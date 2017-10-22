ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Возвращение изъятого ребенка в семью граждан РФ и ожидание снега

Пока все с нетерпением ждали первого снега происходили вещи и поважнее. Изъятую у граждан РФ в Таллинне девочку вернули родителям, они уехали в Россию, а мать пропавшего в Выру Марккуса не теряет надежду после двух лет поисков. Смотрите также архивные кадры и ретро-фото!

РЕТРО-ФОТО: В 1996 году Хиллари Клинтон посетила Эстонию, чтобы сходить в роддом, в библиотеку и потанцевать с Мадисом Юргеном

Foto: Rauno Volmar

8 июля 1996 года в Таллинн прибыла первая леди США, супруга президента Билла Клинтона, совершавшая тогда 11-дневную поездку по Центральной и Восточной Европе. Всего за две недели до этого президенты Балтийских стран ездили в США встречаться с Биллом Клинтоном.

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Серопаспортники не смогут отдохнуть в Египте до конца нынешнего года

Egiptuse püramiidid Foto: Hassan Ammar, AP

В середине сентября крупные туроператоры Эстонии сообщили своим партнерам о том, что лицам без гражданства Эстонии и Латвии (обладателям "серых" паспортов) необходимо предварительно оформить визу в Египет в посольстве Египта в Хельсинки. А 17 октября туроператоры получили сообщение, что египетская виза будет оформляться не менее 10 недель.

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”Булку купил — и жизнь продолжается”. Читатели — о преимуществах и недостатках мелких магазинчиков

Lasnamäe keldripoed Foto: Rauno Volmar

Rahva Hääl (эстоноязычная версия ”Я — журналист” — прим. ред.) обратился к читателям с призывом поделиться мнением: нравятся ли им маленькие магазинчики — противоположность крупным торговым центрам? Есть ли такие в их районе? И вот что ответили откликнувшиеся:

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Первый номер реформистов в волости Куусалу подозревается в покупке голосов

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Маргус Соом, первый номер от Партии реформ в волости Куусалу, прошел в волостное собрание с 99 голосами. Однако полиция получила несколько заявлений, что Соом покупал голоса.

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На Раквереском мясокомбинате для переговоров сформировали профсоюз

Rakvere lihakombinaat Foto: Ain Liiva

Посетивший Раквереский мясокомбинат и встретившийся с сотрудниками бойни председатель Союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон подтвердил, что теперь все будет происходить по закону — на комбинате создан профсоюз.

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АРХИВНЫЕ КАДРЫ: Реформа собственности 1991 года заставила людей выйти на улицы

После восстановления независимости Эстонии в 1991 году национализированные в процессе коллективизации земли, дома и квартиру нужно было вернуть их законным владельцам. Однако это было не так то и просто сделать, и реформа собственности вызывает много споров и по сей день.

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Мать пропавшего Марккуса не теряет надежду: быть может какая-то зацепка наконец приведет нас к сыну

Markkuse otsingul kasutatud lendlehed Võrus 2015. aastal. Foto: Marko Jakobi

24 октября пройдет ровно два года с того дня, когда в Выру потерялся 17-летний школьник Марккус Ансберг. Организация SA Kadunud вместе с добровольцами возобновила поиски в надежде найти хоть какую-то зацепку о пропавшем мальчике.

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Изъятую у граждан РФ в Таллинне девочку вернули родителям, они уехали в Россию

Елена Мизулина, Facebook

Органы опеки Эстонии вернули семье российских граждан Анатолию Газаряну и Анне Михайловой отобранную в июле этого года дочь Изабеллу, мать с дочерью в срочном порядке выехали в Москву. Об этом в субботу сообщила член Совета Федерации Елена Мизулина, которая ранее направляла запрос в связи с данной ситуацией в МИД РФ, передает ТАСС.

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ФОТО: В Кохтла-Ярве прошел праздник близнецов и двойняшек

Kohtla-Järve kaksikute pidu Foto: Picasa, Jevgeni Kapov

В воскресенье Дом творчества школьников Кохтла-Ярве (ДТШ) пригласил близнецов и двойняшек города на фестиваль.

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Защита христианских ценностей: с главной площади Раквере пропадет инсталляция рождественской ели

Foto: Raigo Pajula, AFP

Уже несколько лет подряд в Раквере на главной площади устанавливают в конце года устанавливают инсталляцию рождественской ели — то из старых оконных рам, то из электромоторов. Однако согласно прописанному в коалиционном договоре в Раквере пункту, на главной площади города должна появиться обычная мохнатая ель.

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"В сберкассе денег накопила, путевку на курорт купила": туристические плакаты СССР

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Рассматривая эти образцы творчества советских художников, можно действительно подумать, что путешествия по СССР — сказочная возможность увидеть самые невероятные пейзажи, узнать культуру разных народов, отдохнуть душой и телом на советских курортах.

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