ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Возвращение Сависаара, подготовка к визиту Пенса и подробности изъятия ребенка в Мустамяэ

Сегодня в Таллинне началась подготовка к прибытию вице-президента США Майка Пенса. А под конец дня Эдгар Сависаар выпустил видеообращение, которое можно трактовать как сообщение о создании своего избирательного списка. Кроме того, достоянием общественности стали фото погрузки на самолет Путина в Финляндии больших партий алкоголя и подробности истории проживающей в Мустамяэ семьи граждан РФ, из которой недавно спецслужбы изъяли восьмилетнюю девочку. Более подробно об этих и других важных новостях дня — в нашей подборке.

ФОТО: Из семьи граждан РФ в Таллинне изъяли ребенка: что дальше?

Foto: Taavi Sepp

На прошлой неделе общественность всколыхнула новость о том, что 11 июля социальная служба Таллинна в сопровождении полиции забрала у граждан России Анатолия Газаряна и Анны Михайловой 8-летнюю дочку.

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ФОТОНОВОСТЬ: Самолет Путина в Финляндии наполняют ящиками с водкой и коньяком

Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi. Foto: Karli Saul

Финский фотограф Ари Накари запечатлел, как в конце визита Владимира Путина в Финляндию команда загружает на самолет президента РФ ящики с водкой Koskenkorva и дорогим коньяком.

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ФОТО и ВИДЕО: В Синимяэ почтили память погибших во Второй мировой войне

Сегодня утром капелланы Сил обороны Эстонии возложили венки к подножию находящихся в Синимяэ памятного мемориала и памятника погибшим красноармейцам, чтобы почтить память всех погибших и пострадавших во время Второй мировой войны (и в битве на Синимяэ в частности) военных и гражданских лиц.

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ФОТО: В Синимяэ прошел сбор ветеранов 20-й дивизии СС

Как и было объявлено ранее, в этом году сбор ветеранов 20-й дивизии ваффен-СС был немногочисленным.

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ФОТО и ВИДЕО: "Дурдом!" На пароме Tiiu произошел сбой в системе управления

В пятницу на пароме Tiiu, который должен был в 19:00 отправиться на Хийумаа, произошел сбой в системе управления, в результате чего судно коснулось дна и получило повреждения.

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”Elisa больше нас не обслуживает!” Клиента возмутила работа службы поддержки

Elisa

В редакцию Delfi обратился читатель, возмущенный недоступностью телефонов службы поддержки клиентов Elisa. Фирма наличие проблем подтверждает.

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На Сааремаа впервые за 60 лет был замечен медведь

Foto: Wikimedia Commons / Foto: Wikimedia Commons

27 июля слухи о появлении медведя на острове Сааремаа подтвердились. Лесники сняли животное на видео, также есть фотографии, пишет Maaleht со ссылкой на Saarte Hääl.

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В Эстонию прибывает Майк Пенс: скрытые причины турне по Восточной Европе

Riigi esipaar Melania ja Donald Trump ning number kahe kohuseid täitvad Mike ja Karen Pence esinevad sageli ameeriklaste ees koos. Scanpix

Вице-президент США посетит Эстонию, Грузию и Черногорию, чтобы вновь успокоить европейских союзников США. Издание Deutsche Welle попыталось разобраться в том, каковы скрытые причины этого турне.

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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Изменения в дорожном движении в Таллинне во время визита Майка Пенса

Delfi

В связи с визитом вице-президента США Майка Пенса в Эстонию, в воскресенье и понедельник в Таллинне произойдут существенные изменения в организации дорожного движения. Полиция просит водителей следить за временными дорожными знаками и запастись временем.

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Олимпийскую надежду России зарезали в бытовой драке

Juri Vlasko Foto: vk.com/wrestbur

20-летний российский борец вольного стиля Юрий Власко был найден мертвым с признаками насильственной смерти на берегу Байкала в Бурятии.

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ВИДЕОТЕСТ: Эстонские и финские продукты. Правда, что у нас они менее качественные?

Недавно глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что разница между качеством товаров в разных странах-членах ЕС неприемлема.

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Конфуз: евроминистры опоздали на встречу в Таллинне, забыв о разнице во времени

Konkurentsivõime ja telekommunikatsiooni ministrite mitteametlik kohtumine Kultuurikatlas Foto: Karin Kaljuläte

С 1 июля Эстония является председателем Совета ЕС, в связи с чем в Таллинне проходит множество встреч с участием министров европейских стран. Впрочем, не обходится и без конфузов.

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ФОТО и ВИДЕО: Еда из помойки и свобода. Чем живут современные таллиннские хиппи

В одном старом доме в Нымме проживают люди, которые именуют себя ”идущими по пути свободы”, а свое пристанище — ”оплотом мира”.

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ФОТО: Служба безопасности Майка Пенса прибыла в Таллинн

В воскресенье в Эстонию с визитом прибывает вице президент США Майк Пенс, в связи с чем принимаются повышенные меры безопасности.

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ВИДЕО: Эдгар Сависаар сообщил о создании своего избирательного союза

Edgar Savisaar Foto: Andres Putting

Экс-лидер Центристской партии Эдгар Сависаар сообщил сегодня о создании собственного избирательного союза.

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