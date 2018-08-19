19.08.2018, 20:42

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Всемирное пение, визит принцессы Виктории в Таллинн и ошеломительная победа Тянака!

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rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Всемирное пение, визит принцессы Виктории в Таллинн и ошеломительная победа Тянака!
фото иллюстративноеEkspress Meedia

Итак, подведем итоги уходящего воскресенья.

  • Шведская кронпринцесса Виктория прибыла в Таллинн и встретилась с Кальюлайд
  • Кая Каллас представила однопартийцам шесть основных пунктов экономического роста
  • Трудовые выходные пярнуской полиции: 23 уголовных дела, 122 подозрения в приеме наркотиков
  • Третья победа в сезоне — Тянак выиграл Ралли Германии!
  • На Певческом поле началось всемирное хоровое пение. Подпевает даже шведская кронпринцесса!

ФОТО DELFI: Собеседование длиною в 13 дней. Заветную должность в эстонском спецназе получат лишь самые стойкие

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Отбор бойцов для отряда специального назначения — дело не простое. В ходе отбора мужчины проходят суровую проверку на физическую и психическую выносливость, и до конца доходят не все из них.
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Артур Тальвик создает новую партию и мечтает получить 25 мест в Рийгикогу

Artur Talvik Foto: Tiit Blaat

Бывший председатель Свободной партии, ныне беспартийный депутат парламента Артур Тальвик объявил о намерении создать новую политическую силу, перед которой будет поставлена амбициозная задача — получить 25 мандатов на очередных выборах в Рийгикогу, передает rus.err.ee.
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Ратас: давайте ценить и сохранять прекрасную природу Эстонии!

Euroopa Ülemkogu teine päev Foto: Gaetan CLAESSENS

От каждого из нас зависит то, какую страну и какую природу унаследуют наши потомки, сказал премьер-министр Юри Ратас, открывая сегодня в доме-музее Таммсааре в Варгамяэ День эстонской природы, и добавил, что всем нам необходимо ценить и сохранять прекрасную и уникальную природу Эстонии.
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ФОТО DELFI: Шведская кронпринцесса Виктория прибыла в Таллинн и встретилась с Кальюлайд

Foto: Andres Putting

Шведская кронпринцесса Виктория вместе с супругом прибыли в Эстонию с официальным визитом. Утром они встретитлись с президентом Кальюлайд. В планах — посадить дерево в Кадриорге, съездить на Найссаар и пообщаться с проживающими там шведами.
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Кая Каллас представила однопартийцам шесть основных пунктов экономического роста

Kaja Kallas Foto: Andres Putting

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Председатель Партии реформ Кая Каллас на прошедших в Тарту летних днях партии представила однопартийцам план экономического роста, основанный на шести принципах, передает rus.err.ee.
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Трудовые выходные пярнуской полиции: 23 уголовных дела, 122 подозрения в приеме наркотиков

Foto: Lääne prefektuur

На музыкальный фестиваль Weekend в Пярну собрались десятки тысяч человек. У полиции было много работы, однако, к счастью, серьезных инцидентов не произошло.
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ФОТО: Третья победа в сезоне - Тянак выиграл Ралли Германии!

Saksamaa ralli 2018 Foto: McKlein, Toyota GAZOO WRT

Победителем девятого этапа чемпионата мира по авторалли стал эстонский гонщик Отт Тянак ("Тойота"). Уроженец Сааремаа второй год подряд выиграл Ралли Германии.
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Пропавший у острова Мохни дайвер найден мертвым

Küünal Foto: Anni Õnneleid

В середине дня в воскресенье было найдено тело проравшего около острова Мохни драйвера, сообщил Департамент полиции и пограохраны.
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ГРАФИК: В каком из эстонских магазинов можно приобрести зеленого змия по самой народной цене?

фото иллюстративное Foto: Ilmar Saabas

Kasulik подготовил для вас обзор цен на алкоголь. В какой из сетей его можно приобрести наиболее выгодно? Удивительно, но это Selver! Правда, благодаря кампании скидок. Тест был проведем в начале этого месяца.
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ФОТО DELFI: На Певческом поле началось всемирное хоровое пение. Подпевает даже шведская кронпринцесса!

Ekspress Meedia

19 августа, в преддверии годовщины восстановления независимости Эстонии, на Таллиннском певческом поле и по всему миру проходит совместное исполнение известных и важных песен.
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Tallinn Hockey weekend
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