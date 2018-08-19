ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Всемирное пение, визит принцессы Виктории в Таллинн и ошеломительная победа Тянака!(1)
Итак, подведем итоги уходящего воскресенья.
Итак, подведем итоги уходящего воскресенья.
Отбор бойцов для отряда специального назначения — дело не простое. В ходе отбора мужчины проходят суровую проверку на физическую и психическую выносливость, и до конца доходят не все из них.
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Бывший председатель Свободной партии, ныне беспартийный депутат парламента Артур Тальвик объявил о намерении создать новую политическую силу, перед которой будет поставлена амбициозная задача — получить 25 мандатов на очередных выборах в Рийгикогу, передает rus.err.ee.
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От каждого из нас зависит то, какую страну и какую природу унаследуют наши потомки, сказал премьер-министр Юри Ратас, открывая сегодня в доме-музее Таммсааре в Варгамяэ День эстонской природы, и добавил, что всем нам необходимо ценить и сохранять прекрасную и уникальную природу Эстонии.
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Шведская кронпринцесса Виктория вместе с супругом прибыли в Эстонию с официальным визитом. Утром они встретитлись с президентом Кальюлайд. В планах — посадить дерево в Кадриорге, съездить на Найссаар и пообщаться с проживающими там шведами.
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Председатель Партии реформ Кая Каллас на прошедших в Тарту летних днях партии представила однопартийцам план экономического роста, основанный на шести принципах, передает rus.err.ee.
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На музыкальный фестиваль Weekend в Пярну собрались десятки тысяч человек. У полиции было много работы, однако, к счастью, серьезных инцидентов не произошло.
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Победителем девятого этапа чемпионата мира по авторалли стал эстонский гонщик Отт Тянак ("Тойота"). Уроженец Сааремаа второй год подряд выиграл Ралли Германии.
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В середине дня в воскресенье было найдено тело проравшего около острова Мохни драйвера, сообщил Департамент полиции и пограохраны.
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Kasulik подготовил для вас обзор цен на алкоголь. В какой из сетей его можно приобрести наиболее выгодно? Удивительно, но это Selver! Правда, благодаря кампании скидок. Тест был проведем в начале этого месяца.
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19 августа, в преддверии годовщины восстановления независимости Эстонии, на Таллиннском певческом поле и по всему миру проходит совместное исполнение известных и важных песен.
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Matemaatika-, füüsika-, geograafiaõpetaja
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