01.09.2018, 21:37

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Все прелести Дня знаний и новые данные об убийстве главы ДНР

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1 september Reaalkoolis ja Inglise kolledžis
1 september Reaalkoolis ja Inglise kolledžisFoto: Jaanus Lensment

Сегодня, 1 сентября, мы, разумеется, писали о начале нового учебного года и поздравляли учащихся, а также их учителей и родителей с Днем знаний. Но были в эту субботу и гораздо менее позитивные новости: подробности убийства лидера самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, который погиб в пятницу в результате взрыва в центре Донецка. Об этом и многом другом читайте в нашей традиционной подборке.

ВИДЕО DELFI: "Дети мало читают и постоянно сидят в телефонах!“ Таллиннцы — о плюсах и минусах нынешнего школьного образования

фото иллюстративное Foto: Ester Vaitmaa

Поздравляем всех грызущих гранит науки, а также педагогов и им сочувствующих с Днем знаний!
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ВИДЕО DELFI: Проверьте себя! Смогут ли взрослые люди ответить на вопросы школьной программы?

1 сентября - День знаний. И даже если вы уже не учитесь в школе, то школьные знания остались с вами навсегда. Или нет? Мы решили задать жителям Таллинна три вопроса из школьной программы и проверить, смогут ли они ответить на них.
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"Детское счастье в СССР - было!" Школьные воспоминания читателей Delfi

Фото: соцсети/ иллюстративное фото

1 сентября во всем мире отмечают День знаний. Школа — это первые друзья, первые ссоры, новые знания и любимые учителя. Мы попросили читателей Delfi прислать свои воспоминания о школьном времени, а автор лучшего получит 2 билета на шоу “Барбоскины”. Голосуйте за понравившийся рассказ ниже!
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ФОТО: 1 сентября выпало на субботу, но во многих школах уже начался учебный год

Esimene koolipäev Tallinna Inglise kolledžis Foto: Jaanus Lensment

Хотя сегодняшний День знаний выпал на субботу, некоторые школы, как, например, Таллиннский английский колледж, Школа Рокка-аль-Маре и Тартуская гимназия Мийны Хярма, отметили начало учебного года сегодня.
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ВИДЕО: "Задавайте интересные вопросы и будьте активны". Министр образования Майлис Репс поздравила с Днем знаний

Министр образования и науки Майлис Репс в День знаний пожелала ученикам радостного и полного воодушевления учебного года, который принес бы много знаний.
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Взрыв в "Сепаре". Версии гибели Александра Захарченко

Aleksandr Zahhartšenko Foto: Aleksandr Kravtšenko, TASS

В пятницу в результате взрыва в центре Донецка погиб лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. Власти ДНР и России называют произошедшее терактом и обвиняют Киев, а власти Украины выдвинули сразу несколько версий случившегося.
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Советник главы ДНР назвал организатора убийства Захарченко

Aleksandr Zahhartšenko Foto: Aleksandr Polegenko, Sputnik

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За убийством Александра Захарченко стояли Силы специальных операций Украины, заявил советник главы ДНР Александр Казаков. По его словам, задержанные по делу о покушении признались в поступившем им ”киевском заказе”.
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"Возможность стать не только человеком, который хорошо сбивает самолеты": как Захарченко руководил ДНР и воевал в Донбассе

Aleksandr Zahhartšenko Foto: Igor Maslov, Sputnik

Похороны главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, убитого в пятницу в центре Донецка, состоятся в понедельник 3 сентября.
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Бомбу заложили в ночь перед покушением на Захарченко над входом в кафе

Aleksandr Zahhartšenko Foto: ALEKSANDR JERMOTŠENKO, REUTERS

Причиной гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко стало безоболочное взрывное устройство, заложенное внутри кафе, сообщил журналистам советник главы ДНР Александр Казаков.
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Ответ волости на запрос о помощи от нетрудоспособных родителей инвалида: держите 30 евро в месяц и помогайте ему сами

Foto: Argo Ingver

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Тартуский университет об увольнении со дня директора библиотеки: ему известны причины

Tartu Ülikooli peahoone Foto: Anni Õnneleid

"Мартин Халлик в курсе того, каковы причины прекращения трудового договора, — опровергла пресс-секретарь Тартуского университета Кристина Курм утверждение директора университетской библиотеки о том, что причины его увольнения неясны. — Их очень точно обговорили между университетом и Мартином Халликом".
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Все прелести Дня знаний и новые данные об убийстве главы ДНР

01.09.2018
Сегодня, 1 сентября, мы, разумеется, писали о начале нового учебного года и поздравляли учащихся, а также их учителей и родителей с Днем знаний. Но были в эту субботу и гораздо менее позитивные новости: подробности убийства лидера самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, который погиб в пятницу в результате взрыва в центре Донецка. Об этом и многом другом читайте в нашей традиционной подборке.
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ТАБЛИЦА: Покупка или аренда? В каких районах Эстонии разумнее купить квартиру в кредит, а в каких — снимать

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01.09.2018
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Ответ волости на запрос о помощи от нетрудоспособных родителей инвалида: держите 30 евро в месяц и помогайте ему сами

01.09.2018
В связи с административной реформой молодой человек с тяжелой формой инвалидности и аутистическими наклонностями перестал получать пособие, которое использовалось для его обучения. Его нетрудоспособные родители в шоке от ответа новой волости на их запросе о помощи, пишет Eesti Päevaleht.
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01.09.2018
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