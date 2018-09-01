ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Все прелести Дня знаний и новые данные об убийстве главы ДНР

Сегодня, 1 сентября, мы, разумеется, писали о начале нового учебного года и поздравляли учащихся, а также их учителей и родителей с Днем знаний. Но были в эту субботу и гораздо менее позитивные новости: подробности убийства лидера самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, который погиб в пятницу в результате взрыва в центре Донецка. Об этом и многом другом читайте в нашей традиционной подборке.
ВИДЕО DELFI: "Дети мало читают и постоянно сидят в телефонах!“ Таллиннцы — о плюсах и минусах нынешнего школьного образования
Поздравляем всех грызущих гранит науки, а также педагогов и им сочувствующих с Днем знаний! Loe edasi...
ВИДЕО DELFI: Проверьте себя! Смогут ли взрослые люди ответить на вопросы школьной программы?
1 сентября - День знаний. И даже если вы уже не учитесь в школе, то школьные знания остались с вами навсегда. Или нет? Мы решили задать жителям Таллинна три вопроса из школьной программы и проверить, смогут ли они ответить на них. Loe edasi...
"Детское счастье в СССР - было!" Школьные воспоминания читателей Delfi
1 сентября во всем мире отмечают День знаний. Школа — это первые друзья, первые ссоры, новые знания и любимые учителя. Мы попросили читателей Delfi прислать свои воспоминания о школьном времени, а автор лучшего получит 2 билета на шоу “Барбоскины”. Голосуйте за понравившийся рассказ ниже! Loe edasi...
ФОТО: 1 сентября выпало на субботу, но во многих школах уже начался учебный год
Хотя сегодняшний День знаний выпал на субботу, некоторые школы, как, например, Таллиннский английский колледж, Школа Рокка-аль-Маре и Тартуская гимназия Мийны Хярма, отметили начало учебного года сегодня. Loe edasi...
ВИДЕО: "Задавайте интересные вопросы и будьте активны". Министр образования Майлис Репс поздравила с Днем знаний
Министр образования и науки Майлис Репс в День знаний пожелала ученикам радостного и полного воодушевления учебного года, который принес бы много знаний. Loe edasi...
Взрыв в "Сепаре". Версии гибели Александра Захарченко
В пятницу в результате взрыва в центре Донецка погиб лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. Власти ДНР и России называют произошедшее терактом и обвиняют Киев, а власти Украины выдвинули сразу несколько версий случившегося. Loe edasi...
Советник главы ДНР назвал организатора убийства Захарченко
За убийством Александра Захарченко стояли Силы специальных операций Украины, заявил советник главы ДНР Александр Казаков. По его словам, задержанные по делу о покушении признались в поступившем им ”киевском заказе”. Loe edasi...
"Возможность стать не только человеком, который хорошо сбивает самолеты": как Захарченко руководил ДНР и воевал в Донбассе
Похороны главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, убитого в пятницу в центре Донецка, состоятся в понедельник 3 сентября. Loe edasi...
Бомбу заложили в ночь перед покушением на Захарченко над входом в кафе
Причиной гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко стало безоболочное взрывное устройство, заложенное внутри кафе, сообщил журналистам советник главы ДНР Александр Казаков. Loe edasi...
Ответ волости на запрос о помощи от нетрудоспособных родителей инвалида: держите 30 евро в месяц и помогайте ему сами
В связи с административной реформой молодой человек с тяжелой формой инвалидности и аутистическими наклонностями перестал получать пособие, которое использовалось для его обучения. Его нетрудоспособные родители в шоке от ответа новой волости на их запросе о помощи, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
ТАБЛИЦА: Покупка или аренда? В каких районах Эстонии разумнее купить квартиру в кредит, а в каких — снимать
Kinnisvara 24 проанализировал более 8000 опубликованных летом этого года предложений о продаже и аренде квартир, чтобы выяснить, в каких районах Эстонии стоит купить, а в каких — снимать квартиру. Loe edasi...
ГРАФИК: Зарплата учителей растет: за последние пять лет "минималка" педагогов повысилась на 46%
Рост зарплат учителей продолжится и в текущем году. К началу нового года минимальная зарплата учителей в Эстонии должна повыситься до 1250 евро, а средняя — как минимум до 1500 евро. Loe edasi...
ВИДЕО TV3: Вышедшая из молодежной шайки: в бандах конопля сменилась более тяжелыми наркотиками, за деньги готовы избивать
TV3 удалось поговорить с одной входившей в молодежную шайку несовершеннолетней, по словам которой нынешняя ситуация вышла из-под контроля и насилию не видно конца. В проблеме как таковой нет ничего нового, но насилие среди молодежи становится все более грубым. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: МуПо наводит порядок: патрули осмотрели заброшенное здание конюшни, где собираются молодежные компании
Журналист Eesti Meedia под видом рабочего пробрался в Таллиннскую горуправу. Но его разоблачили и выпроводили
По словам пресс-секретаря Таллиннской горуправы Туули Кох, в пятницу в 14:30 к главному зданию Таллиннской горуправы на площади Вабадузе подъехал автомобиль, из которого вышел мужчина в желтом жилете и с большой сумкой на плече. Loe edasi...
Тартуский университет об увольнении со дня директора библиотеки: ему известны причины
"Мартин Халлик в курсе того, каковы причины прекращения трудового договора, — опровергла пресс-секретарь Тартуского университета Кристина Курм утверждение директора университетской библиотеки о том, что причины его увольнения неясны. — Их очень точно обговорили между университетом и Мартином Халликом". Loe edasi...