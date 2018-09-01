ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Все прелести Дня знаний и новые данные об убийстве главы ДНР

ВИДЕО DELFI: "Дети мало читают и постоянно сидят в телефонах!“ Таллиннцы — о плюсах и минусах нынешнего школьного образования

Поздравляем всех грызущих гранит науки, а также педагогов и им сочувствующих с Днем знаний!

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ВИДЕО DELFI: Проверьте себя! Смогут ли взрослые люди ответить на вопросы школьной программы?

1 сентября - День знаний. И даже если вы уже не учитесь в школе, то школьные знания остались с вами навсегда. Или нет? Мы решили задать жителям Таллинна три вопроса из школьной программы и проверить, смогут ли они ответить на них.

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"Детское счастье в СССР - было!" Школьные воспоминания читателей Delfi

Фото: соцсети/ иллюстративное фото

1 сентября во всем мире отмечают День знаний. Школа — это первые друзья, первые ссоры, новые знания и любимые учителя. Мы попросили читателей Delfi прислать свои воспоминания о школьном времени, а автор лучшего получит 2 билета на шоу “Барбоскины”. Голосуйте за понравившийся рассказ ниже!

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ФОТО: 1 сентября выпало на субботу, но во многих школах уже начался учебный год