ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Всемирное пение, визит принцессы Виктории в Таллинн и ошеломительная победа Тянака!

Бывший председатель Свободной партии, ныне беспартийный депутат парламента Артур Тальвик объявил о намерении создать новую политическую силу, перед которой будет поставлена амбициозная задача — получить 25 мандатов на очередных выборах в Рийгикогу, передает rus.err.ee.

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Ратас: давайте ценить и сохранять прекрасную природу Эстонии!

Euroopa Ülemkogu teine päev Foto: Gaetan CLAESSENS

От каждого из нас зависит то, какую страну и какую природу унаследуют наши потомки, сказал премьер-министр Юри Ратас, открывая сегодня в доме-музее Таммсааре в Варгамяэ День эстонской природы, и добавил, что всем нам необходимо ценить и сохранять прекрасную и уникальную природу Эстонии.

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ФОТО DELFI: Шведская кронпринцесса Виктория прибыла в Таллинн и встретилась с Кальюлайд

Foto: Andres Putting

Шведская кронпринцесса Виктория вместе с супругом прибыли в Эстонию с официальным визитом. Утром они встретитлись с президентом Кальюлайд. В планах — посадить дерево в Кадриорге, съездить на Найссаар и пообщаться с проживающими там шведами.

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Кая Каллас представила однопартийцам шесть основных пунктов экономического роста

Kaja Kallas Foto: Andres Putting

ТОП ВИДЕО: Кровавый бой! Американец отправил Емельяненко в больницу В воскресенье в Эстонии будет лить, сверкать и громыхать. А что потом? ФОТО DELFI: Собеседование длиною в 13 дней. Заветную должность в эстонском спецназе получат лишь самые стойкие

Председатель Партии реформ Кая Каллас на прошедших в Тарту летних днях партии представила однопартийцам план экономического роста, основанный на шести принципах, передает rus.err.ee.

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Трудовые выходные пярнуской полиции: 23 уголовных дела, 122 подозрения в приеме наркотиков

Foto: Lääne prefektuur

На музыкальный фестиваль Weekend в Пярну собрались десятки тысяч человек. У полиции было много работы, однако, к счастью, серьезных инцидентов не произошло.

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ФОТО: Третья победа в сезоне - Тянак выиграл Ралли Германии!

Saksamaa ralli 2018 Foto: McKlein, Toyota GAZOO WRT

Победителем девятого этапа чемпионата мира по авторалли стал эстонский гонщик Отт Тянак ("Тойота"). Уроженец Сааремаа второй год подряд выиграл Ралли Германии.

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Пропавший у острова Мохни дайвер найден мертвым

Küünal Foto: Anni Õnneleid

В середине дня в воскресенье было найдено тело проравшего около острова Мохни драйвера, сообщил Департамент полиции и пограохраны.

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ГРАФИК: В каком из эстонских магазинов можно приобрести зеленого змия по самой народной цене?