из-за реконструкции трамвайных путей также перекрыта улица Сууртюки.

Loe edasi...

ФОТО: Нет причин стоять в пробке! Вице-канцлер МВД приехал на встречу министров ЕС на велосипеде

Raivo Küüt Foto: Aron Urb

Вице-канцлер Министерства внутренних дел по охране порядка и миграционной политике Райво Кюйт обогнал большие пробки в Пыхья-Таллинне и прибыл на встречу министров внутренних дел ЕС на велосипеде.

Loe edasi...

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Пробки в Каламая можно объехать — смотрите альтернативы

Kaart Foto: Kuvatõmmis

В связи с закрытием улицы Сууртюки и мерами безопасности председательства в ЕС на дорогах Каламая невиданные пробки.

Loe edasi...

Самые влиятельные эстонцы на период председательства в ЕС: кто они?

Foto: Ekspress Meedia

Политическое издание из США Politico составило список 15 самых влиятельных эстонских деятелей на период председательства Эстонии в Совете ЕС, которых нужно обязательно знать. А вы знаете их всех?

Loe edasi...

Центристы на местных выборах: вместе или врозь? Кылварт встревожен, Тоом критикует СМИ

Yana Toom. Pressikonverents hotellis Kolm ÕdeYana Toom. Pressikonverents hotellis Kolm Õde Foto: Karin Kaljuläte

Завтра днем выяснится, пойдут ли центристы на муниципальные выборы единой командой, или же т. н. крыло Тоом и Сависаара объявит о создании отдельного избирательного списка.

Loe edasi...

Помощник: аккаунт Сависаара в Facebook, очевидно, взломали, мы пробуем его вернуть

Edgar Savisaar 13. aprillil Foto: Karli Saul

Аккаунт отстраненного от должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара в Facebook больше не активен. По словам его помощника, аккаунт, очевидно, взломан.

Loe edasi...

ЧЕРНЫЙ СПИСОК: Продавцы автомобилей, с которыми нужно быть предельно осторожными

Kasutatud autod Foto: Tiit Blaat

В комиссии по потребительским спорам рассматривали несколько предприятий, которые продали клиентам неисправные автомобили, однако после не выплатили назначенные компенсации и таким образом не выполнили предписание комиссии. Смотрите, какие из них находятся в ”черном списке” комиссии.

Loe edasi...

Коррупционный скандал может лишить лицензии около ста водителей

Andres Putiing.

Около ста водителей грузовиков купили себе свидетельство о повышении квалификации. Владельцам обучающей фирмы предъявили подозрение в получении взятки, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

Читатель Delfi — центристу Андрею Новикову: у кого есть право решать судьбу парка у Русалки?

Kadrioru supelsalong

Начну с того, что депутат парламента Андрей Новиков в своем мнении по непонятной причине вмешивается в дела местного самоуправления. Основной закон гарантирует автономию местных самоуправлений, и они вправе решать свои вопросы на местном уровне. Обязанности парламентария совсем иные.

Loe edasi...

ФОТО: В Кохтла-Ярве завершен снос ”знаменитого” общежития

Одним домом-призраком в Кохтла-Ярве стало меньше. Производители работ из Таллинна и городское управление Кохтла-Ярве подписали акт приемки облагороженной площадки, которая осталась после сноса здания бывшего общежития по улице Калеви-33.

Loe edasi...

Что делал Путин в Гамбурге в 90-х, и как его разозлила речь Мери

Putin AP

7-8 июля Путин встретится с Меркель и Трампом на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге. С этим городом российского президента связывает многое. Что — выясняла DW.

Loe edasi...