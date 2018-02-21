ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Вручение госнаград в Нарве и аресты в Портовой больнице

Заведующий клиники по уходу Портовой больницы Марк Левин и его коллега задержаны по подозрению во взяточничестве. Президент Керсти Кальюлайд вручила в Нарве 166 госнаград. Россия заплатила МОК 15 млн долларов.
ФОТО и ВИДЕО: Семья Оя состоит из бывших, настоящих и будущих участников Олимпиады
Семья Оя состоит из бывших, настоящих и будущих олимпийцев. ”Нельзя никого заставлять, нужно направлять”, — говорит глава семейства биатлонистов Кристьян Оя, выступавший на Олимпиаде в Албервилле.
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Заведующий клиники по уходу Портовой больницы Марк Левин и его коллега задержаны по подозрению во взяточничестве
Во вторник директор клиники по уходу Ляэне-Таллинской центральной больницы (Портовой) Марк Левин и руководитель сестринской клиники Маре Леппик подали заявления об уходе в связи с подозрением в неоднократном получении взятки от близких пациентов, находившихся на лечении в их учреждении. Они были задержаны сотрудниками ЦеКриПо.
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ФОТО DELFI: Как поднимали поезд после вчерашнего происшествия под Кейла
Вчера в Кульна в Харьюмаа произошло ДТП: поезд въехал в грузовик, находившийся на железнодорожных путях. 9 человек доставлены в больницу. Двое из них — водители грузовика и поезда — находятся в тяжелом состоянии.
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Близкие погибших в Пярнумаа самостоятельно вытащили микроавтобус из-подо льда
Днем 6 февраля недалеко от порта Муналайд в Пярнумаа под лед ушел микроавтобус с шестью людьми. Двое человек — 51-летняя женщина и 41-летний мужчина — спаслись и были доставлены в больницу. Они уцелели благодаря тому, что взобрались на крышу автомобиля.
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ФОТО DELFI: Президент Кальюлайд вручила в Нарве 166 госнаград
В среду, 21 февраля, празднование дня рождения Эстонской Республики достигнет Нарвы. В полдень в Нарвском колледже Тартуского университета президент Эстонской Республики вручила государственные награды, также в Нарвском колледже состоялась презентация серебряной и золотой монет, посвященных сотой годовщине Эстонской Республики.
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ФОТО: На нарвской Ратушной площади президент пообщалась и пофотографировалась с народом
После торжественного вручения госнаград в Нарвском колледже Тартуского университета президент ЭР Керсти Кальюлайд обратилась к горожанам и гостям Нарвы с лестницы нарвской ратуши, призвав беречь Эстонию, а по завершении небольшого концерта духового оркестра и местных хоровых коллективов отправилась в народ.
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ВИДЕООПРОС DELFI: Как нарвитяне собираются праздновать 24 февраля? "Приезд президента — как подарок"
DELFI провел опрос на улицах Нарвы, поинтересовавшись у нарвитян, каким образом они будут отмечать 24 февраля 100-летие Эстонии, а также чем торжества этого юбилейного года отличаются от предыдущих.
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Botnica, "съев” 100 000 литров топлива, отправилась в Силламяэ на войну со льдом и помощь застрявшему ”немцу”
В преддверие юбилея ЭР Эстония будет колоть лед на Финском заливе, идущий из России. Цель — обеспечить вход судам в порты Эстонии и укрепить бесперебойный торговый обмен, сообщил Департамент водных путей.
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ФОТО и ВИДЕО: Противоречивая история семьи министра Андреса Анвельта
Андрес Анвельт (48) в качестве министра руководит государством, против которого выступили оба его деда 100 лет назад.
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Возврат переплаченного подоходного налога начнется уже завтра
В среду Налогово-таможенный департамент вынес первые 30 000 решений по возврату подоходного налога, в общей сложности на сумму 8,1 млн евро.
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Дорогостоящий эксперимент центристов с тремя русскими школами: результаты будут видны лишь через пять лет
Три русские столичные школы получили от правительства на три месяца по 100 000 евро каждая на внедрение пилотного проекта обучения эстонскому языку.
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Молодая эстонская лыжница заболела на Олимпиаде и вернулась домой
21 февраля два комплекта наград будет разыграно на Олимпиаде-2018 в командном лыжном спринте (начало в 10:00).
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ВИДЕО: Россия разгромила Норвегию и пробились в полуфинал Олимпиады
В четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира Россия без проблем разобралась с Норвегией — 6:1 (3:0, 2:1, 1:0). В полуфинале россияне сыграют с Чехией, которая в серии буллитов одолела США — 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).
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ВИДЕО: Мегасенсация в Пхенчхане: Швеция вылетела с Олимпиады
На хоккейном турнире Олимпиады-2018 определились все участники полуфинальных матчей. Главной сенсацией четвертьфинальной стадии стало поражение сборной Швеции. За вход в полуфинал она проиграла в овертайме Германии — 3:4 (0:2, 0:0, 3:1, 0:1).
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Деньги в обмен на флаг. Россия заплатила МОК 15 млн долларов
Россия заплатила МОК штраф в размере 15 млн долларов, который был наложен за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на свой источник.
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