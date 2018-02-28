ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Вручение медали Забияко от Путина, инцидент с самолетом в Таллиннском аэропорту, проблемы с Temptrans

В среду президент России Владимир Путин наградил в Кремле отличившихся российских олимпийцев государственными наградами. Среди награжденных и экс-фигуристка сборной Эстонии Наталья Забияко. Также в этот день Delfi писал о проблемах в автобусной фирме Temptrans. Ближе к вечеру пришло сообщение о том, что в Таллиннском аэропорту совершил вынужденную посадку самолет SmartLynx. Об этом и другом читайте в подборке новостей "Главное за день".

ФОТО и ВИДЕО: В Таллиннском аэропорту совершил вынужденную посадку самолет SmartLynx — оторвалась часть шасси

Сегодня вечером после 17:00 в Таллиннском аэропорту совершил вынужденную посадку самолет SmartLynxi, который совершал тренировочный полет.

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ВИДЕО: Путин наградил Забияко медалью, Медведев вручил ключи от BMW

Vladimir Putin ja Natalja Zabijako Foto: Mikhail Metzel, Mikhail Metzel/TASS

Президент России Владимир Путин наградил в Кремле отличившихся российских олимпийцев государственными наградами. Среди награжденных и экс-фигуристка сборной Эстонии Наталья Забияко, завоевавшая на Олимпиаде-2018 в составе российской сборной серебро в командном турнире.

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Силы обороны: срочников не заставляли петь ”убиваю русских тибл”, это пропагандистская кампания РФ

Kaitseväe õppused Foto: Tiit Blaat

Как сообщал ранее Delfi, русских срочников возмутил инцидент в эстонской армии: им предлагали петь ”Песню лесных братьев”, в которой есть слова ”убиваю русских тибл”. Силы обороны Эстонии признали, что срочнослужащие сержанты действительно предлагали для исполнения эту песню, в то же время подчеркнув, что никто военнослужащих петь ее не заставлял и такая версия песни не подходит для исполнения в Силах обороны.

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Мэр Маарду: в марте станет известен победитель конкурса на новые автобусные перевозки

Maardu Foto: Pressifoto

В редакцию Delfi обратился читатель, который рассказал, что 22 февраля у автобуса Temptrans на маардуском маршруте отказали тормоза. Мэр Маарду Владимир Архипов прокомментировал Delfi, что ситуация с качеством перевозок и состоянием автобусов линий AS Temptrans вызывает много справедливых нареканий как со стороны жителей города, так и со стороны мэрии. Он выразил надежду, что в скором времени маардусцы получат ответственного и профессионального перевозчика, который предложит им безопасный и комфортный транспорт.

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Молодая мать пятерых детей скончалась в скорой. По Эстонии пронеслась волна сочувствия

Foto: Kirsti Vainküla

”Твоей жены больше нет”. Так сказал семейный Янеку Юсси (28) первого февраля. Сердце его супруги Лианы Лебедев (28) остановилось в машине скорой помощи.

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Исторический момент: Sikupilli Prisma становится первым эстонским круглосуточным гипермаркетом

Foto: Andres Putting

Сеть магазинов Prisma совершает исторический шаг, превращая свой гипермаркет Sikupilli в круглосуточный.

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Житель Маарду: теперь у автобусов Temptrans отказывают и тормоза!

Temptrans Foto: Rauno Volmar

К Delfi обратился читатель, чтобы рассказать об инциденте, который произошел 22 февраля с автобусом Temptrans номер 286 на маардуском маршруте. По его словам, у автобуса отказали тормоза. Представитель Temptrans заверяет, что читателя ошибается.

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История одной школы: муж директора обвиняется в домогательствах, а сын признан виновным в наркопреступлении

Merivälja kooli direktor Kaja Laanmäe ei kavatse oma kohast loobuda. Foto: Martin Dremljuga

Муж директора школы Меривялья, работавший под ее началом, был замечен в ненадлежащем обращении с учениками, а ее сын, также работавший в этом учреждении, был признан виновным в обладании тяжелыми наркотиками, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО читателя Delfi: Обман! В Maxima наклейку с истекающим сроком годности заклеили другой, продлив срок на год

Sigurikohv, Maxima Foto: Lugeja foto, Lugeja

Delfi написала читательница, возмущенная тем, что в находящемся в Йыхви Maxima XX продают цикорий, на упаковке которого две наклейки, сообщающие о разном сроке годности. Согласно нижней наклейке срок годности цикория закончится 28 февраля, согласно той, что наклеена на нее, цикорий можно пить еще год.

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ГРАФИК: Годовая зарплата председателя правления Eesti Energia выросла на 40 000 евро

Eesti Energia pressikonverents Foto: Rauno Volmar

Из экономического отчета Eesti Energia за 2017 год следует, что в прошлом году значительно увеличилась зарплата членов правления концерна.

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