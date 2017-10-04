ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Все о масштабных сокращениях и наркопритон в сердце Таллинна

Сегодня, 4 октября, мы писали о том, что в Эстонии в результате масштабных сокращений потеряли работу почти 7000 человек и больше всего это затронуло Ида-Вирумаа, а также о том, что Eesti Ekspress обнаружил наркопритон в сердце Таллинна в непосредственной близости от школ и детских садов. Все новости этой среды вы найдете в нашей традиционной подборке.
Нехватка рабочей силы? Скажите это 7 000 сокращенных
В Эстонии в результате масштабных сокращений потеряли работу почти 7000 человек. Больше всего это затронуло Ида-Вирумаа. В этом году в Комиссию по трудовым спорам в связи с сокращением обратилось 30 человек, пишет Eesti Päevaleht.
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Таллинн, Маяка, 2017 год: россыпь шприцев, кровавые тряпки и чешущиеся наркоманы
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Существует распространенное мнение, что наркоманы обитают лишь на городских окраинах. Вопреки ему, Ekspress обнаружил наркопритон в сердце Таллинна. Базируется это ”заведение” в непосредственной близости к школам и детским садам.
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Госсуд решил: волости Коэру, Ракке и Люганузе объединили законно
Госсуд, рассмотрев жалобы волостных советов Коэру, Ракке и Люганузе, постановил, что во время проведения административной реформы все было проведено в соответствии с законом, и постановление об их объединении не противоречило Конституции.
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Суд назначил Кутсеру штраф за неявку на заседания без уважительной причины
Харьюский уездный суд назначил бывшему замстарейшины Пыхья-Таллинна Прийту Кутсеру за неявку на судебные заседания без уважительной причины (без справки от врача) штраф в размере 800 евро.
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Эстонская супермодель Кармен Касс борется в суде за свои миллионы
Эстонская супермодель Кармен Касс на гребне экономического бума доверила миллионы евро фирме Q Vara, но просчиталась и теперь вынуждена судиться, пишет Eesti Ekspress.
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Politico предложило Ильвеса на роль одного из посредников при разрешении кризиса в Каталонии
Политическое издание Politico.eu считает, что бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес мог бы стать одним из посредников при разрешении кризиса в Каталонии.
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ГРАФИК: Народ по-прежнему оценивает работу Ратаса выше среднего
Согласно проведенному Turu-uuringute AS по заказу Eesti Päevaleht исследованию, рейтинг премьер-министра Юри Ратаса по-прежнему превышает медианную отметку в 3 балла. В сентябре он составил 3,29 баллов, что чуть хуже августовских 3,32.
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ФОТО: Полиция просит помощи в поиске осужденных за наркопреступления мужчин
Пыхьяская префектура просит помощи в установлении местонахождения осужденных за наркопреступления Романа и Вадима.
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В Нарве говорили о рисках, создаваемых российскими сигаретами и сериалами
В Нарвском колледже Тартуского университета прошла конференции по вопросам безопасности в нарвском регионе, в которой в числе прочих принял участие министр внутренних дел ЭР Андрес Анвельт, высказавший мнение, что курение в Нарве так часто становится причиной пожаров по той причине, что местные жители во многих случаях предпочитают курить купленные в России сигареты.
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Девочка-подросток попросила в Facebook купить ей алкоголь и сигареты — желающих помочь оказалось много
На прошлой неделе девушка, которая явно является несовершеннолетней, попросила через социальные сети купить ей алкоголь, и желающих это сделать нашлось довольно много.
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Руководитель AirBaltic Мартин Гаусс: ни мы, ни Nordica не выживем в одиночку
Руководитель AirBaltic Мартин Гаусс рассказал об успехах авиакомпании, о новых планах и стратегиях, о возможности организации маршрута Рига-Курессааре-Хельсинки, а также об отношениях с эстонской авиакомпанией Nordica.
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Рейтинг самых богатых людей Эстонии возглавил Рауль Кирьянен
В среду, 4 октября, экономическое издание Äripäev опубликовало свой традиционный рейтинг 500 самых богатых людей Эстонии. Его впервые возглавил 41-летний бизнесмен Рауль Кирьянен.
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ВИДЕО: Эстония изучает угрозы, которые создают затонувшие в прибрежных водах корабли
В сфере внимания 10 самых опасных для окружающей среды кораблей, затонувших в Балтийском море, пишет Eesti Päevaleht.
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АРХИВНЫЕ КАДРЫ: Эстонский язык становится государственным и над Длинным Германом поднимают сине-черно-белый
В конце 80-х в Эстонии произошло много изменений. Два принятых в 1989 году решения имели при этом знаковое значение: закон о языке и поднятие флага Эстонии над Длинным Германом.
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