ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Все о масштабных сокращениях и наркопритон в сердце Таллинна

Сегодня, 4 октября, мы писали о том, что в Эстонии в результате масштабных сокращений потеряли работу почти 7000 человек и больше всего это затронуло Ида-Вирумаа, а также о том, что Eesti Ekspress обнаружил наркопритон в сердце Таллинна в непосредственной близости от школ и детских садов. Все новости этой среды вы найдете в нашей традиционной подборке.

Нехватка рабочей силы? Скажите это 7 000 сокращенных

В Эстонии в результате масштабных сокращений потеряли работу почти 7000 человек. Больше всего это затронуло Ида-Вирумаа. В этом году в Комиссию по трудовым спорам в связи с сокращением обратилось 30 человек, пишет Eesti Päevaleht.

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Таллинн, Маяка, 2017 год: россыпь шприцев, кровавые тряпки и чешущиеся наркоманы

Существует распространенное мнение, что наркоманы обитают лишь на городских окраинах. Вопреки ему, Ekspress обнаружил наркопритон в сердце Таллинна. Базируется это ”заведение” в непосредственной близости к школам и детским садам.

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Госсуд решил: волости Коэру, Ракке и Люганузе объединили законно

фото иллюстративное Delfi

Госсуд, рассмотрев жалобы волостных советов Коэру, Ракке и Люганузе, постановил, что во время проведения административной реформы все было проведено в соответствии с законом, и постановление об их объединении не противоречило Конституции.

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Суд назначил Кутсеру штраф за неявку на заседания без уважительной причины

Priit Kutser kohtus Foto: Karin Kaljuläte

Харьюский уездный суд назначил бывшему замстарейшины Пыхья-Таллинна Прийту Кутсеру за неявку на судебные заседания без уважительной причины (без справки от врача) штраф в размере 800 евро.

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Эстонская супермодель Кармен Касс борется в суде за свои миллионы

Viappy / Shutterstock.com

Эстонская супермодель Кармен Касс на гребне экономического бума доверила миллионы евро фирме Q Vara, но просчиталась и теперь вынуждена судиться, пишет Eesti Ekspress.

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Politico предложило Ильвеса на роль одного из посредников при разрешении кризиса в Каталонии

Foto: Alex Wong, AFP

Политическое издание Politico.eu считает, что бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес мог бы стать одним из посредников при разрешении кризиса в Каталонии.

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ГРАФИК: Народ по-прежнему оценивает работу Ратаса выше среднего

Madis Veltman

Согласно проведенному Turu-uuringute AS по заказу Eesti Päevaleht исследованию, рейтинг премьер-министра Юри Ратаса по-прежнему превышает медианную отметку в 3 балла. В сентябре он составил 3,29 баллов, что чуть хуже августовских 3,32.

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ФОТО: Полиция просит помощи в поиске осужденных за наркопреступления мужчин

Roman Foto: Politsei

Пыхьяская префектура просит помощи в установлении местонахождения осужденных за наркопреступления Романа и Вадима.

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В Нарве говорили о рисках, создаваемых российскими сигаретами и сериалами

Jevgenia Parv, Päästeamet

В Нарвском колледже Тартуского университета прошла конференции по вопросам безопасности в нарвском регионе, в которой в числе прочих принял участие министр внутренних дел ЭР Андрес Анвельт, высказавший мнение, что курение в Нарве так часто становится причиной пожаров по той причине, что местные жители во многих случаях предпочитают курить купленные в России сигареты.

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Девочка-подросток попросила в Facebook купить ей алкоголь и сигареты — желающих помочь оказалось много

На прошлой неделе девушка, которая явно является несовершеннолетней, попросила через социальные сети купить ей алкоголь, и желающих это сделать нашлось довольно много.

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Руководитель AirBaltic Мартин Гаусс: ни мы, ни Nordica не выживем в одиночку

AirBaltic lennuk CS300 Foto: Karin Kaljuläte

Руководитель AirBaltic Мартин Гаусс рассказал об успехах авиакомпании, о новых планах и стратегиях, о возможности организации маршрута Рига-Курессааре-Хельсинки, а также об отношениях с эстонской авиакомпанией Nordica.

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Рейтинг самых богатых людей Эстонии возглавил Рауль Кирьянен

Graanul Investi omanik Raul Kirjanen Foto: Rauno Volmar

В среду, 4 октября, экономическое издание Äripäev опубликовало свой традиционный рейтинг 500 самых богатых людей Эстонии. Его впервые возглавил 41-летний бизнесмен Рауль Кирьянен.

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ВИДЕО: Эстония изучает угрозы, которые создают затонувшие в прибрежных водах корабли

T18 Foto: Jouni Polkko

В сфере внимания 10 самых опасных для окружающей среды кораблей, затонувших в Балтийском море, пишет Eesti Päevaleht.

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АРХИВНЫЕ КАДРЫ: Эстонский язык становится государственным и над Длинным Германом поднимают сине-черно-белый

В конце 80-х в Эстонии произошло много изменений. Два принятых в 1989 году решения имели при этом знаковое значение: закон о языке и поднятие флага Эстонии над Длинным Германом.

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