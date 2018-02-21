ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Вручение госнаград в Нарве и аресты в Портовой больнице

Заведующий клиники по уходу Портовой больницы Марк Левин и его коллега задержаны по подозрению во взяточничестве. Президент Керсти Кальюлайд вручила в Нарве 166 госнаград. Россия заплатила МОК 15 млн долларов.

ФОТО и ВИДЕО: Семья Оя состоит из бывших, настоящих и будущих участников Олимпиады

Sportlik olümpiapere Oja Foto: Argo Ingver

Семья Оя состоит из бывших, настоящих и будущих олимпийцев. ”Нельзя никого заставлять, нужно направлять”, — говорит глава семейства биатлонистов Кристьян Оя, выступавший на Олимпиаде в Албервилле.

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Заведующий клиники по уходу Портовой больницы Марк Левин и его коллега задержаны по подозрению во взяточничестве

Haabersti hoolduskliinik Foto: Tiit Blaat

Во вторник директор клиники по уходу Ляэне-Таллинской центральной больницы (Портовой) Марк Левин и руководитель сестринской клиники Маре Леппик подали заявления об уходе в связи с подозрением в неоднократном получении взятки от близких пациентов, находившихся на лечении в их учреждении. Они были задержаны сотрудниками ЦеКриПо.

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ФОТО DELFI: Как поднимали поезд после вчерашнего происшествия под Кейла

Вчера в Кульна в Харьюмаа произошло ДТП: поезд въехал в грузовик, находившийся на железнодорожных путях. 9 человек доставлены в больницу. Двое из них — водители грузовика и поезда — находятся в тяжелом состоянии.

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Близкие погибших в Пярнумаа самостоятельно вытащили микроавтобус из-подо льда

Foto: Kaspar Pokk/Kanal 2

Днем 6 февраля недалеко от порта Муналайд в Пярнумаа под лед ушел микроавтобус с шестью людьми. Двое человек — 51-летняя женщина и 41-летний мужчина — спаслись и были доставлены в больницу. Они уцелели благодаря тому, что взобрались на крышу автомобиля.

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ФОТО DELFI: Президент Кальюлайд вручила в Нарве 166 госнаград

Foto: Argo Ingver

В среду, 21 февраля, празднование дня рождения Эстонской Республики достигнет Нарвы. В полдень в Нарвском колледже Тартуского университета президент Эстонской Республики вручила государственные награды, также в Нарвском колледже состоялась презентация серебряной и золотой монет, посвященных сотой годовщине Эстонской Республики.

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ФОТО: На нарвской Ратушной площади президент пообщалась и пофотографировалась с народом

Foto: Argo Ingver

После торжественного вручения госнаград в Нарвском колледже Тартуского университета президент ЭР Керсти Кальюлайд обратилась к горожанам и гостям Нарвы с лестницы нарвской ратуши, призвав беречь Эстонию, а по завершении небольшого концерта духового оркестра и местных хоровых коллективов отправилась в народ.

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ВИДЕООПРОС DELFI: Как нарвитяне собираются праздновать 24 февраля? "Приезд президента — как подарок"

DELFI провел опрос на улицах Нарвы, поинтересовавшись у нарвитян, каким образом они будут отмечать 24 февраля 100-летие Эстонии, а также чем торжества этого юбилейного года отличаются от предыдущих.

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Botnica, "съев” 100 000 литров топлива, отправилась в Силламяэ на войну со льдом и помощь застрявшему ”немцу”

Jäämurdja Botnica Foto: Madis Veltman

В преддверие юбилея ЭР Эстония будет колоть лед на Финском заливе, идущий из России. Цель — обеспечить вход судам в порты Эстонии и укрепить бесперебойный торговый обмен, сообщил Департамент водных путей.

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ФОТО и ВИДЕО: Противоречивая история семьи министра Андреса Анвельта

KUNSTNIKE JA JURISTIDE LIIN: Siseminister Andres Anvelti vanaema Alise Stein-Anvelt veetis suurema osa pensioni-põlvest maalides. Keskel maal vanaemalt. Andres Anvelti kabinetis on joonistus tema tütrelt, kes nüüd isa (ja ka vanavanaisa) jälgedes suundus Karin Kaljuläte

Андрес Анвельт (48) в качестве министра руководит государством, против которого выступили оба его деда 100 лет назад.

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Возврат переплаченного подоходного налога начнется уже завтра

Foto: Andres Putting

В среду Налогово-таможенный департамент вынес первые 30 000 решений по возврату подоходного налога, в общей сложности на сумму 8,1 млн евро.

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Дорогостоящий эксперимент центристов с тремя русскими школами: результаты будут видны лишь через пять лет

„Kes ma olen?” Selleteemalist tundi andis külalisõpetaja Ene Lukka-Jegikjan Tallinna Linnamäe vene lütseumis. Ta räägib oma tundides folkloorist, eesti ja setu traditsioonidest, muusikast ja ringmängudest. Foto: Jaanus Lensment

Три русские столичные школы получили от правительства на три месяца по 100 000 евро каждая на внедрение пилотного проекта обучения эстонскому языку.

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Молодая эстонская лыжница заболела на Олимпиаде и вернулась домой

Anette Veerpalu Foto: Hendrik Osula

21 февраля два комплекта наград будет разыграно на Олимпиаде-2018 в командном лыжном спринте (начало в 10:00).

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ВИДЕО: Россия разгромила Норвегию и пробились в полуфинал Олимпиады

OAR vs Norra Foto: BRIAN SNYDER, REUTERS

В четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира Россия без проблем разобралась с Норвегией — 6:1 (3:0, 2:1, 1:0). В полуфинале россияне сыграют с Чехией, которая в серии буллитов одолела США — 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

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ВИДЕО: Мегасенсация в Пхенчхане: Швеция вылетела с Олимпиады

Saksamaa vs Rootsi Foto: KIM KYUNG-HOON, REUTERS

На хоккейном турнире Олимпиады-2018 определились все участники полуфинальных матчей. Главной сенсацией четвертьфинальной стадии стало поражение сборной Швеции. За вход в полуфинал она проиграла в овертайме Германии — 3:4 (0:2, 0:0, 3:1, 0:1).

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Деньги в обмен на флаг. Россия заплатила МОК 15 млн долларов

ROKi ja Venemaa lipud Foto: JIM YOUNG, REUTERS

Россия заплатила МОК штраф в размере 15 млн долларов, который был наложен за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на свой источник.

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